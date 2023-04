На Московскую неделю моды привезут 50 тысяч изделий от российских дизайнеров

28 апреля 2023 года в торговых центрах столицы откроются маркеты Московской недели моды. Почти 700 брендов из 96 городов страны представят около 50 тыс. своих изделий.

«В России много брендов, и у них есть преимущество – это качество, ведь им приходилось выдерживать конкуренцию западных марок, поэтому нужно было сразу предлагать клиенту эксклюзивность, а не массовость. Можно смело сказать, что москвичи будут приятно удивлены тому, что увидят на маркетах», – сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отечественные дизайнеры представят целый комплекс разноплановых товаров от купальников до варежек. На маркетах появятся эко-марки, unisex-коллекции и кашемир премиум-класса.

Маркеты будут работать с 28 по 30 апреля в «Европолисе», ТРК «Vegas Крокус Сити», ТЦ «Метрополис», а также в ТРЦ «Ривьера», «Хорошо!», «Океания» и «Павелецкая Плаза».

Каталог с товарами отечественных марок открылся на портале «Сделано в Москве». Представлено более 1,8 тыс. компаний и 10 тыс. наименований. К программе присоединились бренды BE LIKE YOU, ValArt, BRUTAGE, Some People, PERSEO, БИЧ, SHIN и другие.