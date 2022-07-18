«Утренний бухгалтер». Критерии для отнесения бизнеса к МСП могут пересмотреть

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Центробанк пересмотрит критерии для МСП.

Банки теперь будут контролировать сделки на сумму от 1 млн и выше. Подписан закон о повышении порога.

Компанию малого бизнеса можно будет легко закрыть по решению учредителей.

При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН.

​​​​​​​Курсы и вебинары для бухгалтера

Лучший способ освоиться с последними изменениями в работе бухгалтера — пройти наш курс повышения квалификации.

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Новости

События

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»

Дата проведения: 21 июля, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 21 июля, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 21 июля, четверг

НДС: от счета-фактуры до декларации

Дата проведения: 21 июля, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 21 июля, четверг

ФСБУ 6. Основные средства — онлайн-семинар

Дата проведения: 20 июля, среда

Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим

Дата проведения: 20 июля, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации основных средств в 2022 году

Дата проведения: 20 июля, среда

Автоматизация ввода первичных документов в учетные системы

Дата проведения: 20 июля, среда

Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 20 июля, среда

Статьи

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В России расширили список категорий работников, при трудоустройстве которых бизнес получит льготы и субсидии. Согласно постановлению правительства от 4 июня 2022 № 1021 соответствующие изменения внесены в постановление Правительства от 13 марта 2021 года № 362.

— Электронный акт сверки. Как подготовиться бухгалтеру к новшеству

В июле 2022 года вступает в силу новый формат актов сверки взаиморасчетов. Что это значит для бизнеса?

— Аренда офиса. Правильно оформляем договор аренды и прописываем условия оплаты, чтобы не привлечь внимание налоговиков

Как бизнесмену вести переговоры с арендодателем? Что делать, если арендодатель повышает арендную плату? Как договориться о скидках или рассрочке платежей за аренду? Поговорим об этом в нашей статье.

— Цифровые финансовые активы vs НДС. Новый законопроект по налогу при продаже и налоговым льготам

Поправки в Налоговый кодекс, по которым помимо освобождения реализации ЦФА от НДС эту льготу также распространили на цифровые права, включающие одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права (гибридные ЦФА), в случае если к базовому активу не применяется НДС, открывают путь к интенсивному освоению нового рынка.

— Как добавить реквизиты в УПД в 1С

Если сравнить между собой печатные формы документов реализации в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, а именно ТОРГ-12 и УПД, то можно заметить, что в ТОРГ-12 указывается гораздо больше данных поставщика: и банковские реквизиты, и телефон, и даже статистический показатель ОКПО. Все эти данные подтягиваются из Раздела «Главное» — «Реквизиты организации».

— В каких случаях нужно предоставлять в службу занятости сведения о работниках на удаленке

Законодательством установлены случаи, когда работодатель обязан предоставлять в службу занятости сведения о персонале. С недавнего времени поводов для подачи данных стало больше, и связаны они с дистанционными работниками.

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Документы

Роструд: Письмо № ПГ/11111-6-1 от 18.05.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3808 от 09.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/065368@ от 06.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8943@ от 13.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если у вас принудительно изъяли недвижимость, налог будет, пока в ЕГРН не внесут данные о прекращении собственности

УФНС РФ по Московской обл.: Письмо № 09-11/040466@ от 16.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые долги не помешают закрытию ИП и после закрытия никуда не денутся

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