Июль и изменения. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 23/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Изменения законодательства с июля 2023 года: что нужно знать бухгалтеру
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2023 года
Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие / 2 квартал 2023 + таблица для скачивания
Стандартный налоговый вычет на детей: последние разъяснения Минфина
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Полугодовая отчетность: что сдаем и на что обратить внимание
Анонс вебинаров:
10 июля: Типичные претензии ФНС: какие требования вам придут
10 июля: Полугодовая отчетность: что сдаем и на что обратить внимание
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Внимание: мини-курсы теперь доступны в новом формате – их можно не только смотреть, но и читать.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Страховые взносы с выплат иностранцам в 2023 году. Мини-курс
Порядок действий при несчастном случае на производстве. Мини-курс
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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