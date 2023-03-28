Альфа-банк опроверг информацию, что клиент оказался должен банку 87 миллионов рублей

Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов по ошибке оказался должен банку 87 млн рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

Сотрудники банка подтвердили, что такой клиент действительно существует, но сумма его долга отражается некорректно.

«Банк исполняет решение суда. По факту у Юрия долг перед приставами, банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов – некорректная, он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест накладывается на все счета, это особенность отображения реального долга», – сообщили в Альфа-банке.

Ранее в телеграм-каналах распространялись сообщения о мужчине по имени Юрий – клиенте Альфа-банка. Он был должен банку Тинькофф 514 тыс. рублей. Приставы по решению суда отправили исполнительный лист в Альфа-банк, где у Юрия было открыто семь счетов.

На каждый из семи счетов наложили арест по 514 тыс. рублей. В итоге клиент оказался «должен» банку 3,5 млн. рублей.

Тогда Юрий решил провести эксперимент: он открыл максимально возможное число счетов – 150, их заблокировали. Так балансе клиента оказался долг в 87 млн рублей.