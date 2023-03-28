Банки

Альфа-банк опроверг информацию, что клиент оказался должен банку 87 миллионов рублей

В банке заявили, что данные о долге на всех 150 счетах клиента показаны некорректно. Мужчина на самом деле должен не банку, а приставам, и не 87 миллионов рублей, а 514 тысяч рублей.

Версия для печати

Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов по ошибке оказался должен банку 87 млн рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

Сотрудники банка подтвердили, что такой клиент действительно существует, но сумма его долга отражается некорректно.

«Банк исполняет решение суда. По факту у Юрия долг перед приставами, банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов – некорректная, он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест накладывается на все счета, это особенность отображения реального долга», – сообщили в Альфа-банке.

Ранее в телеграм-каналах распространялись сообщения о мужчине по имени Юрий – клиенте Альфа-банка. Он был должен банку Тинькофф 514 тыс. рублей. Приставы по решению суда отправили исполнительный лист в Альфа-банк, где у Юрия было открыто семь счетов.

На каждый из семи счетов наложили арест по 514 тыс. рублей. В итоге клиент оказался «должен» банку 3,5 млн. рублей.

Тогда Юрий решил провести эксперимент: он открыл максимально возможное число счетов – 150, их заблокировали. Так балансе клиента оказался долг в 87 млн рублей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Учет в некоммерческих организациях

Бухгалтер интересуется, как в 1С обслуживать церковь. Коллеги советуют поискать методичку РПЦ по учету. Слышали о такой?

Церковь — некоммерческая организация, так что если берете такую на учет, настраивать придется 1С:Бухгалтерия НКО, говорят бухгалтеры.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Мотивация персонала

«Клерку» нужны самые крутые сотрудники. Расскажу, почему вам захочется у нас работать

Да, первый вопрос всегда про зарплату)) Тут у «Клерка» все хорошо, мы предлагаем конкурентноспособную оплату и при этом работать можно из дома удаленно. Но, как ни странно, это не главное.

Подотчет, командировки

Минтруд разрешил выплачивать госслужащим для загранкомандировки наличную валюту. Эксперт советует быть особенно внимательным с отчетом о расходах

Так как за границей платежные карты российских банков могут не работать, то при загранкомандировках госслужащим можно выдавать иностранную валюту наличными. Деньги пойдут для оплаты найма жилого помещения за границей.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Кадры

Минобрнауки считает, что айтишникам достаточно учиться четыре года. Сами айтишники говорят, что это слишком абстрактная статистика

Чтобы стать IT-специалистом, хватит четырех лет, на получение инженерно-технической специальности потребуется от пяти до шести лет, считают чиновники.

Электронная отчетность

Электронная отчетность в 2023: кто обязан сдавать отчеты через интернет

В 2023 году статистика, бухгалтерская отчетность, декларация по НДС подаются только в электронном виде. Некоторые налоговые отчеты все еще можно предоставить на бумаге, но с соблюдением определенных правил.

Электронная отчетность в 2023: кто обязан сдавать отчеты через интернет
Читать еще