«Утренний бухгалтер». Пожаловаться на незаконную проверку станет проще

Бизнес может пожаловаться на контролеров, которые нарушают мораторий по проверкам через специальный сервис на портале госуслуг, причем без усиленной КЭП.

Компании получат субсидии при найме любых безработных россиян в возрасте до 30 лет.

Владельцы Visa и Mastercard жалуются, что не могут оплатить интернет-покупки. Речь про карты, срок действия которых в России автоматически продлили после ухода этих платежных систем.

Свежее разъяснение Минфина. Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут.

Онлайн мастер-класс «Как зарабатывать от 100 000₽ помогая бизнесу наладить порядок в финансах?» 25 августа в 15 00 онлайн-семинар! Что разберём на мастер-классе: ✅ Кому нужны услуги финансовых специалистов ✅ Почему тема финансов в тренде и как на этом заработать ✅ Как заранее просчитать риски в этой деятельности ✅ Какие навыки развивать в первую очередь ✅Финмоделирование — зарабатывайте уже сегодня на самой простой и востребованной услуге Ведущий Илья Щетников — предприниматель, финансовый консультант и бизнес-управляющий.

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Как оптимизировать расходы, правильно применяя нормы Налогового кодекса РФ

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Из малого бизнеса в стартап! Абсурд или возможность экспоненциального роста?

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НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?

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Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет

Дата проведения: 25 августа, четверг

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По ст. 109 ТК работникам нужно предоставлять специальные перерывы для отдыха и обогревания в рабочее время. Но это касается далеко не всех категорий сотрудников и только определённых случаев. В этой статье разбираем, как правильно.

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Текущий спад на рынке привлек внимание криптоинвесторов не только к доходности цифровых активов, но и к тому, как показывают себя цифровые валюты относительно других классов активов. Другими словами, внимание инвесторов сконцентрировано вокруг вопроса: как криптовалюты коррелируют с другими ключевыми компонентами классического инвестиционного портфеля — акциями, облигациями и золотом.

— «Утренний бухгалтер». За проживание в гостинице до 1 июля придется платить НДС

О нюансах учета налога рассказал Минфин.

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— Как определяется контролирующее должника лицо при привлечении к субсидиарке. Новый подход Верховного Суда

В последние годы прослеживается тенденция на расширение возможности привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ). Верховный Суд поддерживает решения нижестоящих судов о признании КДЛ не только руководителей и участников предприятия-должника, но и иных лиц.

🔒 Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

Ставку НДС 0% можно применять как в новых, так и в старых гостиницах, но только по проживанию с 01.07.2022. Причем даже если оно было оплачено авансом. Если в стоимость номера включены какие-то другие услуги (например, питание), то по ним тоже будет ставка 0%.

Блоги компаний

Документы

Определение № 88-9012/2022 от 08.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/72877 от 28.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Программы из реестра российского ПО можно обновлять без НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72436 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если станок работает в три смены, но нему возможна ускоренная амортизация

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72368 от 27.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице до 1 июля облагается НДС

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