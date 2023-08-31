Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

Мы используем слово «друг» для простоты и краткости, но подразумеваем, что речь идет о дружеских отношениях представителей обоих полов в любых комбинациях.
Постарайтесь справиться с негативными эмоциями
Если некоторое время вы работали бок о бок, решая схожие задачи, то сейчас наверняка задаетесь вопросом: «Почему не я?».
Горечь из-за упущенной возможности и зависть к чужому успеху естественны и нормальны. Главное — не дать этим эмоциям испортить ваши отношения и навредить карьере.
Найдите для себя объективное объяснение, почему друг заслужил повышение. Возможно, он:
работал сверхурочно, завершая приоритетные проекты;
выдвигал интересные идеи, чтобы оптимизировать процессы или привлечь новых клиентов;
всегда вел себя этично по отношению к коллегам и соблюдал трудовую дисциплину;
собрал веские аргументы, рискнул и предложил себя в качестве кандидата на повышение, как только появилась вакансия.
Определите, как ему удалось добиться того, к чему стремились вы сами, начните повторять этот успешный опыт — так и ваше повышение не заставит себя ждать. А пока постарайтесь искренне порадоваться за друга.
Если ничего не получается — лучше изменить рабочий коллектив, перейдя в другой отдел или компанию. Негативные эмоции в любом случае навредят: вы будете саботировать задачи и разочаровывать друга.
Но прежде предупредите его, ведь внезапный уход ценного сотрудника наверняка сделает работу руководителя сложнее.
А бывает так, что вы с эмоциями справились, но друг, обретя новый статус, изменил к вам отношение. Причина может быть любой: от неуверенности в управленческих компетенциях до звездной болезни. В этой ситуации, скорее всего, тоже придется уйти.
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Смиритесь с предстоящими переменами
Они могут быть следующими:
В ваших отношениях появится иерархия — то есть необходимость подчиняться распоряжениям друга.
У друга появится возможность влиять на вашу профессиональную судьбу, например порекомендовать на должность, лишить премии или даже уволить.
Коллеги начнут подозревать человека в кумовстве, а вас — в стукачестве, из-за чего обстановка в коллективе усложнится и будет давить на ваши отношения.
Ради сохранения репутации вам потребуется лучше делать привычную работу.
Прямо или косвенно — по поступкам, интонациям и порученным задачам — вы узнаете истинное мнение друга о своих профессиональных качествах (не факт, что оно будет позитивным).
Если ваш друг читает полезные блоги типа «Просто работы», он наверняка на 2-3 месяца сократит общение с вами — в том числе за пределами работы — и будет вести себя более формально даже наедине.
Это поможет вам обоим «переопределить» личные границы, привыкнуть к новой стороне отношений. Постарайтесь не расстраиваться и ни в чем его не упрекать.
Найдите в ситуации положительные моменты
Один мы уже описали выше: пример друга вдохновит вас активнее развивать свою карьеру, искать и использовать способы расти в должности. Есть и другие плюсы.
Начальник новый, а человек прежний. Вы хорошо знаете возможности обоих, испытываете взаимное доверие, умеете общаться и понимаете друг друга с полуслова. Все это наверняка облегчит совместную работу после того, как пройдет неловкость.
Чувство личной ответственности перед другом подстегнет вашу мотивацию к работе. Чтобы поддержать его на новом месте, вы будете больше стараться — и тем самым прокачаете личный профессиональный бренд.
Поговорите начистоту — если хватит духу
Можно просто начать вести себя чуть сдержаннее, аккуратно строить новые дружеские отношения — уже с начальником. Это рабочий вариант, который подойдет интровертам, людям стеснительным, сдержанным или, наоборот, резковатым, чересчур эмоциональным.
Или расставьте точки над «ё»:
проговорите вслух любые страхи;
предложите идеи, как общаться на работе и при этом сохранить добрые отношения;
спросите друга о том, как он видит ваше будущее.
Во время разговора вы должны сообщить между строк, что человеку не придется отстаивать перед вами свой авторитет и в одиночку перенастраивать дружеские и рабочие отношения.
Звучать это может так:
«Теперь ты мой начальник. Твоя работа — принимать решения, и я не всегда буду с ними соглашаться, но обязательно буду их выполнять».
«Ты крутой! Я с нетерпением жду возможности работать с тобой и наблюдать за твоими успехами в новой роли».
Разграничьте работу и дружбу
Главная рекомендация: хотя бы поначалу не обсуждайте работу за бокалом вина и вообще за пределами офиса. Можно даже разделить каналы коммуникации: соцсети — для личных сообщений, мессенджеры — для рабочих (и желательно в рабочее время на личные темы человеку не писать).
Начните вести себя на работе более исполнительно и профессионально. Например:
приступайте к выполнению поставленной задачи без напоминаний;
не хнычьте, услышав просьбу что-то сделать или переделать;
предлагайте решения, а не жалуйтесь на проблемы.
Попросите нового начальника о встрече one-to-one
Представьте, что на месте друга посторонний человек. В этом случае вы бы хотели понимать, чего ждать от нового руководителя — и чего он ожидает от вас как от специалиста.
Забудьте про предыдущие отношения и обсудите «в классическом формате» (за закрытыми дверями, в заранее согласованное время) ваши успехи и неудачи, имеющиеся и недостающие навыки, текущие сложности, перспективы профессионального развития и карьерную траекторию.
Помогите другу преуспеть
Помощь и поддержка во время непростого периода адаптации в должности укрепят ваши отношения — и профессиональные, и дружеские. Так, вы можете взяться за конкретный проект, успехи в котором быстро укрепят позиции друга.
Будьте первым сотрудником, который сдает отчеты, присылает информацию для презентаций и публичных выступлений. Аргументированно (но без чрезмерного почтения) поддерживайте в присутствии коллег решения нового начальника.
Чего нельзя делать ни в коем случае
Не льстите и не скрывайте, если что-то идет не так. Роберт Саттон в книге «Хороший босс, плохой босс» рассказывает о выводах одного исследования: когда кто-то становится начальником, окружающие гарантированно начинают льстить ему и перестают сообщать плохие новости. Будьте хорошим другом: действуйте наоборот.
Не раскрывайте коллегам секреты друга, а лучше не обсуждайте его личность вовсе — только идеи и решения.
Не расслабляйтесь. Вас, конечно, «прикроют» пару раз по старой памяти — но это лишь навредит и работе, и дружбе.
Не хвастайтесь перед коллегами своими особыми отношениями с боссом, а лучше вообще их не афишируйте.
Не светите друга в своих соцсетях. У него теперь другой статус, который вынуждает быть аккуратнее с фото и текстами, выложенными в открытый доступ.
Не используйте личные отношения в корыстных целях, для получения привилегий — прибавок к зарплате, оплачиваемых отгулов, удобных дат отпуска. Это вызовет возмущение у коллег, а друг вскоре почувствует, что его просто используют.
Не занимайте ничью сторону в конфликтах или спорах нового начальника с коллективом — хотя бы до тех пор, пока не выстроили с человеком новые границы и не уверены в своей объективности.
Если случился конфликт, не участвуйте в нем без посредника: есть риск, что дружеские отношения подстегнут вас «перейти черту».
Что следует запомнить
Если друг стал вашим начальником:
постарайтесь как можно быстрее справиться с негативными эмоциями;
смиритесь с предстоящими переменами — на работе и в отношениях;
найдите в ситуации положительные моменты;
откровенно поговорите с человеком — если чувствуете, что это необходимо;
четко разграничьте работу и личную жизнь;
попросите о формальной рабочей встрече для обсуждения ваших задач и планов;
помогите человеку преуспеть.