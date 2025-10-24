ЦОК ОК Общ 23.10 ДР Мобильная
💥 Новая ключевая ставка ЦБ, налоговую реформу 2026 частично пересмотрят, режим самозанятых пока не тронут, новые вводные для выходного пособия. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 20 по 24 октября 2025 года, которые вы могли пропустить.

👐 Законопроект о налоговых изменениях 2026 приняли в первом чтении

Депутаты приняли законопроект в рамках бюджетного пакета Минфина. Повысят НДС, снизят лимиты для ПСН и для НДС на упрощенке.

Минтруд разъяснил, как считать 2-недельное выходное пособие

При увольнении по некоторым основаниям сотруднику положено выходное пособие в размере двухнедельного заработка. Его надо считать в пропорции от месячного, заявляет Минтруд.

24 октября 2025 Центробанк все-таки понизил ключевую ставку

Банк России пересмотрел значение ключевой ставки. Она уменьшилась с 17% до 16,5% годовых.

😱 Комитет Госдумы по налогам опасается, что бизнес не успеет подготовиться и адаптироваться к новым правилам 2026

Законопроект-2025 о налоговой реформе рассмотривают в первом чтении.

📝 С 1 ноября 2025 — новый порядок направления обращений в налоговые органы

Завершается переходный период для ограничений на прием по ТКС обращений в налоговый орган.

😏 Депутат Афонин призвал сохранить порог не ниже 30 млн рублей для УСН без НДС

Чтобы не допустить деградации экономики РФ, в Госдуме призвали оставить лимит по доходам для применения упрощенной системы налогообложения не ниже 30 млн.

📄 Электронные справки из «Сбербанк Онлайн» будут принимать любые ведомства

Теперь за справками с особыми печатями не нужно ходить в офисы Сбера, их можно получить в электронном виде в мобильном приложении. Все инстанции будут принимать такие документы.

Егоров: риск подмены трудовых отношений у менее 2% самозанятых. НПД пересматривать не будут

Государству предстоит реформировать трудовые отношения, чтобы не «плодить зоопарк» из налоговых спецрежимов.

🙍 🙎 Роструд ответил, может ли в штатном расписании быть два главных бухгалтера

Закон не запрещает иметь двух и более главных бухгалтеров.

Налоговики объяснили, почему опасно оплачивать покупки денежным переводом

Зачастую покупатели могут по просьбе продавца оплатить покупку или услуги мобильным переводом. Но у такого действия есть негативные последствия.

💣 Использование труда ИП и самозанятых собираются ограничить

Силуанов рассказал о направлениях работы ведомства.

Как округлять средние дни и часы для выходного пособия: ответ Минтруда

Минтруду задали четкий вопрос про округление дней для расчета среднего заработка. Минтруд разъяснил, но ответа не дал.

👀 Бизнесу могут предложить поэтапный переход на уплату НДС и запретить совмещение УСН и ПСН

Чтобы соблюсти интересы бизнеса, государства и россиян, комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает сделать постепенным переход на уплату НДС.

🌃 Регионам могут дать право сдвигать рабочий день из-за ранней темноты

Из-за короткого светового дня люди его весь проводят на работе. Предлагается сдвигать начало и конец рабочего дня.

ФНС обяжет маркетплейсы контролировать, как селлеры платят налоги

Онлайн-платформы будут проверять полноту и своевременность уплаты налогов со стороны своих партнеров. Если найдут нарушения, селлеров вызовут в ФНС, а в случае неявки заблокируют карточки товаров.

💰 Как шестидневка в ноябре 2025 скажется на зарплате

Из-за шестидневной рабочей недели зарплата не станет больше, но и не уменьшится. Но если зарплата сдельная – может увеличиться.

👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор

В ноябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера (обзор дополняется).

💬 В СМС от банка для подтверждения оплаты будет больше информации

Предлагается указывать в СМС полное название получателя платежа и сумму операции.

🙏 Льготу по НДС при покупке российского ПО обещают оставить

Поправки в НК РФ об освобождении от НДС для разработчиков софта внесут ко второму чтению законопроекта.

👀 С 2026 года необлагаемую сумму материальной помощи и подарков могут увеличить в 2,5 раза

Предлагается не облагать налогами суммы матпомощи, призов и подарков в размере 10 тыс. рублей.

Госдума приняла законопроект о размере МРОТ в 2026 году

Работодатели будут обязаны поднять зарплату 4,6 млн сотрудникам.

👏 Налоговики возмещают 82% вычетов НДС в первый месяц

ФНС сократила сроки возмещения налоговых вычетов по НДС. Служба планирует и дальше возвращать деньги как можно раньше.

📦 Для ПВЗ маркетплейсов предложили ввести специальный налоговый режим

Чтобы собственники пунктов выдачи заказов могли применять специальные налоговые режимы, а не переходить на ОСНО с обязательной уплатой НДС, участники рынка электронной коммерции просят ввести отдельный ОКВЭД.

Сторожи, охранники и вахтеры не смогут получить патент с 1 января 2026 года

Патентную систему налогообложения отменят для охранных услуг. Такую деятельность смогут вести только компании с лицензией, а не ИП.

👀 ФНС может раскрыть налоговую тайну в торговле

Чтобы бороться со скачком цен, власти хотят получить доступ к данным о ценообразовании.

📜 Минфин и Правительство учтут замечания депутатов по налоговой реформе 2026

Ко второму чтению законопроект о налоговой реформе обещают скорректировать.

Власти отложили введение категории МСП+ для бизнеса, который вырос

Полностью от идеи ввести категорию бизнеса МСП+ не отказались, но запуск пилотного проекта отложили до того момента, когда появятся подходящие экономические условия.

💰 Налоговики: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения

Денежные переводы между физическими лицами могут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

💳 Законопроект-2025 об отмене льготы по НДС при платежах по картам принят в первом чтении

Отменят освобождение от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт и обеспечение эквайринга.

🎄 Депутат поделилась, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Самым коротким рабочим месяцем в 2026 году станет январь.

😮 С 27 октября 2025 изменен порядок подтверждения основного вида деятельности в СФР

Обязанность ежегодно подтверждать вида экономической деятельности отменили. С 1 сентября 2025 это должны делать только юрлица по месту нахождения их обособок.

😎 Бизнес могут пригласить для обсуждения налоговых изменений 2026

Решения по отмене налоговых льгот обещают принимать вместе с Правительством и Минфином в диалоге с отраслевыми и деловыми сообществами.

