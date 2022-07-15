«Утренний бухгалтер». С 2023 года будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплаты

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Единый налоговый счет заработает с 2023 года. Он будет обязательным для всех.

Раздел 3 в декларации по налогу на имущество российским компаниям заполнять не надо.

Для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет применяют разный расчетный период.

Новый работодатель не может дать стандартный вычет по НДФЛ за старого работодателя.

Хакеры в этом году стали чаще атаковать компании. Атаки длятся по нескольку недель.

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Новости

События

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 21 июля, четверг

НДС: от счета-фактуры до декларации

Дата проведения: 21 июля, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 21 июля, четверг

Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим

Дата проведения: 20 июля, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации основных средств в 2022 году

Дата проведения: 20 июля, среда

Автоматизация ввода первичных документов в учетные системы

Дата проведения: 20 июля, среда

Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 20 июля, среда

Организация системы внутреннего контроля — позиция ФНС

Дата проведения: 20 июля, среда

Авито для бизнеса: как выйти и упростить торговлю

Дата проведения: 20 июля, среда

Налоговые агенты по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ в 2022 г. Обзор изменений 2022 г. для налоговых агентов

Дата проведения: 20 июля, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Завтра последний день уплаты НДФЛ за 2021 год

Не забудьте это сделать.

— РСВ за 2 квартал 2022 года: форма, заполнение, проверка

Расчет по страховым взносам за полугодие 2022 года нужно сдать до 1 августа 2022 года. Осталось совсем немного времени для сдачи этого отчета.

— Фондовая биржа: что нужно знать начинающему инвестору

Как работают финансовые площадки, какими они бывают, чем торгуют и кому приносят прибыль. Рассказываем для тех, кто только начинает инвестировать.

— Валютные операции в ближайшие годы: ждать ли новых запретов или ограничений

«Накупили долларов. А вдруг в будущем нельзя будет продать, как в СССР. Может, продать сейчас?» Уже несколько людей делились со мной такими опасениями.

— Как ИП выбрать кассовый аппарат

Сегодня большинство предпринимателей обязаны применять ККТ. Причем онлайн-ККТ, ведь процесс перехода на онлайн-кассы шел несколько лет и в целом уже завершен. Однако некоторые ИП вправе вести расчеты в ходе своей деятельности и без кассовых аппаратов. Посмотрим, кому из предпринимателей повезло, а также что делать тем, кто должен применять онлайн-кассы, но почему-то еще этого не сделал. А особенно данная информация будет полезна для тех, кто только планирует стать ИП.

— Опоздание на работу: как уволить нарушителя

Каждый работодатель хотел бы свести опоздания к минимуму. Но что делать, если сотрудник злоупотребляет доверием и каждый раз придумывает новые отговорки для регулярных опозданий? Расскажем в статье, можно ли уволить нарушителя и встанет ли на вашу сторону суд, если сотрудник не согласится с таким наказанием.

— Изменения в субсидировании системообразующих предприятий. Обзор нового постановления

Правительство изменило требования к условиям кредитного договора и расширило круг потенциальных получателей поддержки (постановления от 01.07.2022 № 1183, 19.04.2022 № 699).

— Цитата дня. Про важнейший вопрос

Налоговики рассказали, как идет внедрение ЭДО. Журналисты поинтересовались, почему не сделать ЭДО для всех обязательным.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики запретили самим себе запрашивать слишком много документов для вычетов по НДФЛ

Опять пошли проблемы с упрощенными вычетами по НДФЛ. Пока власти наперебой обещают давать вычеты за 15 дней, налоговики на местах просят горы документов и пояснений. ФНС сказала, что так нельзя.

🔒 Меняются условия для налоговых льгот IT-компаний

Для IT-компаний снизили долю профильной выручки с 90% до 70%, убрали условие по численности и значительно расширили перечень профильных доходов.

🔒 Что бухгалтеру нужно знать про работу с Китаем

Китай — для российских бизнесменов проверенный и перспективный рынок товаров и услуг. Разбираем, как работать с китайскими контрагентами.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8708@ от 08.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61201 от 27.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24497 от 27.03.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8329@ от 01.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8544@ от 06.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе

Обсуждаемые темы форума

— Стаж для больничного, если этк

— Повышение оклада сотруднице в декрете

— НДФЛ. При изменении статуса по итогам календарного года

— Оформление работника после ЦЗН

— Применение пониженной ставки 1 процент при УСН «Доходы»

— Оплата больничного сотруднику, находящемуся на дневном стационаре

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— Повышающий коэффициент для автомобиля

— Деятельность такси у ИП

— На какой счет принять продукцию если она потом уйдет на спонсирование

— Списание задолженностей в связи с ликвидацией

— Общество хочет пользоваться Инстаграмом в целях продвижения своего продукта

— Сроки отправки документов по ЭДО

— ИП УСН доход минус расход покупка автомобиля у физ лица (деятельность не связана с грузоперевозками)

— ТТН реквизиты

— Корректировка поступления прошлого года

— Договор перенайма лизинга

— В связи с изменением должности надо делать доп соглашение к трудовому договору или какие надо делать документы и отчеты

— Увольнение

— Раздел 2 в декларации НДС