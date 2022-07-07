Учет убытков на УСН

Особенности признания убытков

Убыток — это превышение суммы расходов за календарный год над суммой доходов. Отрицательный финансовый результат могут учесть налогоплательщики, которые выбрали объект «доходы минус расходы». Для компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы», запрещено уменьшать налог на величину убытков.

Важная особенность: при определении сумм налоговых платежей при УСН можно учесть только те убытки, которые были получены при применении упрощенки с объектом «доходы минус расходы». Отрицательный финансовый результат, полученный на общей системе налогообложения, патенте или ЕСХН, списать на упрощенке не получится.

Аналогично действует обратное правило: убытки на УСН нельзя зачесть на других режимах налогообложения. Убыток на УСН списывается только для налога при упрощенке.

Учет убытка на УСН «доходы минус расходы»

При расчете суммы убытка налогоплательщики применяют общие правила учета доходов и расходов. Необходимо учесть доходные операции по основным и прочим видам деятельности. В состав расходов включаются только разрешенные налоговым законодательством виды затрат, при условии их экономической оправданности и надлежащего документального оформления.

По общему правилу списывать убыток за определенный год можно в течение 10 календарных лет, следующих за годом, по итогам которого он был получен. Это предельный срок возможного признания. Продление десятилетнего периода невозможно.

В течение установленного периода отрицательный финансовый результат можно списывать только в те года, когда применяется упрощенка с объектом «доходы минус расходы» и при этом налоговая база больше нуля. Продление срока списания на те периоды, когда применяется другой режим налогообложения, законом не предусмотрен. Десятилетний срок длится без перерыва, независимо от факта списания.

Для списания в текущем году налоговая база уменьшается на полную или частичную сумму убытка. За один год можно признать только ту сумму, которая не превышает налоговую базу, рассчитанную исходя из годовых доходов, расходов и минимального налога прошлых лет.

При расчете квартальных авансовых платежей убыток не учитывается. Важно отметить: если за один из кварталов получен убыток, то учесть его в текущем году нельзя, т. к. уменьшение происходит только по итогам года и только за счет убытков прошлых годов.

Убытки, которые были получены в течение нескольких лет, можно списывать и переносить только в той последовательности, в которой они возникли.

Например, убытки за 2020 и 2021 года можно будет списать в 2022 году в следующем порядке: сначала полностью признается убыток за 2020 года, далее — за 2021. Если общей суммы прибыли не хватило для покрытия убытков за два года, оставшуюся часть суммы переносят в течении установленного временного промежутка.

Первичные бухгалтерские документы, которые подтверждают величину убытка, необходимо хранить весь срок списания убытка (пункт 7 статьи 346.18 НК).

При этом сохраняется и общее правило хранения документов — пять лет (п.п. 8 пункта 1 статьи 23 НК). Это необходимо для снижения налоговых рисков при проведении камеральных и выездных проверок: у налогоплательщика должна быть вся необходимая документация пока последний год, в котором он списывает убыток, попадает в период контроля.

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Минимальный налог при убытке

Бизнес, который за определенный календарный год зафиксировал отрицательный финансовый результат, при наличии доходов обязан заплатить минимальный налог. Если денежных поступлений в течение календарного года не было, то минимальный налог не уплачивается.

Например, за 2021 год предприниматель получил 5,5 млн руб. доходов при этом расходы составили 8 млн руб. Даже при наличии убытка 2,5 млн руб. он будет обязан перечислить минимальный налог.

Величина обязательного платежа рассчитывается, исходя из общей суммы доходов за текущий год. При этом применяются общие правила расчета доходных операций. При одновременном применении упрощенки и других режимов налогообложения в расчете используются поступления только от бизнеса на УСН.

Величина минимального уплачиваемого налога составляет 1%. Эта ставка используется, в том числе, при применении льготных условий налогообложения.

Формула расчета:

Минимальный налог к уплате = Доходы за год * 1% — Авансовые платежи за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев

Расчет и уплата минимального платежа выполняется только после окончания календарного года. При этом авансовые платежи определяются и перечисляются в бюджет в обычном порядке. Если сумма уплаченных авансовых платежей больше минимального налога, то доплачивать ничего не требуется. Возникшую переплату налогоплательщик может вернуть или зачесть.

Сумму минимального налога можно учесть в качестве расходов в последующих годах. Его можно списывать на общих основаниях в течение 10 лет.

Минимальный налог перечисляется в бюджет в общем порядке. Сроки уплаты зависят от организационно-правовой формы: организации уплачивают его до 31 марта следующего года, предприниматели — до 30 апреля. При наличии выходных или праздничных дней — крайний срок уплаты переносится по общим правилам НК на ближайший рабочий день.

Отражение убытка в отчетности

Убытки в обязательном порядке фиксируются в Книге учета доходов и расходов и при составлении декларации по специальному налоговому режиму.

В Книге доходов и расходов заполняется Раздел III «Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу». В нем указываются суммы убытков за каждый календарный год и суммарно за все налоговые периоды. Дополнительно заполняются данные о сумме убытка, который был списан в текущем периоде. Также в этом разделе показываются суммы убытков (в детализации по годам), которые налогоплательщик вправе перенести на следующие годы.

В декларации по УСН заполняется сумма отрицательного финансового результата, которую налогоплательщик учитывает при расчете налога за год. Эти сведения заносятся в Раздел 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН». Сумма убытка в декларации должна совпадать с величиной, заполненной в Разделе III Книги доходов и расходов. Остальные сведения в отчете заполняются по общим правилам.

Получение убытков не меняет сроки сдачи отчетности: независимо от финансового результата, отчетность необходимо сдать в общие сроки: до 31 марта или до 30 апреля (с учетом праздников и выходных дней).