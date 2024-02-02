ЕФС-1 в 2024 году — мастер-класс, как избежать подачи двух уведомлений по НДФЛ, все о воинском учете. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 2/2024

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Отчетность и ЕНС в 2024 году
Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами NEW
Как выполнить ежегодную реформацию баланса за 2023 год. Мини-курс
ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием NEW
Налоги
Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс
Как сообщить в налоговую о потере или о добровольном уходе с УСН. Мини-курс
ЕСХН: особенности учета, отличие от других режимов налогообложения, отчетность
При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам
Проверки
Ведение бизнеса
Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец
Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
Выплаты работникам и кадровые вопросы
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс
Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Какие документы нужны, чтобы получить вычет за обучение детей
Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни
Воинский учет
Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами NEW
Как компании отчитаться перед военкоматом и провести сверку. Мини-курс
Ведение учета
Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы. Мини-курс с тестами NEW
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