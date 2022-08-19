«Утренний бухгалтер». Хотят платить пособие домохозяйкам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Очередную креативную идею принесли в Госдуму: платить домохозяйкам ежемесячное пособие. Депутаты будут рассматривать законопроект.

​​​​​​​Минцифры сейчас не может выдать выписку из реестра аккредитованных IT-компаний, потому что старые правила реестра уже отменили, а новые еще не работают. Классика...

Кстати, IT-компаниям предложили упростить получение льготных кредитов. Причем под 1% годовых.

Требования к образцам биометрии упростят. Из-за этого банки боятся перепутать людей.

В антиотмывочный закон внесут поправки: разрешат без паспорта покупать за наличные ювелирку на 60 тыс. рублей.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Больше всего вопросов на этой неделе мы получили от читателей по НДС. Чтоб со всем разобраться, предлагаем пройти курс повышения квалификации по самому сложному из налогов.

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Новости

События

НДС 0% для гостиниц. Что изменится в бухучете командировок?

Дата проведения: 25 августа, четверг

Вебинар с Мариной Климовой «Как составить соглашение об ЭДО с контрагентом»

Дата проведения: 25 августа, четверг

Кадровый электронный документооборот в программах 1С

Дата проведения: 25 августа, четверг

«Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября»

Дата проведения: 25 августа, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 25 августа, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 25 августа, четверг

Все нюансы увольнения работников в 2022 г. с учетом судебной практики

Дата проведения: 25 августа, четверг

ФСБУ 25/2018. Практика применения для лизингополучателей

Дата проведения: 24 августа, среда

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций

Дата проведения: 24 августа, среда

Подготовка и аудит отчетности КИК в соответствие с МСФО

Дата проведения: 24 августа, среда

Статьи

— Поправки к законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: что изменится в госзакупках

Разберем, какие перемены ждут участников госзакупок по вопросу конфликта интересов.

— Не так страшен аудит, если к нему грамотно подготовиться

Аудиторская проверка обязательна для целого перечня предприятий. Сюда входят компании, затрагивающие интересы большого числа людей, например, при долевом строительстве. Или предприятия, с доходом от 800 миллионов рублей, полный перечень указан в законе № 307-ФЗ. Но аудит бывает полезен и небольшим предприятиям для повышения эффективности работы.

— Как теперь обучать охране труда: новый порядок

Рассказываем, что изменится в законодательстве по охране труда с 1 сентября 2022.

— Какие данные из наших соцсетей могут использовать мошенники

Сейчас в основном мошенники похищают деньги россиян с помощью социальной инженерии.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

— «Ночной бухгалтер». Счет-фактура — дело добровольное. Если поставщик его не выдал, никто вам не поможет

Можно просить поставщика выдать счет-фактуру, можно требовать. Но если он заупрямится, это не поможет. И суд тоже не поможет.

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/18412-6-1 от 25.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если в фирме с одним участником появляется сооучредитель, с директором надо заключить трудовой договор

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/10350 от 09.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В уведомлении о вызове налогоплательщика должно быть основание, вид проверки и причина

Минцифры: Письмо № П11-19457-ОГ от 15.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выписки из реестра аккредитованных IT-компаний пока не выдают. Потому что старые правила уже отменили, а новых еще нет

Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-41 от 15.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НДС не включается в состав арендных платежей по ФСБУ 25/2018, даже если он не идет на вычет

Обсуждаемые темы форума

— Как теперь сдавать отчетность за клиентов?

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