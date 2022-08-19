Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Хотят платить пособие домохозяйкам

Причем надо ежемесячно, считают авторы идеи.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Очередную креативную идею принесли в Госдуму: платить домохозяйкам ежемесячное пособие. Депутаты будут рассматривать законопроект.

​​​​​​​Минцифры сейчас не может выдать выписку из реестра аккредитованных IT-компаний, потому что старые правила реестра уже отменили, а новые еще не работают. Классика...

Кстати, IT-компаниям предложили упростить получение льготных кредитов. Причем под 1% годовых.

Требования к образцам биометрии упростят. Из-за этого банки боятся перепутать людей.

В антиотмывочный закон внесут поправки: разрешат без паспорта покупать за наличные ювелирку на 60 тыс. рублей.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Больше всего вопросов на этой неделе мы получили от читателей по НДС. Чтоб со всем разобраться, предлагаем пройти курс повышения квалификации по самому сложному из налогов.

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На вебинаре эксперт расскажет все про:

✓ документальное подтверждение для вычетов НДС;

✓ вычет НДС по авансу: важные условия для покупателя и продавца;

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✓ судьбу «входящего» НДС для операций, освобожденных от НДС, не признаваемых объектом обложения и не российской реализации.

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ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/10350 от 09.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В уведомлении о вызове налогоплательщика должно быть основание, вид проверки и причина

Минцифры: Письмо № П11-19457-ОГ от 15.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выписки из реестра аккредитованных IT-компаний пока не выдают. Потому что старые правила уже отменили, а новых еще нет

Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-41 от 15.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НДС не включается в состав арендных платежей по ФСБУ 25/2018, даже если он не идет на вычет

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— Как теперь сдавать отчетность за клиентов?

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