Требование налогового органа. Головная боль предпринимателей

Требование налогового органа. Головная боль предпринимателей. Но, проводя правовую оценку требований, можно сэкономить свое время, нервы и деньги.

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Многим из Вас, я думаю, знакомо, то чувство тревоги, когда Вы получаете требование из налоговой.

В этой статье я хотела поделиться с Вами своими рабочими инструментами, а именно, как проводить правовую оценку требований налогового органа.

Это поможет Вам сэкономить время, нервы и свои деньги…...

Скажу честно, что большая часть требований налогового органа поступают предпринимателям с нарушением. Это рассчитано на то, что большинство предпринимателей или представителей финансовой профессии предоставят все то, что просят налоговики…Я не сторонник того, чтобы давать все, о чем просит налоговой орган. И мой принцип: чем меньше, тем лучше…

В этой статье, я разберу, как пример, требование о предоставлении пояснений (информации).

Рабочий день в самом разгаре, Вы или Ваш главбух получаете вот такое требование (см. вложение).

Получив такое требование, Вам нужно провести его правовую оценку, т.е. на законном ли основании запрашивается у Вас информация, указанная в требовании.

Первое на что мы обращаем – это формат предоставления требования. ИФНС может передать документ любым из способов, предусмотренных п. 4 ст. 31 НК РФ:

ü вручить представителю организации (законному или уполномоченному) лично под расписку;

ü послать по почте заказным письмом;

ü направить в электронном виде по ТКС.

Второе – это форма по КНД.

Третье- название требования. В моем случае, это – форма КНД 1165050.

Четвертое, средство налогового контроля, т.е истребование документов.

Пятое, наименование налогоплательщика и дата уведомления.

Шестое, полномочия налогового органа, т.е. статьи НК РФ, на основании которой выставлено требование.

Седьмое, цель предоставления пояснений.

Восьмое, полномочия налогоплательщика и ответственность.

Девятое, подпись должностного лица в требовании.

Налоговый орган вправе истребовать документы (информацию), касающиеся деятельности проверяемых налогоплательщиков, в следующих случаях (ст. ст. 88, 89, 93, 93.1 НК РФ), уплаты налогов (пп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Согласно. пункту 2 статьи 88 НК РФ, камеральная проверка в общем случае осуществляется в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком декларации (расчета).

Следовательно, по истечении этого срока налоговый орган не может требовать у налогоплательщика пояснения или документы в порядке, установленном статьей   (письма Минфина России от 18.02.09 № 03-02-07/1-75 и от 24.11.08 № 03-02-07/1-471). Этот вывод поддерживают и судьи (постановления Президиума ВАС РФ от 17.11.09 № 10349/09 и ФАС Московского округа от 26.11.10 № КА-А40/14322-10).

Документы истребуются на основании требования о представлении документов (п. 1 ст. 93, п. 4 ст. 93.1 НК РФ). Но, истребование документов у налогоплательщика допускается только в период налоговой проверки либо дополнительных налоговых мероприятий.

Таким образом, проведя правовую оценку, у предпринимателя нет основания исполнять данное требование. Но рекомендую, подготовить аргументированный ответ в налоговый орган о невозможности исполнить данное требование и указать причину неисполнения.

 

С уважением, Турах Лариса

Главный бухгалтер/налоговый консультант

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Лариса Турах
Лариса Турах
налоговый консультант

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