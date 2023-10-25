Топовые эксперты обсудят вопросы бухучета и налогообложения на ежегодной национальной бизнес-премии «Практикум»

«Клерк» стал информационным партнером первой премии среди экспертов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

15 ноября состоится масштабное событие для экспертов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения — ежегодная национальная бизнес-премия «Практикум». «Клерк» стал информационным партнером события.

Это первая премия среди экспертов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, для которых непрерывное личное развитие и развитие сферы в целом.

Миссия проекта — усиление сообщества профессионалов, вдохновение, обмен опытом и грандиозный нетворкинг, а также содействие открытому диалогу и взаимодействию ФНС, бизнеса и власти.

Практикум объединяет активное деловое и профессиональное сообщество.

Соберутся признанные эксперты и практики налогового законодательства, права, руководители финансовых служб и департаментов организаций разного масштаба, представители государственной власти, предприниматели и топ-менеджеры.

Среди спикеров: Дмитрий Ряховский — доктор экономических наук, руководитель департамента налогов и налогового администрирования, Аркадий Брызгалин — юрист, налоговый консультант, основатель и руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», Игорь Манн — cо-основатель двух книжных издательств «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) и «Книгиум», а также многие известные личности.

Вы сможете познакомиться с предпринимателями, собственниками компаний, с бухгалтерами, юристами, налоговыми консультантами, аудиторами и финансовыми директорами.

Мероприятие пройдет 15 ноября в концертном зале правительства Москвы, приобрести билеты можно уже сейчас на сайте встречи.