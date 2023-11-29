Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ. Что еще важно учесть бухгалтерам? Клерк.Премиум № 44/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Риски привлечения самозанятых: как бизнесу избежать проблем с внештатниками
Анонс вебинаров:
29 ноября: Воинский учет: последние новости + образцы документов
4 декабря: Финмодель бизнеса на 2024 год: как составить и что учесть
4 декабря: Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году
7 декабря: Как увеличить прибыль бухгалтерского бизнеса в 2 раза всего за 3 месяца благодаря эффективной системе
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать
Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Отражение затрат в рамках договора о совместной деятельности
Какие обязательства возникают у ИП при открытии счета в Казахстане?
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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