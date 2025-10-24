💥 Новая ключевая ставка ЦБ, налоговую реформу 2026 частично пересмотрят, режим самозанятых пока не тронут, новые вводные для выходного пособия. Топ новостей за неделю
👐 Законопроект о налоговых изменениях 2026 приняли в первом чтении
Депутаты приняли законопроект в рамках бюджетного пакета Минфина. Повысят НДС, снизят лимиты для ПСН и для НДС на упрощенке.
❗ Минтруд разъяснил, как считать 2-недельное выходное пособие
При увольнении по некоторым основаниям сотруднику положено выходное пособие в размере двухнедельного заработка. Его надо считать в пропорции от месячного, заявляет Минтруд.
⚡ 24 октября 2025 Центробанк все-таки понизил ключевую ставку
Банк России пересмотрел значение ключевой ставки. Она уменьшилась с 17% до 16,5% годовых.
😱 Комитет Госдумы по налогам опасается, что бизнес не успеет подготовиться и адаптироваться к новым правилам 2026
Законопроект-2025 о налоговой реформе рассмотривают в первом чтении.
📝 С 1 ноября 2025 — новый порядок направления обращений в налоговые органы
Завершается переходный период для ограничений на прием по ТКС обращений в налоговый орган.
😏 Депутат Афонин призвал сохранить порог не ниже 30 млн рублей для УСН без НДС
Чтобы не допустить деградации экономики РФ, в Госдуме призвали оставить лимит по доходам для применения упрощенной системы налогообложения не ниже 30 млн.
📄 Электронные справки из «Сбербанк Онлайн» будут принимать любые ведомства
Теперь за справками с особыми печатями не нужно ходить в офисы Сбера, их можно получить в электронном виде в мобильном приложении. Все инстанции будут принимать такие документы.
❗ Егоров: риск подмены трудовых отношений у менее 2% самозанятых. НПД пересматривать не будут
Государству предстоит реформировать трудовые отношения, чтобы не «плодить зоопарк» из налоговых спецрежимов.
🙍 🙎 Роструд ответил, может ли в штатном расписании быть два главных бухгалтера
Закон не запрещает иметь двух и более главных бухгалтеров.
⚡ Налоговики объяснили, почему опасно оплачивать покупки денежным переводом
Зачастую покупатели могут по просьбе продавца оплатить покупку или услуги мобильным переводом. Но у такого действия есть негативные последствия.
💣 Использование труда ИП и самозанятых собираются ограничить
Силуанов рассказал о направлениях работы ведомства.
❓ Как округлять средние дни и часы для выходного пособия: ответ Минтруда
Минтруду задали четкий вопрос про округление дней для расчета среднего заработка. Минтруд разъяснил, но ответа не дал.
👀 Бизнесу могут предложить поэтапный переход на уплату НДС и запретить совмещение УСН и ПСН
Чтобы соблюсти интересы бизнеса, государства и россиян, комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает сделать постепенным переход на уплату НДС.
🌃 Регионам могут дать право сдвигать рабочий день из-за ранней темноты
Из-за короткого светового дня люди его весь проводят на работе. Предлагается сдвигать начало и конец рабочего дня.
❗ ФНС обяжет маркетплейсы контролировать, как селлеры платят налоги
Онлайн-платформы будут проверять полноту и своевременность уплаты налогов со стороны своих партнеров. Если найдут нарушения, селлеров вызовут в ФНС, а в случае неявки заблокируют карточки товаров.
💰 Как шестидневка в ноябре 2025 скажется на зарплате
Из-за шестидневной рабочей недели зарплата не станет больше, но и не уменьшится. Но если зарплата сдельная – может увеличиться.
👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор
В ноябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера (обзор дополняется).
💬 В СМС от банка для подтверждения оплаты будет больше информации
Предлагается указывать в СМС полное название получателя платежа и сумму операции.
🙏 Льготу по НДС при покупке российского ПО обещают оставить
Поправки в НК РФ об освобождении от НДС для разработчиков софта внесут ко второму чтению законопроекта.
👀 С 2026 года необлагаемую сумму материальной помощи и подарков могут увеличить в 2,5 раза
Предлагается не облагать налогами суммы матпомощи, призов и подарков в размере 10 тыс. рублей.
❗ Госдума приняла законопроект о размере МРОТ в 2026 году
Работодатели будут обязаны поднять зарплату 4,6 млн сотрудникам.
👏 Налоговики возмещают 82% вычетов НДС в первый месяц
ФНС сократила сроки возмещения налоговых вычетов по НДС. Служба планирует и дальше возвращать деньги как можно раньше.
📦 Для ПВЗ маркетплейсов предложили ввести специальный налоговый режим
Чтобы собственники пунктов выдачи заказов могли применять специальные налоговые режимы, а не переходить на ОСНО с обязательной уплатой НДС, участники рынка электронной коммерции просят ввести отдельный ОКВЭД.
❌ Сторожи, охранники и вахтеры не смогут получить патент с 1 января 2026 года
Патентную систему налогообложения отменят для охранных услуг. Такую деятельность смогут вести только компании с лицензией, а не ИП.
👀 ФНС может раскрыть налоговую тайну в торговле
Чтобы бороться со скачком цен, власти хотят получить доступ к данным о ценообразовании.
📜 Минфин и Правительство учтут замечания депутатов по налоговой реформе 2026
Ко второму чтению законопроект о налоговой реформе обещают скорректировать.
❗ Власти отложили введение категории МСП+ для бизнеса, который вырос
Полностью от идеи ввести категорию бизнеса МСП+ не отказались, но запуск пилотного проекта отложили до того момента, когда появятся подходящие экономические условия.
💰 Налоговики: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения
Денежные переводы между физическими лицами могут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
💳 Законопроект-2025 об отмене льготы по НДС при платежах по картам принят в первом чтении
Отменят освобождение от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт и обеспечение эквайринга.
🎄 Депутат поделилась, когда выгодно брать отпуск в 2026 году
Самым коротким рабочим месяцем в 2026 году станет январь.
😮 С 27 октября 2025 изменен порядок подтверждения основного вида деятельности в СФР
Обязанность ежегодно подтверждать вида экономической деятельности отменили. С 1 сентября 2025 это должны делать только юрлица по месту нахождения их обособок.
😎 Бизнес могут пригласить для обсуждения налоговых изменений 2026
Решения по отмене налоговых льгот обещают принимать вместе с Правительством и Минфином в диалоге с отраслевыми и деловыми сообществами.
