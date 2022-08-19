«Утренний бухгалтер». Хотят платить пособие домохозяйкам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Очередную креативную идею принесли в Госдуму: платить домохозяйкам ежемесячное пособие. Депутаты будут рассматривать законопроект.
Минцифры сейчас не может выдать выписку из реестра аккредитованных IT-компаний, потому что старые правила реестра уже отменили, а новые еще не работают. Классика...
Кстати, IT-компаниям предложили упростить получение льготных кредитов. Причем под 1% годовых.
Требования к образцам биометрии упростят. Из-за этого банки боятся перепутать людей.
В антиотмывочный закон внесут поправки: разрешат без паспорта покупать за наличные ювелирку на 60 тыс. рублей.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Больше всего вопросов на этой неделе мы получили от читателей по НДС. Чтоб со всем разобраться, предлагаем пройти курс повышения квалификации по самому сложному из налогов.
И конечно, не забывайте записываться на ближайшие бесплатные вебинары. Посмотреть список актуальных можно тут.
Топ вопросов по НДС в экспресс-режиме можно разобрать уже сегодня!
На вебинаре эксперт расскажет все про:
✓ документальное подтверждение для вычетов НДС;
✓ вычет НДС по авансу: важные условия для покупателя и продавца;
✓ вычет НДС покупателем по оприходованным товарам, работам, услугам: что такое «оприходование»;
✓ судьбу «входящего» НДС для операций, освобожденных от НДС, не признаваемых объектом обложения и не российской реализации.
Новости
- Актеры будут играть бухгалтеров, которые рассказывают скандальные истории
- НДС не включается в состав арендных платежей по ФСБУ 25/2018, даже если он не идет на вычет
- Начало последнего патента будет датой перехода на другой режим, если ИП превысит лимит дохода
- На сборы в школу первоклассника надо около 27 тыс. рублей: статистика от Росстата
- Разрешат без паспорта покупать за наличные сережки, кольца и браслеты на 60 тыс. рублей
- Северные коммерческие фирмы не обязаны оплачивать переселение сотрудников на юг
- Рост безработицы ожидается к концу года
- За недвижимость наследники платят налог со дня смерти наследодателя, за авто — со дня регистрации в ГИБДД
- Если поставщик отказывается выдать вам счет-фактуру, то даже суд не заставит его сделать это
- Компании Алишера Усманова могут дать налоговые льготы
- Люди вместо работы предпочитают шопиться в интернет-магазинах — результаты исследования
- Выписки из реестра аккредитованных IT-компаний пока не выдают. Потому что старые правила уже отменили, а новых еще нет
- В Японии будут спаивать молодежь, чтобы пополнить бюджет
- В колбасу не докладывают мяса, обнаружила информационная система «Меркурий»
- Домохозяйкам хотят платить ежемесячное пособие
- Если плата за вывоз мусора идет за квадратные метры, то придется платить, даже если вы не жили в квартире
- Требования к образцам биометрии упростят. Из-за этого банки боятся перепутать людей
- Иностранные фильмы начинают пропадать и из онлайн-кинотеатров
- IT-компании смогут проще получать кредиты
- 70% россиян жалуются на проблемы с деньгами. Эксперты считают, что просто надо больше зарабатывать
- На «Клерке» разместили вакансию главного экономиста — финансиста. Уровень дохода обсуждают на руки
События
НДС 0% для гостиниц. Что изменится в бухучете командировок?
Дата проведения: 25 августа, четверг
Вебинар с Мариной Климовой «Как составить соглашение об ЭДО с контрагентом»
Дата проведения: 25 августа, четверг
Кадровый электронный документооборот в программах 1С
Дата проведения: 25 августа, четверг
«Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября»
Дата проведения: 25 августа, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 25 августа, четверг
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 25 августа, четверг
Все нюансы увольнения работников в 2022 г. с учетом судебной практики
Дата проведения: 25 августа, четверг
ФСБУ 25/2018. Практика применения для лизингополучателей
Дата проведения: 24 августа, среда
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций
Дата проведения: 24 августа, среда
Подготовка и аудит отчетности КИК в соответствие с МСФО
Дата проведения: 24 августа, среда
Статьи
— Поправки к законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: что изменится в госзакупках
Разберем, какие перемены ждут участников госзакупок по вопросу конфликта интересов.
— Не так страшен аудит, если к нему грамотно подготовиться
Аудиторская проверка обязательна для целого перечня предприятий. Сюда входят компании, затрагивающие интересы большого числа людей, например, при долевом строительстве. Или предприятия, с доходом от 800 миллионов рублей, полный перечень указан в законе № 307-ФЗ. Но аудит бывает полезен и небольшим предприятиям для повышения эффективности работы.
— Как теперь обучать охране труда: новый порядок
Рассказываем, что изменится в законодательстве по охране труда с 1 сентября 2022.
— Какие данные из наших соцсетей могут использовать мошенники
Сейчас в основном мошенники похищают деньги россиян с помощью социальной инженерии.
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.
— «Ночной бухгалтер». Счет-фактура — дело добровольное. Если поставщик его не выдал, никто вам не поможет
Можно просить поставщика выдать счет-фактуру, можно требовать. Но если он заупрямится, это не поможет. И суд тоже не поможет.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № ПГ/18412-6-1 от 25.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если в фирме с одним участником появляется сооучредитель, с директором надо заключить трудовой договор
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/10350 от 09.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В уведомлении о вызове налогоплательщика должно быть основание, вид проверки и причина
Минцифры: Письмо № П11-19457-ОГ от 15.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Выписки из реестра аккредитованных IT-компаний пока не выдают. Потому что старые правила уже отменили, а новых еще нет
Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-41 от 15.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости НДС не включается в состав арендных платежей по ФСБУ 25/2018, даже если он не идет на вычет
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