Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ. Что еще важно учесть бухгалтерам? Клерк.Премиум № 44/2023

С 2024 года надо будет два раза в месяц сдавать уведомление по НДФЛ и два раза в месяц платить налог. Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ с поправками в НК РФ. Это самые свежие новости от редакции «Клерка», не могли их не упомянуть. Ну а в сегодняшнем выпуске: график отпусков, все еще воинский учет и риски привлечения самозанятых.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

29 ноября: Воинский учет: последние новости + образцы документов

4 декабря: Финмодель бизнеса на 2024 год: как составить и что учесть

4 декабря: Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году

7 декабря: Как увеличить прибыль бухгалтерского бизнеса в 2 раза всего за 3 месяца благодаря эффективной системе

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

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Вот самые интересные консультации недели:

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