Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

С 2023 года дата фактического получения дохода в виде оплаты труда определяется как день выплаты такого дохода.
Согласно п 4 ст.226 НК при каждой выплате дохода необходимо удерживать исчисленную сумму НДФЛ.
Исчисление сумм налога производится на дату фактического получения дохода.
Поэтому при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ.
В программе способ расчета аванса ранее настраивался для каждого сотрудника индивидуально при регистрации его приема на работу.
При приеме сотрудников на работу с 2023 года способ расчета аванса назначать не нужно.
Расчет аванса производится с помощью документа «Начисление» за первую половину месяца.
В поле «Месяц» укажите месяц, за первую половину которого будет рассчитываться заработная плата. Поле «Организация» заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, выберите ту, сотрудникам которой необходимо рассчитать аванс. В поле «Дата» укажите дату регистрации документа в информационной базе.
Поле «Подразделение» заполните, если необходимо рассчитать аванс конкретного подразделения. В поле «Расчет первой половины месяца до» уточните дату, до которой следует учитывать отработанное время при расчете начислений. В поле «Планируемая дата выплаты» (внизу формы) уточните предполагаемую дату выплаты аванса. Поле автоматически заполняется датой выплаты аванса, которая указана в учетной политике организации.
Для автоматического заполнения табличной части документа нажмите на кнопку «Заполнить». Заполнение производится по всем сотрудникам организации с учетом их отработанного времени. В расчет включаются также все плановые начисления сотрудников, в карточке которых установлен флажок «Начисляется» при расчете первой половины месяца. Также, при начислении аванса, исчисляется НДФЛ на планируемую дату выплаты аванса. Если выплата аванса произойдет в другой день, то доход и НДФЛ автоматически переучтутся на фактическую дату выплаты.
Кнопка «Провести» и закрыть.
Регистрация выплаты аванса производится с помощью документов «Ведомость в банк», «Ведомость в кассу», «Ведомость через раздатчика» и «Ведомость на счета».
Для автоматического заполнения табличной части документа на выплату укажите характер выплаты «Аванс». Кнопка «Заполнить». Суммы к выплате будут рассчитаны с учетом удержанного НДФЛ. Налог с аванса удерживается на дату выплаты, указанной в поле «Дата выплаты». Также при заполнении ведомости на выплату аванса учитываются суммы, начисленные межрасчетными документами, выплата которых была установлена с авансом. Для анализа расчета и выплаты аванса предназначены отдельные специализированные отчеты – «Анализ зарплаты по сотрудникам», «Расчетная ведомость Т-51», «Расчетный листок».
В расчетном листке за первую половину месяца можно увидеть сумму зарплаты за соответствующий период, НДФЛ и ведомость выплаты аванса. В справке о доходах сотрудника сумма аванса включена как отдельный доход, указаны суммы исчисленного и удержанного налога, отражены вычеты. При окончательном расчете зарплаты за месяц с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов», рассчитанные в аванс суммы не будут учтены, зарплата будет начислена за полный месяц. Но в этом нет задвоения. Теперь при регистрации суммы дохода для целей исчисления НДФЛ дополнительно формируется отрицательная сумма дохода на сумму ранее рассчитанного аванса. Получается, что положительная сумма дохода на всю начисленную зарплату за месяц и отрицательная сумма дохода на сумму ранее рассчитанного аванса равно доходу за вторую половину месяца.
Далее при выплате зарплаты программа рассчитает сумму с учетом ранее выплаченного аванса и удержанного налога. В расчетном листке за месяц можно увидеть общую начисленную сумму зарплаты за месяц, НДФЛ и ведомости выплаты зарплаты за первую половину месяца и за вторую. В справке о доходах сотрудника аванс и зарплата за вторую половину месяца будут выделены как отдельные доходы.