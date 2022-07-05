Проверка контрагентов. Риски по НДС и судебная практика

Что такое разрыв по НДС?

Не стоит искать этого определения ни в законе, ни в литературе. Его нет. На сайте налоговой службы имеется такая формулировка:

фиол «Разрыв по НДС (или расхождение по НДС) — это следствие несопоставления в ПК АСК НДС-2 сведений об операции, отраженной налогоплательщиком в Разделе 8 налоговой декларации (книге покупок) в подтверждение правомерности применения налоговых вычетов, со сведениями данной операции, подлежащей отражению поставщиком налогоплательщика в Разделе 9 налоговой декларации (книге продаж) при реализации товаров (работ, услуг)».

Одни разрывы влекут за собой потерю бюджета в форме неуплаченного НДС, другие бюджету не вредят, а возникли вследствие какой-либо технической ошибки — но в любом случае выявление разрыва чревато объяснениями с налоговыми органами, а то претензиями.

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Проблемные контрагенты

Это прежде всего так называемые «технические» компании, общие признаки которых известны всем:

в штате — один-два человека;

регистрация по «массовому» адресу;

доля вычетов по НДС — более 98%;

отсутствие на балансе основных средств и т. п.

Казалось бы, все просто: помни о вышесказанном и штудируй Приложение № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, уделяя особое внимание п. 12 «Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском».

Если бы все было так просто. Практика свидетельствует: поверхностная проверка контрагента только по одной базе — пусть и от ФНС — не гарантирует его добросовестности.

Ваш контрагент — вы и виноваты

Установив разрыв, налоговые органы обычно предъявляют стандартные требования:

исключить из налоговых вычетов счета-фактуры по взаимоотношению с недобросовестным контрагентом;

уплатить соответствующую сумму НДС.

Такие предложения, от которых нельзя отказаться, делают комиссии по легализации налоговой базы. Руководителя вызывают «на ковер», по итогам составляется протокол с предложениями ИФНС и ответ налогоплательщика на это предложение.

Можно ли проигнорировать требования комиссии? Формально — да, поскольку она дает именно рекомендации, а не обязательные предписания. На это неоднократно указывали суды (постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.2019 № Ф08-8113/2019 по делу № А32-4274/2019, Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2019 № Ф05-16131/2019 по делу № А41-394/2019), подчеркивая, что работа комиссий абсолютно законна и не нарушает права налогоплательщика.

Каждый налогоплательщик сам знает свои «грехи», поэтому решение о том, принимать ли «предложения» комиссии или игнорировать, делается самостоятельно. Правда, после отказа явиться на комиссию или выполнить предъявленные требования обычно следует ожидать повестки в суд. И тут уже далеко не все и не всегда складывается в пользу налогоплательщика.

Можно сколько угодно ссылаться на то, что:

не каждая организация, обладающая признаками недобросовестности, является таковой;

НК не ограничивает права налогоплательщиков проводить свои хозяйственные операции так, чтобы налоговые последствия были минимальными;

доля налоговых вычетов в пределах 90-99% для некоторых организаций вполне нормальна;

штат может и не превышать трех человек;

нельзя признавать обоснованными претензии, основанные на наборе общих признаков «технической» компании и т.п.

Однако в суде отстоять свою правоту, если контрагент (первого, второго, третьего звена) в самом деле оказался недобросовестным, сложно, дорого и далеко не всегда реально.

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Примеры из практики

В большинстве случаев суды исходят из того, что каждый налогоплательщик обязан проявлять осторожность и осмотрительность при выборе контрагентов. И, в случае непроявления таковой, он несет все риски неблагоприятных последствий (теряет право на вычет, должен доплатить НДС и т. п.)

За III квартал 2019 ИФНС начислила обществу НДС — 346 040 541,05 руб., пени — 36 803 333,99 руб., а также оштрафовала на 138 416 216,42 руб. по п. 3 статьи 122 НК , со ссылкой на то, что обществом неправомерно заявлены вычеты по НДС по взаимоотношениям с ООО, которые фактически НДС не платили . Несмотря на оправдания налогоплательщика, суд признал, что он, налогоплательщик, не проявил коммерческой осмотрительности, и знал (и должен был знать) об обстоятельствах, характеризующих контрагентов как «технические» компании ( постановление 7 ААС от 06.06.2022 по делу № А45-9624/2021 ). ИФНС доначислила 1 992 631 руб. НДС, пени и штрафа по взаимоотношениям общества с ООО «А», по счетам-фактурам которого оно претендовало на возмещение НДС. В суде налоговики указали на то ООО имеет все признаки «технички» ( «массовый» директор, критично низкая рентабельность, минимальная налоговая нагрузка, отсутствие ресурсов и т. п.). Более того, контрагенты ООО «А» также оказались «криминальными» — даже не в переносном смысле, поскольку в отношении их руководителей возбуждены уголовные дела в связи с обналичкой. Вскрылась масса иных, еще менее очевидных фактов, которые в итоге привели к тому, что суд признал доначисления законными (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.03.2020 № Ф08-335/2020 по делу № А25-2382/2018 ). Налогоплательщики, удовлетворив «просьбы» комиссий, делали попытки взыскать с контрагентов убытки, но в большинстве случаев успеха не имели. Так, налоговая выявила разрыв по НДС, а ООО, согласившись с их доводами, вернуло в бюджет НДС на сумму 20 564 769 руб. 75 коп. и попробовало взыскать эту сумму с проблемного контрагента . Суд отказал, указав в том числе и на то, что истец не проявил должной осмотрительности при выборе контрагентов, и допустил ситуацию, повлекшую за собой налоговый разрыв. В том числе участвовал в фиктивном документообороте с недобросовестным юридическим лицом (постановление 19 ААС от 20.04.2022 № 19АП-7584/2021 по делу № А36-3995/2021 ).

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Что делать?

Прежде всего — внимательно относиться к выбору контрагентов и не допускать никаких «художеств» с НДС. Также нелишним будет включать в договоры условия о том, что при выявлении разрыва сторона обязуется устранить его, а при неустранении — возместить имущественные потери пострадавшей стороны.

Так, стороны — покупатель и поставщик — договорились о том, что если покупатель уведомит поставщика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС, то поставщик обязуется устранить такие признаки в течение месяца с момента получения уведомления. Также в договоре был согласован и порядок возмещения имущественных потерь покупателя, которые последовали в связи с неустранением признаков разрыва.

В итоге разрыв был выявлен на стороне поставщика, покупатель добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с ним и удержал сумму вычетов, уменьшив сумму оплаты по договору, как и было согласовано. Последовало несколько судебных разбирательств, и точку поставил Верховный Суд, подтвердив право покупателя на такое возмещение (см. определение от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455 по делу № А48-3204/2020).