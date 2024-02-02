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Журнал «Клерк.Премиум»

ЕФС-1 в 2024 году — мастер-класс, как избежать подачи двух уведомлений по НДФЛ, все о воинском учете. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 2/2024

Встречайте новый дайджест разборов. В нем все, что потребуется бухгалтеру и кадровику в 2024 году. Все материалы разложены по темам, забирайте в закладки.
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ЕФС-1 в 2024 году — мастер-класс, как избежать подачи двух уведомлений по НДФЛ, все о воинском учете. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 2/2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Малый и средний бизнес

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Как в 1С обновить производственный календарь и графики работы сотрудников на 2024 год

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Штрафы ГИБДД

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Новые видео от экспертов каждый день
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Обзор судебной практики

Как засудить дорожный знак на 50 000 руб. Судебное дело

Героиня нашей истории работает моделью. Однажды, когда она шла домой, ударилась головой о дорожный знак. Знак в ответ рассек ей губу.

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Журнал «Клерк.Премиум»

ЕФС-1 в 2024 году — мастер-класс, как избежать подачи двух уведомлений по НДФЛ, все о воинском учете. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 2/2024

Встречайте новый дайджест разборов. В нем все, что потребуется бухгалтеру и кадровику в 2024 году. Все материалы разложены по темам, забирайте в закладки.

ЕФС-1 в 2024 году — мастер-класс, как избежать подачи двух уведомлений по НДФЛ, все о воинском учете. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 2/2024
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Бухгалтеры

Пятничный мозгонапрягатель. Тренировка для глаз

Подхватываю рубрику! Бухгалтеры, отвлекитесь от работы и найдите все предметы. Сегодня отправляемся на спортивное мероприятие, где среди бегунов спрятаны разные игрушки и вкусняшки. Поиграем?

Пятничный мозгонапрягатель. Тренировка для глаз
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Первая Экспертная Бухгалтерия
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Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов

В некоторых случаях, принимая оплату за продукты или услуги, в онлайн-кассе чеки пробивать не обязательно, а иногда — нужно пробивать два чека или больше. Разобрались, как их оформлять без ошибок и что делать, если ошибка все-таки произошла.

Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов
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Обязательный аудит

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Узнайте условия для обязательного аудита по итогам 2023 года, а также кого в 2024 году от него освободили.

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🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

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Социальный вычет

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В 2024 году бухгалтеры должны сдавать по два ЕНП-уведомления в месяц. В одном будут все налоги и взносы + НДФЛ, в другом – только НДФЛ.

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