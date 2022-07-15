Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». С 2023 года будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплаты

Путин подписал закон.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Единый налоговый счет заработает с 2023 года. Он будет обязательным для всех.

Раздел 3 в декларации по налогу на имущество российским компаниям заполнять не надо.

Для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет применяют разный расчетный период.

Новый работодатель не может дать стандартный вычет по НДФЛ за старого работодателя.

Хакеры в этом году стали чаще атаковать компании. Атаки длятся по нескольку недель.

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CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 21 июля, четверг

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Дата проведения: 21 июля, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 21 июля, четверг

Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим

Дата проведения: 20 июля, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации основных средств в 2022 году

Дата проведения: 20 июля, среда

Автоматизация ввода первичных документов в учетные системы

Дата проведения: 20 июля, среда

Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 20 июля, среда

Организация системы внутреннего контроля — позиция ФНС

Дата проведения: 20 июля, среда

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Дата проведения: 20 июля, среда

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Дата проведения: 20 июля, среда

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— Фондовая биржа: что нужно знать начинающему инвестору

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🔒 Что бухгалтеру нужно знать про работу с Китаем

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Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8708@ от 08.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61201 от 27.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24497 от 27.03.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8329@ от 01.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8544@ от 06.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе

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Повышение квалификации

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Как проверить аудитора?

Выбор и проверка аудитора — ключевой этап предваряющий аудиторскую проверку. Рынок аудиторских услуг предлагает большой выбор специалистов разного профиля и уровня компетенций. Разберемся, как выбрать профессионала и получить достоверное заключение.

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Налог на имущество физических лиц

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Земельный налог начисляют, если у человека есть в собственности земельный участок. И пока эта собственность оформлена, есть запись в реестре недвижимости (ЕГРН), налог будут начислять, даже если участок уже изъяли.

💰Возмещение судебных расходов в суде

Участие в судебном деле сопровождается расходами. Проигравший участник спора обязан возместить затраты выигравшей стороне. Взыскание возможно при рассмотрении дела по существу, либо после вынесения итогового решения. Заявление необходимо подать в трехмесячный срок со дня вступления акта в законную силу.

💰Возмещение судебных расходов в суде
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