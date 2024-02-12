Начинайте подготовку к годовой отчетности уже сейчас! Журнал Клерк.Премиум № 4/2024

Редакция «Клерка» подготовила для вас разборы, вебинары и мини-курсы, в которых подробно разобрали, как бухгалтерам подготовиться к годовой отчетности. Как говорится, готовьте сани летом, а годовую отчетность в феврале.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

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14 февраля: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ

19 февраля: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после

20 февраля: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе

Тренинги

Новинка! Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, где вам наглядно покажут, как применять изменения по налогам и бухучету, заполнять отчеты, составлять документы и т.д.

28 февраля Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому.

Тренинг проведет один из самых любимых бухгалтерами экспертов — Надежда Камышева.

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Мини-курсы с тестами

Новинка! Видео и подробные конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.

Подборка мини-курсов с тестами:

Список всех мини-курсов

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум