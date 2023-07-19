МРОТ, зарплата и прожиточный минимум: разбираемся в понятиях 

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда — это порог, ниже которого не может быть вознаграждение сотрудника.

МРОТ принимается на федеральном уровне. При этом субъекты РФ вправе поднять планку, определив региональную минимальную зарплату выше государственного МРОТ. Устанавливать региональный МРОТ ниже федерального запрещено.

Региональный МРОТ рассчитывается в соответствии с прожиточным минимумом на территории, который, в свою очередь, коррелирует с местными ценами.

Работодателям необходимо привести оплату труда на своих предприятиях в соответствие с региональным показателем.

Если они не в состоянии это сделать, им нужно не позднее чем в течение месяца после установления регионального МРОТ подать мотивированный отказ выплачивать сумму, превышающую федеральный порог.

Ориентироваться на федеральное значение, игнорируя местное, можно в течение ограниченного времени.

Прожиточный минимум

Понятие минимального размера оплаты труда не следует путать с понятием прожиточного минимума — количества средств, необходимых для поддержания базового уровня жизни.

Раньше величину прожиточного минимума определяли по стоимости минимальной потребительской корзины, в которую входили базовые продукты питания, хозяйственные товары и коммунальные услуги.

С 2021 года методология изменилась: теперь за прожиточный минимум принимается величина, равная 44,2% медианного дохода за предыдущий год.

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для людей трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.

Показатель устанавливается как на всероссийском уровне, так и на региональном. Причём прожиточный минимум субъектов страны может быть как выше федерального, так и ниже.

От прожиточного минимума зависят уровень МРОТ и пенсий, в соответствии с ним назначаются субсидии на коммунальные услуги и пособия. То есть этот экономический показатель непосредственно влияет на целый ряд других.

Заработная плата

Заработная плата, согласно трудовому законодательству, не может быть ниже МРОТ. При этом важно помнить о нескольких нюансах.

Так, под зарплатой понимается прописанное в договоре вознаграждение, с которого работодатель удерживает НДФЛ. Иными словами, ниже МРОТ не может быть только так называемая «грязная» зарплата.

Кроме того, зарплату ниже минимального уровня могут получать специалисты, нагрузка которых меньше одной ставки. Для них размер нижней границы определяется в соответствии с отрабатываемым временем.

К примеру, специалисту, привлечённому на полставки, необходимо платить не менее одной второй МРОТ. Если сотрудник устроился на предприятие в середине месяца, он опять-таки не отработает 100% предусмотренного договором времени, поэтому может получить вознаграждение меньше минимального. Ниже установленного минимума может быть оплата труда по договору гражданско-правового характера.

Если зарплата штатного сотрудника, выполнившего все предусмотренные договором условия и отработавшего 100% рабочего времени, ниже МРОТ, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию или прокуратуру.

Чтобы доказать нарушение своих прав, работнику потребуются справка из бухгалтерии, выписка с карточного зарплатного счета, а также, при наличии, письменное разъяснение возникшей ситуации от руководства компании.

В зависимости от обстоятельств нарушения законодательства работодателю, который недоплачивал персоналу, могут вынести предупреждение и предписание повысить зарплату или штраф.

Если выяснится, что работодатель присваивал деньги сотрудников, возможно привлечение представителей предприятия к уголовной ответственности.