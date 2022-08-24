«Утренний бухгалтер». Пожаловаться на незаконную проверку станет проще

Бизнес может пожаловаться на контролеров, которые нарушают мораторий по проверкам через специальный сервис на портале госуслуг, причем без усиленной КЭП.
Компании получат субсидии при найме любых безработных россиян в возрасте до 30 лет.
Владельцы Visa и Mastercard жалуются, что не могут оплатить интернет-покупки. Речь про карты, срок действия которых в России автоматически продлили после ухода этих платежных систем.
Свежее разъяснение Минфина. Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут.
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Документы
Определение № 88-9012/2022 от 08.06.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/72877 от 28.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Программы из реестра российского ПО можно обновлять без НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72436 от 27.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72368 от 27.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице до 1 июля облагается НДС
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