Как справиться со страхами при выходе на новое место работы. Лайфхаки и эффективные инструменты

Почему страх естественен

Казалось бы: чего бояться! Вы сами выбрали эту работу, раз откликнулись на вакансию, сами потом убеждали рекрутеров и руководителей, что идеально подходите.

И всё же после официального приглашения человеку свойственно испытывать:

Страх перед неизвестностью.

Вы пока лишь в теории, с чужих слов, знаете, какие именно вас ждут задачи, с какими людьми вы будете делить помещение 8—9 часов в сутки, какая в компании корпоративная культура. Ведь опыт показал, что ожидания редко совпадают с реальностью на 100%, а значит, впереди — неизвестность…

Нежелание выходить из зоны комфорта.

Человек привыкает к рутине, обстановке, другим людям и обычно чувствует себя уверенно только в предсказуемых ситуациях. Смена работы означает, что какое-то время будет, мягко говоря, неуютно.

Ожидание оценки.

Предстоит с первых часов доказывать свою компетентность, адекватность и профессионализм — коллегам, руководителям, подчиненным, партнерам, клиентам. Чувство, что тебя оценивают, неприятно для многих (спасибо школе).

Боязнь неудачи.

Человеку свойственно ошибаться — а потом беспокоиться о том, что есть вероятность ошибиться снова: например, не справиться с рабочими задачами, не угодить руководителю или клиенту, не вписаться в коллектив.

Страх перед новыми людьми.

Мы существа социальные: боязнь быть непринятым и непонятым буквально вписана эволюцией в наши гены.

Боязнь перемен.

Новая работа может потребовать изменения образа жизни, распорядка дня и привычек — о чем вы не задумывались при прохождении отбора, мечтая лишь о развитии карьеры.

Страх перед разочарованием.

В голове настойчиво звучит: «Вдруг мне не понравится?» Менять работу сразу не принято, запись в трудовой будет «некрасивой». А еще предстоит объяснять каждому новому работодателю, что испытательный срок «не прошла» компания, не вы.

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