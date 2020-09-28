Депутаты не поняли правительственный закон о снятии ограничений на tax free

Депутаты Госдумы не поняли, зачем именно сейчас нужно вводить систему tax free по всей России, ведь границы закрыты.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен получить разъяснения у правительства по этому поводу. Законопроект о снятии ограничений по применению tax free был внесен Кабмином на рассмотрение депутатов в начале сентября.

Глава Комитета Андрей Макаров усомнился в своевременности этого закона.

«Сейчас, когда практически никто никуда не летает, никто никуда не ездит — неужели тема tax free действительно настолько актуальна?» — цитирует Макарова ТАСС.

Он так же поднял вопрос о перечне товаров, на которые может распространяться такая система. Например, по его словам, в Казани под tax free крупный оператор розничных сетей. «Правительство не предполагает делать ограничительный список, это что, мы на продовольствие тоже будем давать возможность tax free?» — отметил Макаров.

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По его мнению, если система распространяется на всю страну, то «как минимум на создание системы учета понадобятся дополнительные средства», между тем в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечено, что он не потребует выделения средств из бюджета.

По мнению Макарова, в кабмине должны ответить, нужны ли дополнения в финансово-экономическое обоснование, чтобы показать, какие расходы реально требуются.

Законопроект пока отложен, Комитет не стал его рассматривать. Будут ждать пояснения от Правительства.