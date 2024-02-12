Начинайте подготовку к годовой отчетности уже сейчас! Журнал Клерк.Премиум № 4/2024

Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Все изменения по налогам-2024, в которых надо разобраться бухгалтеру
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14 февраля: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ
19 февраля: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после
20 февраля: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе
Тренинги
Новинка! Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, где вам наглядно покажут, как применять изменения по налогам и бухучету, заполнять отчеты, составлять документы и т.д.
28 февраля Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому.
Тренинг проведет один из самых любимых бухгалтерами экспертов — Надежда Камышева.
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Мини-курсы с тестами
Новинка! Видео и подробные конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.
Подборка мини-курсов с тестами:
Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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