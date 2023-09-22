На воркшопе про нейросети Ростелеком поделился запрещенным GPT-чатом. И не только!

Журналисты со всей России собрались тестировать нейросети: проверяли как ИИ выделяет главное в текстах, умеет ли писать новости, проверять информацию и каких экспертов способен посоветовать для интервью. Как думаете, кто лучше работает — искусственный интеллект или акулы пера?

22 сентября в Москве прошел воркшоп для журналистов «Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента». Организатор события – компания Ростелеком.

Любая угроза — это возможность

Когда речь заходит про автоматизацию, люди начинают бояться, что скоро все останутся без работы. Сотрудников из плоти и крови с индивидуальным темпераментом могут заменить неприхотливые технологии. Именно с этой темы началось выступление Кирилла Меньшова, старшего вице-президента по информационным технологиям ПАО «Ростелеком».

Заменит ли искусственный интеллект людей, могут ли они остаться без работы? Скажу, что такой вопрос даже не стоит. Сейчас важнее всего понять, где взять трудоспособных людей, которые будут продвигать экономику. Где взять тех сотрудников, которые будут нужны через 5 лет, — сказал Кирилл Меньшов.

Сама нейросеть не считает себя угрозой человечеству. Она уверена, что наоборот помогает людям экономить время, перестать тратить часы на рутинные задачи, которые технологии могут сделать за минуту.

Участники воркшопа привели пример, как нейросеть DeepL за 24 часа сделала русификатор к игре Starfield. У профессиональной команды это бы заняло 2 года работы, да и труд их стоил был несколько миллионов рублей.

Нейронки уже дают неплохой результат, а в некоторых областях даже превосходят возможности человека.

К примеру, в логической игре AlphaGo программа обыграла Ли Седоля, профессионала высшего ранга. Почему так получилось? Нейросеть потратила на обучение больше 40 тыс. часов — время, которого у простого смертного попросту нет.

Тренд последних лет — внедрение нейросетей в человекоцентричные технологические решения

Здесь Ростелеком приводит в пример свой видео-сервис Wink, где ИИ подбирает рекомендации на основании фильмов, которые пользователи смотрели.

Данные — это основа для ИИ. Компании, которые не умеют собирать данные, не могут использовать нейросети. Они могут находить глубинные связи, что-то предсказывать и объяснять. Сейчас человекоцентричный подход на самом хайпе потому, что мы хорошо ощущаем влияние ИИ, — рассказал Кирилл Меньшов.

Что же могут делать нейросети?

От слов к делу — организаторы через собственный лендинг дали всем участникам воркшопа доступ к основным популярным нейросетям. В том числе и к тем, создатели которых запретили их использовать на территории РФ.

Доступ к нейросетям был через шлюз организаторов

Чат GPT в РФ использовать нельзя, но мы можем сделать это только на мероприятии!

По оценкам участников, нейросети неплохо справляются с пересказом новостей и текстов. Они хорошо выделяют главные тезисы по пунктам.

Тестирование GPT-чата

Однако, если попросить ИИ сделать рерайт, то он будет выглядеть как школьное сочинение. МарьИванне бы понравилось, но читателей медиа такой контент точно не зацепит.

Кстати, у клиентов Клерк.Премиум есть возможность подключаться к искусственному интеллекту!

Чат GPT находится в личном кабинете клиента Премиум на верхней панели справа.

Вы можете задавать ему вопросы про учет и кадры, расчет зарплаты и налоги. ИИ подберет ответ в соответствии с действующим законодательством.

Удовлетворительную оценку получила нейросеть Perplexity, которую попросили найти экспертов по определенной теме. Например, мне предложили обратиться к Владимиру Путину с вопросом о развитии искусственного интеллекта.

При этом та же нейронка отлично справилась с поиском бэкграунда к новости о покупке «Мегафоном» оператора Yota.

Нейросеть можно попросить перевести свои ответы, но вроде тут и так все понятно)))

Что хорошо в Perplexity — она сразу дает ссылки на все ресурсы, которые использует в своих ответах.

С одной стороны это упрощает проверку фактов, а с другой — источники могут попадаться очень сомнительные. Без человека здесь не обойтись уж точно.

Нейросети косячат так же, как и люди. Но человек может выдать не самый лучший результат за несколько часов, а нейронка — за минуту, — подытожил спикер.

Лучше всего ИИ работает с темами, которые хорошо известны. Если мы пишем статью про руководителя какой-то средней компании, то нейросеть начнет путать редкие факты между собой и плодить еще больше ошибок.

Высокую оценку получили нейросети, которые умеют переводить запись голоса в текст. При этом даже не обязательно иметь хорошую дикцию. Функционал может пригодиться не только журналистам, но и секретарям, которым приходится расшифровывать протоколы совещаний.

И куда же в современном мире без качественного перевода! Протестировали переводчики от «Яндекса», Google и нейросеть DeepL. Угадайте, у кого был лучший результат?

Пример работы открытой нейросети DeepL

Сгенерировали картинку, текст, видео – кому принадлежат авторские права?

Этот вопрос остается открытым потому, что ни в одном законе не определено, что вообще такое искусственный интеллект. Правовой статус нейросетей пока не закреплен, а значит вы используете их на свой страх и риск.

Кирилл Меньшов рекомендует перед тем, как что-то сгенерировать, прочитать пользовательское соглашение. Зачастую там написано, что материалы можно использовать для некоммерческих целей. Но каждый случай индивидуален.

К каким выводам мы пришли?

Нейросети друг друга не исключают. Они имеют повторяющийся функционал, но каждая отличается. Чтобы качественней автоматизировать работу, лучше задействовать возможности разных ИИ. Искусственный интеллект не сможет убить ни одну профессию. Но самыми востребованными будут те специалисты, которые умеют работать с нейросетями и творчески «допиливать» результаты их ответов. За качественным промтингом будущее. Промтинг — это умение правильно ставить задачу нейронкам и выбирать из массы ИИ именно тот, который сработает лучше всех.

Кое-что на десерт

В подарок Ростелеком подготовил целый видео-курс по работе с нейросетями (бесплатный), мастер-класс по ИИ и учебник по промтингу — мастерству использования нейросетей.

Чтобы вам было удобнее открыть — наверху все ссылочки уже проставлены)

Расскажите, как вы относитесь к нейросетям? Удалось ли с ними поработать или уже давно переложили на них часть своих задач?