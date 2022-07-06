«Утренний бухгалтер». Проверки по ККТ будут проводить по новым правилам 

Оперативный контроль за применением ККТ войдет в систему налогового контроля.

​​​​ИП без работников не должен сдавать зарплатные отчеты. Даже при наличии патента.

На время оформления инвалидности сотруднику можно дать отпуск без содержания.

Предоплата за услуги гостиниц не облагается НДС, даже если она получена до 1 июля.

Билеты и путевки для освобождения от НДС теперь не являются бланками строгой отчетности.

Важная информация! ​​​​​С 01.04.2022 г. введен запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли для всех АО и ООО Запрет был введен в рамках моратория на банкротство в отношении абсолютно всех юридических лиц (порядка 1,3 млн по РФ), даже тех, которые не планируют банкротиться. ​​​​​Законодатели не разграничили «больные» предприятия на грани банкротства и устойчивые компании. Поэтому, если вы хотите выдавать дивиденды, нужно написать специальное заявление об отказе от таких ограничений. Приглашаем вас изучить самые сложные вопросы учета и налогообложения 2022-2023 гг. в Кисловодске! Регистрируйтесь на «Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске! Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия» Даты проведения: 15 — 19 августа 2022 г.

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Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле. (11-12 июля 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 11 июля, понедельник

Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Как пользоваться корпоративной картой

Дата проведения: 11 июля, понедельник

Что делать, если отчетность в налоговую за вас сдали мошенники

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Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году

Дата проведения: 8 июля, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за полугодие 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 июля, пятница

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» практика применения

Дата проведения: 8 июля, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 8 июля, пятница

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 8 июля, пятница

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/59461 от 22.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Предоплата за услуги гостиниц не облагается НДС, даже если она получена до 1 июля

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/55372 от 10.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Заказчики не обязаны платить НДС с электронных услуг. Но налоговики рекомендуют

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