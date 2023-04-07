Как накопить себе на пенсию: обзор финансовых инструментов

Индивидуальный пенсионный план

В рамках этой программы вы формируете пенсионный капитал за счет взносов и дохода от инвестиций. Он не зависит и не влияет на государственную пенсию и по завершении трудовой деятельности может стать дополнительным источником дохода.

Управлением этими финансовыми активами занимаются негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Сохраните себе памятку для всех, кто уходит с работы на пенсию или должен оформить выход на заслуженных отдых – выплаты и положенные документы.

Как это работает

Если вы решили использовать ИПП, то на ваше имя открывается пенсионный счет, куда вы самостоятельно, или при помощи работодателя, перечисляете взносы, а выбранный вами НПФ аккумулирует средства вкладчиков, инвестирует их, и по итогам года распределяет доход между своими клиентами.

Таким образом, ваши накопления растут как за счет взносов, так и за счет инвестиционного дохода, который капитализируется. Но получить их вы сможете только при наступлении пенсионного возраста.

Когда подойдет срок, фонд назначит пенсионные выплаты, которые будут перечисляться на вашу банковскую карту по ранее оговоренному в договоре графику. Это неплохой способ обеспечить себе достойную жизнь в старости.

Плюсы ИПП

Гарантии

НПФ используют только консервативные инвестиционные стратегии, т. к. на государственном уровне им запрещено показывать отрицательную доходность.

Основная задача таких фондов – обеспечить клиентам высокий уровень надежности и защиту накоплений от инфляции.

Таким образом, при низком риске потери вложенных средств, вы гарантировано сохраните ваши деньги, а также получите инвестиционный доход.

Точные условия могут отличаться у различных НПФ. Чтобы сориентироваться, изучите статистику фондов за последние 5-10 лет.

Налоговые льготы

Если вы делаете отчисления в НПФ самостоятельно, то каждый год имеете право получать налоговый вычет с суммы взносов, не превышающих 120 000 руб.

Максимальная сумма вычетов – до 15 600 руб. ежегодно.

Досрочная пенсия

Получать выплаты по программе можно на 5 лет раньше установленного государством срока достижения пенсионного возраста.

Индивидуальный инвестиционный счет

Этот инструмент используется для создания капитала путем торговли ценными бумагами на фондовом рынке.

Фактически – это брокерский счет, владельцу которого предоставляются льготы от государства.

Как это работает

Единовременно вы можете открыть только 1 счет с максимальной суммой пополнения – 1 млн руб. в год. Инвестировать их можно самостоятельно или при помощи управляющей компании.

Открыть ИИС можно минимум на 3 года, в течение которых вывести деньги без финансовых потерь нельзя.

При досрочном закрытии счета вы лишаетесь возможности получения налоговых льгот, при этом полученные ранее вычеты будет необходимо вернуть. Кроме того, за несвоевременную уплату налога вам начислят пени.

Плюсы ИИС

Доходность

Прибыль или убыток будут зависеть от уровня риска, который вы считаете для себя приемлемым. Вы можете выбрать агрессивную инвестиционную стратегию и получить более высокую доходность на вложенный капитал.

Но прежде чем на нее решиться, необходимо оценить все возможные риски такого подхода.

Налоговый вычет

Преимуществом этого инструмента является возможность получить налоговый вычет – 13% от вложенной суммы за год, но не более 52 000 руб., т.е. максимально вам вернут налог с 400 000 руб. Это можно считать дополнительным доходом помимо прибыли от торговли на бирже.

Инвестиционное страхование жизни

Этот продукт – сочетание инвестиционных инструментов и полиса страхования жизни.

С одной стороны, инвестиции позволяют приумножать капитал, с другой, страховка – защищает вашу жизнь и здоровье.

Как это работает?

Выбирая программу ИСЖ, вы заключаете договор на срок в среднем не менее 5 лет, и единоразово или на ежегодной основе платите страховые взносы. Часть из них идут на страхование, а часть – на инвестиции.

Обычно инвестиционная часть включает консервативную составляющую, которая гарантирует вам возврат вложенных средств в полном объеме, и высокорисковую составляющую – инвестиции в акции и производные сложные финансовые инструменты, которая при благоприятных условиях в будущем может принести хороший доход.

Если наступает страховой случай, компания по полису выплатит сумму страхового покрытия. Если же этого не происходит, то по окончании срока действия договора вы получаете обратно вложенные средства в полном объеме, плюс при благоприятных условиях, если инвестиционная составляющая заработает доход, получаете дополнительный инвестиционный доход.

Плюсы ИСЖ

Надежность

По оценкам специалистов у ИСЖ, по сравнению с другими инвестиционными инструментами, достаточно низкий риск потери вложенных средств – вы гарантированно вернете все вложенные средства по истечении срока действия договора.

При этом вы получаете страховой продукт, который защищает вас от рисков, которые могут угрожать вашей жизни и здоровью.

Доходность

Предполагаемый инвестиционный доход по данному продукту может быть выше, чем, например, у ИПП, но он не гарантирован и зависит от рисков на финансовых рынках, которые надо хорошо понимать и уметь просчитывать.

Внимательно читайте договор, знакомьтесь с условиями получения дохода, рисковой частью инвестиций по каждому продукту, и только тогда принимайте решение.

Такой подход даст вам возможность получить максимум от вложенных средств.