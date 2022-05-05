Почему подать документы на регистрацию ООО или ИП почтой нельзя: объясняю на пальцах

В некоторых случаях можно подать документы через МФЦ, но, если с конкретным отделением нет договора с налоговой — податься не получится. Есть вариант с личным посещением налоговой — не придется платить за нотариальное удостоверение подлинности подписи. Однако бывает такое, что регистрирующая налоговая — за триста километров, и ехать туда — накладно.

Как вариант, можно с документами прийти к нотариусу, он переведет их в электронный формат, заверит и подаст сам по электронным каналам связи со своей ЭЦП. Так как ответ и документы о регистрации придут также электронно, придется еще заплатить за их перевод в бумажный формат и заверение их равнозначности. Примерно 150 рублей за лист.

Третий вариант — получить ЭЦП, и воспользоваться либо сайтом ФНС, либо онлайн-сервисами для заполнения документов, их подписания и подачи в налоговую. А через сайт налоговой есть гибридный вариант — документы без ЭЦП подаются онлайн, а получать их нужно ехать в самой налоговой.

Кстати говоря, при любом случае электронной подачи госпошлина не платится. А это 4 000 рублей.

А вот по почте подать не получится — федеральным законом от 26.05.2021 № 143-ФЗ это перекрыли с 25 августа прошлого года.