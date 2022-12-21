«Райффайзен Банк» ухудшает условия вывода денег за рубеж

Сразу две неприятные новости для клиентов.

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До недавнего времени банк один из немногих предлагал приемлемые условия и на этом фоне получил заметный приток новых клиентов. Следующая цель после роста базы — увеличение комиссионного дохода.

Сразу две неприятные новости для клиентов:

С 19 декабря появилась комиссия 0,5% за переводы с дебетовых карт на сервисы «Золотая Корона», «Юнистрим», «Контакт» (Contact) и Universal Bank.

С 23 декабря увеличатся комиссии и минимальная сумма валютных онлайн-переводов — пишут коллеги из MarketOverview со ссылкой на персонального менеджера. Официальной информации от банка пока нет.

Отправить можно будет минимум $/€5 тыс. (было $/€3 тыс.), новая вилка комиссии — от 100 до 300 у.е., но те же 2% (было $/€60 max $/€200). В офисах комиссия также увеличится, но минимальная сумма останется неизменной.

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