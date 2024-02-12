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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Начинайте подготовку к годовой отчетности уже сейчас! Журнал Клерк.Премиум № 4/2024

Редакция «Клерка» подготовила для вас разборы, вебинары и мини-курсы, в которых подробно разобрали, как бухгалтерам подготовиться к годовой отчетности. Как говорится, готовьте сани летом, а годовую отчетность в феврале.
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Начинайте подготовку к годовой отчетности уже сейчас! Журнал Клерк.Премиум № 4/2024

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Хотите задать свои вопросы эксперту онлайн? Запишитесь на ближайшие вебинары

14 февраля: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ

19 февраля: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после

20 февраля: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе

Тренинги

Новинка! Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, где вам наглядно покажут, как применять изменения по налогам и бухучету, заполнять отчеты, составлять документы и т.д.

28 февраля Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому.

Тренинг проведет один из самых любимых бухгалтерами экспертов — Надежда Камышева.

Мини-курсы 

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Мини-курсы с тестами

Новинка! Видео и подробные конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.

Подборка мини-курсов с тестами:

Список всех мини-курсов

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

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Онлайн-кассы

Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

11

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Лицензирование

Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам

Оборудование компании внесли в специальный реестр, а сама JTI теперь имеет право заниматься производством, продажей и ввозом и экспортом табака.

5
Налоги, взносы, пошлины

Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

Предприниматели считают, что размер пени нужно сократить, поскольку при глубине налоговой проверки в три года эта сумма может превышать сам неуплаченный налог.

35

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадровые документы

Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

Сотрудник получил благодарность от губернатора области: за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города. Это надо отразить в бумажной трудовой книжке.

23
Отпускные

Страховые взносы с отпускных в 2024 году

Отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку они выплачиваются в рамках трудовых отношений. О том, что нужно учитывать при расчете взносов с отпускных в 2024 году, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: SHVETS production/pexels
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Государственные ведомства

Бизнес сэкономил 3,5 трлн рублей после отказа властей от избыточных требований

В 30% нормативных актов, которые хотели принять в 2023 году, Минэкономразвития нашло избыточные требования к бизнесу.

27

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Отчетность в Росстат

❗ Малый бизнес избавят от большого количества статотчетов

Снизят отчетную нагрузку на малый и микробизнес. Речь идет о статистических отчетах. Меняется подход к сбору статистических данных.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Поздравляем победителей! Конкурс «Клерк из скрепок» завершен, редакция выбрала лучшие работы участников и готова вручит призы — билеты на на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
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Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
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Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Начинайте подготовку к годовой отчетности уже сейчас! Журнал Клерк.Премиум № 4/2024

Редакция «Клерка» подготовила для вас разборы, вебинары и мини-курсы, в которых подробно разобрали, как бухгалтерам подготовиться к годовой отчетности. Как говорится, готовьте сани летом, а годовую отчетность в феврале.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26
Банки

Центробанк засекретил инвестиции и объем заблокированных активов банков

Традиционная 101-я форма отчетности банковских балансов стала менее информативной. Регулятор скрыл информацию о банках, чтобы не показывать масштаб расчетов с иностранцами.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Корада
Корада
Ведение бизнеса

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе

Давайте знакомиться. Мы — Корада Консалтинг. 12 лет мы внедряем 1С системы в компаниях малого и среднего бизнеса, а также крупных корпорациях.

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе
41
Обзоры для бухгалтера

👒 У бухгалтеров пошли проблемы с ЕФС-1 и НДФЛ 15%. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
1,4 тыс.
IT-компании

На «Клерке» появится новый блог про разработку программного обеспечения

Компания «Аксиоматика» будет вести своей блог о разработке программного обеспечения, автоматизации и RPA-роботизации бизнес-процессов. Читатели смогут больше узнать о системной интеграции.

На «Клерке» появится новый блог про разработку программного обеспечения
52
Фиксированные взносы ИП

На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года

С 2024 года уменьшение налога по УСН «доходы» на взносы ИП изменилось, потому что перестала действовать индульгенция от ФНС на учет взносов 1% в текущем году, а не в следующем.

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Ведение бизнеса

5 знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
12

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Фиксированные взносы ИП

Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024

Разбираем на примере как уменьшить аванс по налогу на взносы и отвечаем на вопрос – надо ли уведомить об этом ФНС?

99
Учет в организациях общепита

Ресторанный бизнес 2024: как вести учет, чтобы не разориться

Объясняем, почему грамотный учет — залог развития ресторанного бизнеса, и как его внедрить?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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