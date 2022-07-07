«Утренний бухгалтер». Штрафы за валютные нарушения будут в два раза меньше

Власти вдвое снизили штрафы за валютные нарушения. Закон вступит в силу через 10 дней.
Чеки хотят отменить для маркированных товаров, если они куплены в автоматах.
Банкам и агрегаторам такси не дадут льготы IT-бизнеса, а IT-компаниям льготы дадут после продвижения в интернете объявлений.
Госдума официально разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Как работать в 1С с самым сложным для бухгалтера новым ФСБУ по аренде? Расскажет эксперт уже завтра на бесплатном вебинаре: запишитесь!
Бухгалтерия ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: вебинар 14 июля!
С 1 января 2022 г. учет основных средств необходимо вести по новым ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». А они значительно отличаются от требований предшествующего ПБУ 6/01. Даже бухгалтеры со стажем иногда путаются.
На вебинаре наши эксперты по шагам разберут с вами все тонкости учета основных средств и капитальных вложений, которые могут вызвать трудности в работе.
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События
Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры
Дата проведения: 13 июля, среда
ГОСБОРОНЗАКАЗ. Госконтракт. БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗПоследние изменения
Дата проведения: 13 июля, среда
Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?
Дата проведения: 12 июля, вторник
Сложные вопросы применения ПБУ 18/02
Дата проведения: 12 июля, вторник
Выживание в условиях кризиса: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов»
Дата проведения: 12 июля, вторник
СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании
Дата проведения: 12 июля, вторник
Дата проведения: 11 июля, понедельник
Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле. (11-12 июля 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 11 июля, понедельник
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 11 июля, понедельник
Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Как пользоваться корпоративной картой
Дата проведения: 11 июля, понедельник
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По общему правилу действительная стоимость доли, выплачиваемая бывшему участнику ООО в связи с его выходом из общества, признается налогооблагаемым доходом и подлежит налогообложению по ставке 13%. Налоговой базой является превышение стоимости полученного имущества над вкладом (взносом) участника в уставный капитал либо над расходами на приобретение доли.
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За прошлую неделю к нам попали восемь вакансий. И в половине случаев — от бухгалтерских фирм. В общем, если вам есть что сказать про аутсорсинг, самое время предупредить (или порадовать) кандидатов.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8340@ от 01.07.2022
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