Поддержка ИТ-отрасли: пребывание и трудоустройство в РФ иностранных ИТ-специалистов

Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами предполагает среди прочего привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов. Одним из мероприятий мотивационного характера в этом направлении стало упрощение режима пребывания и процедуры трудоустройства в России иностранных ИТ-специалистов.

Законодательная основа мер поддержки

На законодательном уровне все началось с Указа Президента РФ от 02.03.2022 № 83. Документом были определены шаги по обеспечению ускоренного развития и поддержки ИТ-отрасли. В частности, Кабмину было поручено (подп. «г» п. 1 указа № 83) принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в ИТ-компании, и получения этими лицами вида на жительство (ВНЖ).

Во исполнение этого поручения летом прошлого года был принят Федеральный закон от 28.06.2022 № 207-ФЗ, которым были внесены поправки в Федеральный закон от 25.06.2002 № 115-ФЗ. После обнародования документа мы об этом сообщали в материале «Иностранные специалисты в сфере ИТ: определены особенности правового положения и упрощено трудоустройство в РФ».

Напомним, что закон № 115-ФЗ:

определяет правовое положение иностранных граждан в России;

регулирует отношения между органами власти и иностранными гражданами, возникающие в связи с их пребыванием в РФ и осуществлением ими трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

Президент РФ получил право своими указами определять особенности правового положения отдельных категорий иностранных граждан, носящие временный характер. Эта норма была включена в закон № 115-ФЗ в целях обеспечения национальной безопасности, решения иных задач внутренней и внешней политики государства.

Другими дополнениями в закон № 115-ФЗ законодатель предусмотрел:

для иностранных ИТ-специалистов – возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке;

для ИТ-компаний – право привлечения к работе иностранных граждан без необходимости получения разрешения на их использование.

Что дает иностранцу ВНЖ в общем случае

Преимущества изменений для ИТ-иностранцев лучше понять, сравнивая их с общими нормами пребывания иностранцев в России.

Для начала отметим, что ВНЖ – это документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на постоянное проживание в РФ, а также их права на свободный выезд из РФ и въезд в РФ.

ВНЖ содержит персональные данные:

фамилию, имя;

дату и место рождения;

пол;

гражданство иностранного гражданина;

номер и дату принятия решения о выдаче документа;

срок действия (в случаях, предусмотренных законом № 115-ФЗ);

наименование органа исполнительной власти, выдавшего документ.

Формы ВНЖ (для иностранных граждан и лиц без гражданства) утверждены приказом МВД России от 03.06.2020 № 399.

С оформлением ВНЖ иностранец получает гарантию на большую часть прав, которые есть у российского гражданина.

Наличие ВНЖ, в частности, позволяет иностранцу:

свободно менять местожительство и место пребывания по собственному желанию (регистрация по месту жительства заменяет миграционный учет);

свободно перемещаться за пределы РФ, и возвращаться обратно без дополнительных документов и трудностей;

работать без оформления патента или разрешения на работу;

получать медицинскую помощь бесплатно на основании полиса ОМС;

получать пособие по временной нетрудоспособности и ряд других пособий.

Вместе с тем наличие прав, связанных с получением ВНЖ,не освобождает иностранца от выполнения ряда обязанностей. И о них должны помнить те иностранцы, которые получают ВНЖ на льготных условиях.

Вот несколько наиболее важных обязанностей.

Во-первых, нужно подтверждать проживание в РФ. С этой целью в территориальный орган МВД (ТО МВД) нужно подавать уведомление (форма и правила подачи утв. постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 21). Срок подачи уведомления - в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ВНЖ. При наличии уважительных причин можно сдвинуть срок, но не более чем на шесть месяцев. При этом невозможность подачи уведомления в срок должна быть подтверждена документально.

Во-вторых, иностранец обязан подтверждать доход, дающий возможность содержать себя и членов своей семьи. Порядок определения среднемесячного дохода иностранца утвержден постановлением Правительства РФ от 09.02.2007 № 91. В общем случае размер дохода должен соответствовать уровню прожиточного минимума, установленного законом субъекта РФ, на территории которого иностранцу разрешено временное проживание. Например, в столице на 2023 год прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет 21 718 руб. (решение Московской трехсторонней комиссии от 27.02.2023 № 77-1456).

Значит, требуемый годовой доход за 2023 год должен быть не менее 260 616 руб. (21 718 руб. х 12). В доход включают как предусмотренные системой оплаты труда выплаты, осуществляемые работодателями, доходы по договорам ГПХ, так и иные виды доходов (в т. ч. от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимости (квартир, дач, гаражей и пр.), проценты по банковским вкладам и т. д.) (п. 6 порядка, утв. постановлением № 91).

По постановлению № 91 определяют и среднемесячный среднедушевой доход члена семьи иностранца.

Не требуется подтверждение дохода в случае признания иностранца нетрудоспособным.

В-третьих, иностранец должен соблюдать срок выезда за пределы РФ – не более чем на шесть месяцев суммарно в течение календарного года. Невыполнение этой обязанности грозит аннулированием ВНЖ (подп. 11 п. 1 ст. 9 закона № 115-ФЗ). Выезд на более длительный срок возможен, в частности, в случаях тяжелой болезни и экстренного лечения иностранца заграницей, смерти близкого родственника, проживавшего в иностранном государстве. Допускается увеличение срока выезда за пределы РФ на более длительный срок (в связи со служебной необходимостью.

Еще одна обязанность – подтверждение наличия жилого помещения. Закон № 115-ФЗ (подп. 9 п. 1 ст. 9) возлагает эту обязанность на иностранцев по истечении трех лет со дня въезда в РФ.

Полный перечень оснований, по которым могу отказать в выдаче либо аннулировать ВНЖ, приведен в ст. 9 закона № 115-ФЗ.

Упрощенный порядок получения ВНЖ ИТ-иностранцами

В общем случае для получения ВНЖ нужно прожить в РФ не менее одного года на основании разрешения на временное проживание (РВП). Закон № 207-ФЗ включил ИТ-специалистов в перечень категорий граждан, которые могут получить ВНЖ без РВП.

С 28.06.2022 у упрощенном порядке ВНЖ могут получить айтишники и члены их семей. В круг членов семьи ИТ-специалиста вошли:

супруг (супруга);

дети (в т. ч. усыновленные);

супруги детей;

родители (в т. ч. приемные);

супруги родителей;

бабушки, дедушки, внуки.

Трудоустройство: привилегии и особенности для иностранцев-айтишников

Иностранные граждане (достигшие возраста 18 лет) пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, с учетом ограничений, предусмотренных законом № 115-ФЗ.

Для иностранцев-айтишников установлены привилегии. Въехавшим в РФ по визе, при трудоустройстве не нужно оформлять разрешение на работу. Те, кто въехал в безвизовом порядке, не должны оформлять патент на работу.

Чтобы получить ВНЖ в упрощенном порядке, иностранному айтишнику необходимо заключить трудовой договор или договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг) с организацией. Такая организация должна иметь документ о государственной аккредитации как компания осуществляющая деятельность в ИТ-области. Проверить наличие аккредитации у компании можно на ЕПГУ. Исключение составляют организации, имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны.

Сроки и последовательность административных процедур (действий) при выдаче иностранцам ВНЖ, а также формы используемых при этом документов, определены административным регламентом (утв. приказом МВД России от 11.06.2020 № 417). В конце прошлого года в этот документ внесены дополнения (п. 22 (1)), в частности, касающиеся ВНЖ для ИТ-иностранцев (приказ МВД от 16.11.2022 № 868). Решение о предоставлении государственной услуги, на основании которого заявителю выдают ВНЖ, оформляет начальник (его заместитель или лицо, исполняющим обязанности начальника) ТО МВД региона. Заключение о выдаче ВНЖ либо об отказе в предоставлении государственной услуги оформляют на бумаге (п. 22(1) регламента). Реестровые записи в качестве результата предоставления государственной услуги не формируют (п. 22.2 регламента). И еще обратите внимание: получить ВНЖ через МФЦ нельзя, т. к. многофункциональные центры в предоставлении государственной услуги не участвуют (п. 20 регламента). ВНЖ можно получить в подразделении по вопросам миграции ТО МВД на региональном и районном уровнях.

Трудоустройство по найму к ИП в качестве ИТ-специалиста законом не предусмотрено. При трудоустройстве в неаккредитованную ИT-компанию, иностранцу и работодателю нужно соблюдать все требования по приему, которые определены законом № 115-ФЗ в зависимости от статуса иностранного гражданина. Визовые иностранцы должны оформлять разрешение на работу, безвизовые – патент.

В общем случае ВНЖ выдается (за рядом исключений) без ограничения срока действия. ИТ-специалисту тоже выдается ВНЖ без срока действия, но законом оговорены особенности. Если договор будет расторгнут, у айтишника есть 30 рабочих дней, чтобы трудоустроиться (или заключить договор ГПХ) с аккредитованной ИТ-компанией. Если трудоустроиться не получится, ВНЖ аннулируют. Такие же последствия наступают и при отмене аккредитации ИТ-компании.

Самостоятельно заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте (ВКС), иностранец может, обратившись с ходатайством в представительство федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в своем государстве. Либо можно обратиться в дипломатическое представительство МИД России. Это ведомство ведет Банк данных ВКС.