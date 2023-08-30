Как справиться со страхами при выходе на новое место работы. Лайфхаки и эффективные инструменты

Почему страх естественен
Казалось бы: чего бояться! Вы сами выбрали эту работу, раз откликнулись на вакансию, сами потом убеждали рекрутеров и руководителей, что идеально подходите.
И всё же после официального приглашения человеку свойственно испытывать:
Страх перед неизвестностью.
Вы пока лишь в теории, с чужих слов, знаете, какие именно вас ждут задачи, с какими людьми вы будете делить помещение 8—9 часов в сутки, какая в компании корпоративная культура. Ведь опыт показал, что ожидания редко совпадают с реальностью на 100%, а значит, впереди — неизвестность…
Нежелание выходить из зоны комфорта.
Человек привыкает к рутине, обстановке, другим людям и обычно чувствует себя уверенно только в предсказуемых ситуациях. Смена работы означает, что какое-то время будет, мягко говоря, неуютно.
Ожидание оценки.
Предстоит с первых часов доказывать свою компетентность, адекватность и профессионализм — коллегам, руководителям, подчиненным, партнерам, клиентам. Чувство, что тебя оценивают, неприятно для многих (спасибо школе).
Боязнь неудачи.
Человеку свойственно ошибаться — а потом беспокоиться о том, что есть вероятность ошибиться снова: например, не справиться с рабочими задачами, не угодить руководителю или клиенту, не вписаться в коллектив.
Страх перед новыми людьми.
Мы существа социальные: боязнь быть непринятым и непонятым буквально вписана эволюцией в наши гены.
Боязнь перемен.
Новая работа может потребовать изменения образа жизни, распорядка дня и привычек — о чем вы не задумывались при прохождении отбора, мечтая лишь о развитии карьеры.
Страх перед разочарованием.
В голове настойчиво звучит: «Вдруг мне не понравится?» Менять работу сразу не принято, запись в трудовой будет «некрасивой». А еще предстоит объяснять каждому новому работодателю, что испытательный срок «не прошла» компания, не вы.
Хотите перейти на аутсорс? Не спешите громко хлопать дверью. Если нет клиентов — вы только потеряете работу и деньги. Нужно научиться искать заказчиков, правильно продавать им свои услуги и вести переговоры. Специально для вас разработали курс по выходу из найма. Научим всему, что нужно для старта в бухаутсорсинге в 2023 году.
Как бороться со страхами
Побеждаем страх неизвестности
Инструмент: разведка.
Чем лучше вы понимаете, чего страшитесь, тем меньше остается места для фантазий. «Прощупайте почву»:
почитайте на сайте, в блоге, соцсетях и на личных страницах представителей компании о корпоративной культуре;
проверьте, не работают ли в компании ваши знакомые — если да, спросите их о том, что вас волнует;
разузнайте у рекрутера, эйчара или будущего руководителя про все этапы онбординга.
Побеждаем страх перед выходом из зоны комфорта
Инструмент: правильный настрой.
Чтобы снизить уровень стресса в преддверии начала работы и в первые дни, используйте:
позитивные аффирмации — «У меня всё получится/получается», «Я справлюсь/справляюсь с любыми трудностями», «Становится всё интереснее и интереснее»;
релаксацию — с помощью массажа или дыхательных практик;
медитации.
Лайфхак! Почитайте биографии великих людей. Обращайте внимание на то, как они справлялись со страхами. Искренне радуйтесь их успехам.
Побеждаем страх перед оценкой
Инструмент: подготовка.
Оценивать вас обязательно будут, даже если не публично и не вслух. Чтобы обрести уверенность в высокой оценке, сделайте следующее:
Выясните у эйчара и будущего руководителя, когда, как и по каким критериям вас будут оценивать. Так вы поймете, что времени на подготовку к «официальной» оценке достаточно.
Проведите «чекап»: составьте список всего, что умеете; выделите навыки, которые будут необходимы и/или полезны в будущей работе.
Прокачайте проседающие навыки: почитайте профильные ресурсы или рассылки, книги или законы, запишитесь на курсы.
Подстрахуйте себя на «поворотах». Мысленно отправьтесь в будущее и подумайте, в чем можете ошибиться, — а затем найдите способ избежать очевидных промахов. Например, вы склонны опаздывать. Изучите расписание транспорта (или маршруты до работы без пробок), чтобы не опаздывать на новую работу хотя бы первые недели.
Лайфхак! Убедите себя, что оценка дает шанс и вырасти, и произвести сильное положительное впечатление, и вы этим шансом обязательно воспользуетесь.
Побеждаем боязнь неудачи
Инструменты: рефлексия и целеполагание.
Заставьте замолчать внутреннего самозванца: вас взяли на эту работу не за красивые глаза, а за релевантный опыт, профессионализм, наработанные связи в отрасли. Побед будет больше, чем поражений.
Ставьте на первые дни, недели и месяцы реалистичные цели — тогда неудач будет меньше.
Сосредоточьтесь на достижении микрорезультатов. Если пока всё совсем непонятно — обдумайте ближайшие «правильные» действия. Например, в первый день обязательно нужно: запомнить имена и рабочие функции коллег, которые к вам ближе всего сидят; настроить все доступы к платформам и сервисам; приступить к процедуре онбординга и изучения внутренних регламентов.
Лайфхак! Вспомните свои значимые неудачи и особенно — чем они закончились. Всё наверняка было не так уж плохо. Сформулируйте, чему вы тогда научились.
Побеждаем страх перед знакомством с новыми людьми
Инструмент: практика.
Чтобы меньше волноваться о том, удастся ли вам понравиться будущим коллегам (и окажутся ли они приятными и адекватными людьми):
Почитайте полезные книги, например «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно» Ларри Кинга или «Науку общения» Ванессы ван Эдвардс.
Заведите документ-шпаргалку под названием «Кто есть кто и чем занимается» — с помощью голосового ввода будете быстро вносить туда нужные сведения.
Общайтесь с малознакомыми людьми всякий раз, когда появляется повод: с бариста — о предпочтениях в кофе, с соседями — о качестве уборки в подъезде, с администраторами культурных клубов — об афише на месяц.
Настройтесь быть приятной версией себя и подумайте о легких способах понравиться, таких, как тортик в конце первой рабочей недели, свежий арбуз в обед жаркого дня, банка хорошего кофе в офис.
Побеждаем боязнь перемен
Инструмент: беседы с близкими.
Разговоры помогают осмыслить ситуацию и заметить чрезмерность или необоснованность своих страхов.
Проговорите с супругом, мамой или друзьями, к каким переменам вы стремились, когда отправляли отклик на эту вакансию.
Обсудите — и обязательно запишите, что в вашей жизни и карьере теперь точно изменится к лучшему.
Побеждаем боязнь разочарований
Инструмент: здравый смысл.
Для начала признайте (это нормально!): на новой работе вам может не понравиться. Но вряд ли разочарование случится сразу, а пока…
Избавьтесь от ожиданий. Запретите себе любые фантазии о том, что будет происходить с вами на новом месте — позвольте реальности вас удивить.
Напомните себе, что вы идете в компанию не только (и не столько) за радостью и ежедневным праздником, но также за опытом, знакомствами, ответственными или интересными задачами. Они-то точно будут.
Оставьте за собой право уйти — в случае обмана со стороны компании, касающегося зарплаты или рабочих задач.
Побеждаем любые страхи: универсальные способы
Перечислим 4 кита душевного спокойствия:
спорт,
сон,
сбалансированное питание,
хобби.
Если не получается самостоятельно избавиться от паники, поработайте с психологом и/или карьерным коучем.
Лайфхаки, которые помогают справиться со страхами
Придумайте и проиграйте в голове самые неприятные сценарии, даже доведите их до абсурда. Если они будут действительно сумасшедшими — вы просто от души посмеетесь и успокоитесь.
Нарисуйте свои страхи — арт-терапия помогает не только детям.
Перечитайте журнал достижений или похвал от посторонних людей.
Представьте, что даете совет лучшему другу: как бы доказали ему, что бояться нечего?
Почаще фиксируйте моменты, когда готовы от всего сердца сказать «Спасибо!»: невозможно одновременно испытывать и благодарность, и страх.
Как меньше бояться в первые дни на новом месте
Улыбайтесь. Вам будут улыбаться в ответ — и страх сойдет на нет.
Без стеснения просите помощи и совета, а затем эмоционально и публично благодарите.
Сфокусируйтесь на процессе: с головой погрузитесь во все этапы онбординга (если он в компании есть).
Как можно раньше поговорите с начальником: спланируйте при его участии свою работу на месяц-три.
И, конечно, похвалите себя! Вы упорно шли к цели, пришли к ней и заслужили работу мечты. Страхи улетучатся, а замечательная работа останется.