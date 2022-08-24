Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Пожаловаться на незаконную проверку станет проще

И для этого не нужна будет КЭП.

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Бизнес может пожаловаться на контролеров, которые нарушают мораторий по проверкам через специальный сервис на портале госуслуг, причем без усиленной КЭП.

Компании получат субсидии при найме любых безработных россиян в возрасте до 30 лет.

Владельцы Visa и Mastercard жалуются, что не могут оплатить интернет-покупки. Речь про карты, срок действия которых в России автоматически продлили после ухода этих платежных систем.

Свежее разъяснение Минфина. Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут.

Онлайн мастер-класс «Как зарабатывать от 100 000₽ помогая бизнесу наладить порядок в финансах?»

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Ведущий Илья Щетников — предприниматель, финансовый консультант и бизнес-управляющий.

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Новости

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Дата проведения: 25 августа, четверг

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Дата проведения: 25 августа, четверг

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О нюансах учета налога рассказал Минфин.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

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🔒 Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

Ставку НДС 0% можно применять как в новых, так и в старых гостиницах, но только по проживанию с 01.07.2022. Причем даже если оно было оплачено авансом. Если в стоимость номера включены какие-то другие услуги (например, питание), то по ним тоже будет ставка 0%.

Блоги компаний

Документы

Определение № 88-9012/2022 от 08.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/72877 от 28.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Программы из реестра российского ПО можно обновлять без НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72436 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72368 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице до 1 июля облагается НДС

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Первые шаги на бирже

Предположим, вы решили, что брокеры и биржи – это очень сложно, но инвестировать деньги всё равно очень хочется, потому что вы понимаете простую вещь — деньги должны работать. Поэтому вы открываете банковский депозит, который, как сказали вам в банке, «имеет крайне высокую процентную ставку».

Первые шаги на бирже

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Топ-11 способов сократить издержки компании
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Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена – то через 5 лет

Недостроенная квартира по договору ДДУ– это не имущество, а имущественное право. Поэтому норма НК про минимальный срок владения унаследованным имуществом для нее не работает.

Мероприятия

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Как изменить счет отражения расходов на оплату труда сотрудника в 1С?

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