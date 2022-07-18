«Утренний бухгалтер». Критерии для отнесения бизнеса к МСП могут пересмотреть

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Центробанк пересмотрит критерии для МСП.
Банки теперь будут контролировать сделки на сумму от 1 млн и выше. Подписан закон о повышении порога.
Компанию малого бизнеса можно будет легко закрыть по решению учредителей.
При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Лучший способ освоиться с последними изменениями в работе бухгалтера — пройти наш курс повышения квалификации.
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Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера в 2022 году. Бесплатный вебинар!
Сдача отчетности за первое полугодие 2022 заканчивается, но подводных камней меньше не становится.
Чтобы не запутаться, приходите 27 июля в 11:00 по мск на наш вебинар «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022».
Наши эксперты обсудят с вами:
- изменения по НДС в НК РФ во 2-м квартале;
- изменения в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;
- новые ФСБУ;
- изменения в бухгалтерском учете и многое другое.
Новости
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- Ни социального, ни экономического развития не будет, только опережающее. ТОСЭР поменяли на ТОР
- Банки будут контролировать сделки на сумму от 1 млн и выше. Путин подписал закон о повышении порога
- ГАЗ хочет выпускать ножи, вилки и игрушки под маркой «Чайка» и «Волга-21»
- ФСС не понимает, как можно работать во время лечения и отказывается оплачивать больничный
- Мошенники больше не звонят своим жертвам с целью заполучить деньги. Они перешли на вишинг
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- Бизнес получили доступ к данным системы маркировки и пообещал работать «точно в срок»
- Приставы массово отказываются взыскивать долги
- Власти похвалились, что миллион компаний и ИП воспользовались отсрочкой по уплате взносов
События
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»
Дата проведения: 21 июля, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 21 июля, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 21 июля, четверг
НДС: от счета-фактуры до декларации
Дата проведения: 21 июля, четверг
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 21 июля, четверг
ФСБУ 6. Основные средства — онлайн-семинар
Дата проведения: 20 июля, среда
Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим
Дата проведения: 20 июля, среда
Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации основных средств в 2022 году
Дата проведения: 20 июля, среда
Автоматизация ввода первичных документов в учетные системы
Дата проведения: 20 июля, среда
Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета
Дата проведения: 20 июля, среда
Статьи
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— Электронный акт сверки. Как подготовиться бухгалтеру к новшеству
В июле 2022 года вступает в силу новый формат актов сверки взаиморасчетов. Что это значит для бизнеса?
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Как бизнесмену вести переговоры с арендодателем? Что делать, если арендодатель повышает арендную плату? Как договориться о скидках или рассрочке платежей за аренду? Поговорим об этом в нашей статье.
— Цифровые финансовые активы vs НДС. Новый законопроект по налогу при продаже и налоговым льготам
Поправки в Налоговый кодекс, по которым помимо освобождения реализации ЦФА от НДС эту льготу также распространили на цифровые права, включающие одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права (гибридные ЦФА), в случае если к базовому активу не применяется НДС, открывают путь к интенсивному освоению нового рынка.
— Как добавить реквизиты в УПД в 1С
Если сравнить между собой печатные формы документов реализации в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, а именно ТОРГ-12 и УПД, то можно заметить, что в ТОРГ-12 указывается гораздо больше данных поставщика: и банковские реквизиты, и телефон, и даже статистический показатель ОКПО. Все эти данные подтягиваются из Раздела «Главное» — «Реквизиты организации».
— В каких случаях нужно предоставлять в службу занятости сведения о работниках на удаленке
Законодательством установлены случаи, когда работодатель обязан предоставлять в службу занятости сведения о персонале. С недавнего времени поводов для подачи данных стало больше, и связаны они с дистанционными работниками.
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/11111-6-1 от 18.05.2022
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3808 от 09.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/065368@ от 06.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8943@ от 13.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности
УФНС РФ по Московской обл.: Письмо № 09-11/040466@ от 16.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые долги не помешают закрытию ИП и после закрытия никуда не денутся
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