Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

Мы используем слово «друг» для простоты и краткости, но подразумеваем, что речь идет о дружеских отношениях представителей обоих полов в любых комбинациях.

Постарайтесь справиться с негативными эмоциями

Если некоторое время вы работали бок о бок, решая схожие задачи, то сейчас наверняка задаетесь вопросом: «Почему не я?».

Горечь из-за упущенной возможности и зависть к чужому успеху естественны и нормальны. Главное — не дать этим эмоциям испортить ваши отношения и навредить карьере.

Найдите для себя объективное объяснение, почему друг заслужил повышение. Возможно, он:

работал сверхурочно, завершая приоритетные проекты;

выдвигал интересные идеи, чтобы оптимизировать процессы или привлечь новых клиентов;

всегда вел себя этично по отношению к коллегам и соблюдал трудовую дисциплину;

собрал веские аргументы, рискнул и предложил себя в качестве кандидата на повышение, как только появилась вакансия.

Определите, как ему удалось добиться того, к чему стремились вы сами, начните повторять этот успешный опыт — так и ваше повышение не заставит себя ждать. А пока постарайтесь искренне порадоваться за друга.

Если ничего не получается — лучше изменить рабочий коллектив, перейдя в другой отдел или компанию. Негативные эмоции в любом случае навредят: вы будете саботировать задачи и разочаровывать друга.