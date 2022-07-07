«Утренний бухгалтер». Штрафы за валютные нарушения будут в два раза меньше

Власти вдвое снизили штрафы за валютные нарушения. Закон вступит в силу через 10 дней.

Чеки хотят отменить для маркированных товаров, если они куплены в автоматах.

​​​​​​​Банкам и агрегаторам такси не дадут льготы IT-бизнеса, а IT-компаниям льготы дадут после продвижения в интернете объявлений.

Госдума официально разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

Как работать в 1С с самым сложным для бухгалтера новым ФСБУ по аренде? Расскажет эксперт уже завтра на бесплатном вебинаре: запишитесь!

​​​​​​​Бухгалтерия ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: вебинар 14 июля! С 1 января 2022 г. учет основных средств необходимо вести по новым ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». А они значительно отличаются от требований предшествующего ПБУ 6/01. Даже бухгалтеры со стажем иногда путаются. На вебинаре наши эксперты по шагам разберут с вами все тонкости учета основных средств и капитальных вложений, которые могут вызвать трудности в работе. Участие бесплатное! Записаться

Новости

События

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры

Дата проведения: 13 июля, среда

ГОСБОРОНЗАКАЗ. Госконтракт. БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗПоследние изменения

Дата проведения: 13 июля, среда

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 12 июля, вторник

Сложные вопросы применения ПБУ 18/02

Дата проведения: 12 июля, вторник

Выживание в условиях кризиса: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов»

Дата проведения: 12 июля, вторник

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

Дата проведения: 12 июля, вторник

Режим и учет рабочего времени

Дата проведения: 11 июля, понедельник

Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле. (11-12 июля 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 11 июля, понедельник

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 11 июля, понедельник

Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Как пользоваться корпоративной картой

Дата проведения: 11 июля, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Проверки по ККТ будут проводить по новым правилам

Мы еще расскажем про них подробнее.

— Как бухгалтеру провести инвентаризацию материально-производственных запасов в 2022 году

Инвентаризация материально-производственных запасов — процедура, которая, с одной стороны, может быть обязательной в силу требований закона, с другой — может реализовываться в целях решения конкретных задач в рамках учета на производстве. О каких задачах может идти речь и каковы специфика и порядок проведения соответствующей инвентаризации, рассмотрим в нашей статье.

— Оценка имущества: что важно знать бухгалтеру и руководителю

Оценка имущества компании — это полезный и часто необходимый инструмент ведения бизнеса. Чтобы оценка была проведена качественно, законно, а ее результаты не могли оспорить в будущем, например, участники общества, нужно уметь не только правильно выбрать оценщика, но и верно оформить документы.

— Будут ли брокеры вводить комиссию за хранение валюты?

За годы бурного роста отечественного фондового рынка россияне перестали атаковать обменники и отделения банков, чтобы в кризис купить наличные доллары и евро или запастись ими для путешествий. Покупка валюты на биржевом и внебиржевом рынке через брокерское приложение стало признаком финансовой грамотности. Валюта стала копиться не только на вкладах, но и на брокерских счетах и ИИС.

— Депозит или страховка. Что выгоднее при аренде жилья?

Сдача, как и аренда жилья, это всегда риски, причем для обеих сторон. Рассказываем, как застраховать свое имущество тем, кто сдает или снимает недвижимость, и способна ли страховка заменить депозит.

— Обзор предстоящих изменений для самозанятых с 1 августа 2022

Разберем, какие нововведения в части налога на профессиональный доход уже вступили в силу и вступят в ближайшее время.

— Действительная стоимость доли. Когда не надо платить НДФЛ при ее получении?

По общему правилу действительная стоимость доли, выплачиваемая бывшему участнику ООО в связи с его выходом из общества, признается налогооблагаемым доходом и подлежит налогообложению по ставке 13%. Налоговой базой является превышение стоимости полученного имущества над вкладом (взносом) участника в уставный капитал либо над расходами на приобретение доли.

— Бухгалтеры на аутсорс нужны все чаще, правда, зарплаты не очень радуют: новые вакансии в Бухджобе

За прошлую неделю к нам попали восемь вакансий. И в половине случаев — от бухгалтерских фирм. В общем, если вам есть что сказать про аутсорсинг, самое время предупредить (или порадовать) кандидатов.

— Цитата дня. Про коридор

Аналитики размышляют над тем, какой дальше ждать курс рубля и доллара. Но с четкими цифрами пока проблема.

🔒 ФСС утвердил коэффициенты для скидок и надбавок. Зачем они нужны?

К основному тарифу страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ежегодно устанавливаются скидки и надбавки. ФСС утвердил данные для их расчета на 2023 год

— «Ночной бухгалтер». Будут новые штрафы по ККТ, а 54-ФЗ переименуют

Поправки внесут сразу и в НК, и в КоАП. Ибо больше кнута, меньше пряников.

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ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8340@ от 01.07.2022

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— Оплата коммунальных платежей, выставленных на другую организацию

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— Смена юридического адреса, переход в другую налоговую

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