В вакансии требование — «успешное прохождение ВНП». В чем там успех, и стоит ли вообще там работать?

В чем заключается успешное прохождение бухгалтером выездной налоговой проверки? То, что не доначислили? Так почти не бывает. То, что никого не посадили? Или есть еще какие-то критерии?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«В вакансиях пишут в требования „успешное прохождение ВНП“. У меня их было только 2. Никого не посадили. Это успех? По второй отбили 75% претензий, остальные ну уж извините, рисовки они вот так заканчиваются. Это успех? Камеральные проверки. В чем заключается успех? Камералят всех и всегда. Иногда присылают требования пояснений, поясняешь, в ответ тишина. Это успех? Поделитесь плиз, может я чего не понимаю/нет такого опыта».

В комментарии поделились вот таким мнением:

«Мнение юриста: в нынешних реалиях, если ГД и главбух не в СИЗО и не под субсидиаркой, а откликаются на вакансии на HH — это уже успех».

А кто-то делится такой вот историей:

«Расскажу историю. Все реально. Названия и имена по понятным причинам говорить не буду. Выводила компания деньги по договорам с левыми организациями. В конце схемы деньги оказывались на зарубежных счетах или возвращались в конверте.

Налоговая раскрутила всю схему. Вплоть до того, что нашли тех физиков, где-то далеко в Сибири, которые эти деньги через свои счета по карте в банке снимали и потом показания дали. И те счета на панамских берегах, где в итоге деньги оказывались (но хоть эти молчали). Конечно насчитали той организации все, и даже больше.

Но главбух и гендир на свободе и никому ничего не должны. Но это была отдельная, большая история, которая несколько лет тянулась».

А кто-то вот такое мнение высказывает, что, каков вопрос, таков должен быть и ответ.

«При такой постановке вопроса и ответ должен быть соответствующий: успешный опыт есть!».

Еще пишут, что у работодателей порой какой-то иррациональный страх перед налоговиками.

«Меня бесит истерия работодателей перед налоговой. Ладно бы речь про ВНП шла. Бывает, акт камеральной проверки или какое нибудь извещение о материалах проверки налоговая, х.з. зачем, посылает почтой, а бумаги вообще рассмотрения недостойные, типа штраф 1-2 тыс, но написано же страшно и на трёх листах!

Или требование. Они зачем то там пишут про „ошибки, расхождения, противоречия“ даже если их а помине нет. У меня один директор аж трясся когда такое читал. Или оперативный контроль пришёл и оштрафовал. И тут же — сделайте что-нибудь, чтобы штрафа не было.

Это навеяно сегодняшней поездкой в налоговую. Пришло извещение. Да тебя туда даже не вызывают. Зачем нестись через весь город? Штраф 2200. Я на такси больше потратила. Зато целая конспирологическая теория:

а) налоговую натравили недоброжелатели;

б) налоговая готовит выездную проверку (в мелкий-то общепит на патенте);

в) что-то очень страшное».

Кто-то своим опытом собеседований делится:

«Меня неоднократно на собеседованиях спрашивали, есть ли у меня „блат“ в налоговой, и смогу ли я „решать проблемы“. Обычно потом выясняется, что у них зарплата гораздо ниже рыночной. Один раз на собеседовании охранное агентство на УСН 6% попросили оптимизировать налоги, не меняя систему налогообложения, на мой ответ, что в их случае это невозможно, очень удивились. Зарплата у них была черная, даже не серая».

А вообще, пишут, что понятие успеха при ВНП у разных действующих лиц — разное.

«У работодателя и бухгалтера разное понимание успеха. Может, они хотят пройти ВНП без доначислений налогов. Хотя мы понимаем, что такое вряд ли возможно».

Автор пишет, что налоговики не будут наобум ко всем подряд идти.

«Такое невозможно. Налоговики не ходят вслепую. Там же не дураки сидят».

И еще мнение, о том, какие компании, такие и вакансии.

«В вакансиях нормальных компаний пишут „опыт прохождения ВНП“. В вакансиях всех остальных компаний могут писать что угодно».

А вот очень неоднозначное мнение о том, что назначение ВНП — это точно провал бухгалтера.

«Если у буха есть опыт ВНП — это говорит о провале в его работе. Налоговая не пойдёт просто так вслепую проверять первую попавшую компанию. ВНП означает, что компания провалила мероприятия по предпроверочному анализу. Отсутствие ВНП — вот признак профессионализма буха».

Это мнение тут же опровергли.

«Какая ерунда про провал в работе из-за ВНП. От главбуха вообще назначение ВНП мало зависит».

А подытожим еще одним мнением, о том, стоит ли идти в компанию, у которой возможна ВНП.

«Мне нравится „успешное прохождение ВНП“... Конечно. Но если меня берут на работу, и через полгода ВНП, и я не могу гарантировать, что все пройдет хорошо... Что там до меня кто-то делал... Типа приходите, мы ждем ВНП, и вы нам все разрулите! Хорошо устроились».

Вообще, если у компании есть риск ВНП, то ей скорее не только бухгалтер нужен с опытом их прохождения, а адвокат с соответствующей компетенцией. Ибо у бухгалтера все-таки задачи несколько другие.