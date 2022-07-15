«Утренний бухгалтер». С 2023 года будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплаты

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Единый налоговый счет заработает с 2023 года. Он будет обязательным для всех.
Раздел 3 в декларации по налогу на имущество российским компаниям заполнять не надо.
Для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет применяют разный расчетный период.
Новый работодатель не может дать стандартный вычет по НДФЛ за старого работодателя.
Хакеры в этом году стали чаще атаковать компании. Атаки длятся по нескольку недель.
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Новости
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События
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 21 июля, четверг
НДС: от счета-фактуры до декларации
Дата проведения: 21 июля, четверг
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 21 июля, четверг
Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим
Дата проведения: 20 июля, среда
Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации основных средств в 2022 году
Дата проведения: 20 июля, среда
Автоматизация ввода первичных документов в учетные системы
Дата проведения: 20 июля, среда
Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета
Дата проведения: 20 июля, среда
Организация системы внутреннего контроля — позиция ФНС
Дата проведения: 20 июля, среда
Авито для бизнеса: как выйти и упростить торговлю
Дата проведения: 20 июля, среда
Налоговые агенты по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ в 2022 г. Обзор изменений 2022 г. для налоговых агентов
Дата проведения: 20 июля, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Завтра последний день уплаты НДФЛ за 2021 год
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— РСВ за 2 квартал 2022 года: форма, заполнение, проверка
Расчет по страховым взносам за полугодие 2022 года нужно сдать до 1 августа 2022 года. Осталось совсем немного времени для сдачи этого отчета.
— Фондовая биржа: что нужно знать начинающему инвестору
Как работают финансовые площадки, какими они бывают, чем торгуют и кому приносят прибыль. Рассказываем для тех, кто только начинает инвестировать.
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— Как ИП выбрать кассовый аппарат
Сегодня большинство предпринимателей обязаны применять ККТ. Причем онлайн-ККТ, ведь процесс перехода на онлайн-кассы шел несколько лет и в целом уже завершен. Однако некоторые ИП вправе вести расчеты в ходе своей деятельности и без кассовых аппаратов. Посмотрим, кому из предпринимателей повезло, а также что делать тем, кто должен применять онлайн-кассы, но почему-то еще этого не сделал. А особенно данная информация будет полезна для тех, кто только планирует стать ИП.
— Опоздание на работу: как уволить нарушителя
Каждый работодатель хотел бы свести опоздания к минимуму. Но что делать, если сотрудник злоупотребляет доверием и каждый раз придумывает новые отговорки для регулярных опозданий? Расскажем в статье, можно ли уволить нарушителя и встанет ли на вашу сторону суд, если сотрудник не согласится с таким наказанием.
— Изменения в субсидировании системообразующих предприятий. Обзор нового постановления
Правительство изменило требования к условиям кредитного договора и расширило круг потенциальных получателей поддержки (постановления от 01.07.2022 № 1183, 19.04.2022 № 699).
— Цитата дня. Про важнейший вопрос
Налоговики рассказали, как идет внедрение ЭДО. Журналисты поинтересовались, почему не сделать ЭДО для всех обязательным.
— «Ночной бухгалтер». Налоговики запретили самим себе запрашивать слишком много документов для вычетов по НДФЛ
Опять пошли проблемы с упрощенными вычетами по НДФЛ. Пока власти наперебой обещают давать вычеты за 15 дней, налоговики на местах просят горы документов и пояснений. ФНС сказала, что так нельзя.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8708@ от 08.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61201 от 27.06.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24497 от 27.03.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8329@ от 01.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8544@ от 06.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе
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