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Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как найти эксперта на мероприятие и уговорить его выступить у вас (полный разбор от А до Я)

Организация вебинаров, конференций или курсов — хорошая возможность для бизнеса расширить аудиторию, повысить узнаваемость бренда и закрепить собственную экспертность. Успех во многом зависит от наполнения — от спикеров, которые выступят на мероприятии. Но с чего начать поиск спикера, как пригласить и как бороться с его возражениями?
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Как найти эксперта на мероприятие и уговорить его выступить у вас (полный разбор от А до Я)

На что обратить внимание при выборе эксперта

Компания и должность

Можно бесконечно говорить, что это не показатель хорошего спикера, однако участники всё равно идут на громкое имя. А уже задача организаторов помочь такому спикеру сделать выступление более интересным.

Опыт выступления

Изучите, где и как часто выступал потенциальный спикер. От опыта эксперта зависит, как много сил и времени вам потребуется, чтобы подготовить его к выступлению.

Это не значит, что надо отказываться от спикеров, которые не имеют опыта выступлений. Такие эксперты могут быть интересны аудитории, поскольку про конкретные кейсы и лайфхаки будет рассказано впервые. Однако на подготовку такого выступления уйдёт намного больше времени.

Тема выступления

Постарайтесь пообщаться со спикером, прежде чем определиться с темой выступления. Это позволит углубиться в опыт эксперта и выбрать эксклюзивную тему доклада, которая будет максимально полезна вашей аудитории.

Коммуникация

Обращайте внимание, как спикер общается, куда ему стоит писать и как быстро отвечает на запросы. Это позволит выстроить с ним дальнейшее взаимодействие.

Где искать спикеров и как с ними связаться

  • Если вы ищете конкретного спикера или сотрудника компании, начните поиск с Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) или LinkedIn (заблокирована на территории РФ). Как минимум вы узнаете, кто находится на нужной вам должности и выступает ли он на мероприятиях. При удачном раскладе вы сможете установить контакт с экспертом прямо в соцсети.

  • Изучите мероприятия по вашей теме или смежной с ней — там можно найти подходящих спикеров. Контакты этих экспертов можно найти в презентационных материалах или также поискать в соцсетях.

  • Выстраивайте партнёрские отношения с другими компаниями, они помогут вам получить контакты спикеров и посоветуют интересных экспертов

  • Если контакты так и не получилось найти, попробуйте выйти на нужного спикера через его коллег.

Как пригласить спикера на мероприятие

Напишите электронное письмо или сообщение в соцсетях. Можно руководствоваться следующим планом.

1. Представьтесь — укажите своё имя, должность и компанию

2. Объясните, как вы узнали об эксперте:

✓ «Ваш контакт мне передали коллеги»;

✓ «Участники наших мероприятий отзывались о вас как об отличном спикере»;

✓ «По результатам опроса, наша аудитория хотела бы видеть в качестве спикера именно вас»;

✓ «Мы увидели ваше выступление…»;

✓ «Нас заинтересовала ваша публикация в…».

3. В зависимости от написанного ранее, укажите цель вашего сообщения. А именно пригласите специалиста принять участие в мероприятии.

4. Укажите подробную информацию о мероприятии. Отразите моменты, которые будут особенно важны для спикера.

•‎ Опишите, чему посвящено мероприятие.

•‎ Поделитесь ссылкой на лендинг (посадочную страницу).

•‎ Отдельно укажите дату, время и формат, даже если все эти детали указаны на лендинге. Возможно, что спикер будет принимать решение исключительно на основе вашего обращения.

• Расскажите об аудитории мероприятия.

• Укажите тайминг выступления.

• Можете поделиться информацией о спикерах и темах, которые уже заявлены на мероприятии.

5. Предложите обсудить вопрос участия спикера при личном звонке. Так будет проще установить контакт и повысить вероятность положительного ответа. Уточните время, которое будет удобно для эксперта.

Как готовиться ко встрече

Для начала ознакомьтесь с опытом работы эксперта и составьте ряд вопросов, которые помогут нащупать нужную вам тему. Постарайтесь наладить устойчивую коммуникацию, а не просто заставить участвовать эксперта в вашем мероприятии:

  • узнайте про проекты, которые реализовал спикер;

  • поделитесь мнением по поводу актуальной темы в вашей сфере и узнайте позицию эксперта;

  • поинтересуйтесь, какие форматы сотрудничества интересны спикеру и его компании;

  • применяйте навыки коммуникации и построения деловых отношений, которые считаете необходимыми.

Как бороться с возражениями

Любой эксперт может сомневаться участвовать в мероприятии. Но не забывайте, что спикер тоже заинтересован в выступлении — это влияет на его личный бренд, а также бренд его компании.Поэтому нужно спокойно узнать причину сомнений или отказа. Если с проблемой можно справиться, поделитесь решением со спикером. Можно также предложить эксперту помощь и тему, с которой он может выступить.

Общение со спикером

Мария Обухова, event-менеджер сервиса “Финансист“:

Качественно выстроенная коммуникация со спикером не только упрощает взаимодействие при подготовке к мероприятию, но и может «выстрелить» в будущем со спикером, который на конкретном мероприятии не выступил.

Когда мы готовили конференцию We Can Do IT Recruitment, один из экспертов порекомендовал нам специалиста из Сбера. Мы нашли его в соцсетях и предложили встретиться, сославшись на рекомендации.

По итогам встречи мы узнали, что эксперт не выступал на мероприятиях, хотя у него есть очень интересные кейсы. К сожалению, и у нас выступать спикер отказался — он не успевал подготовить нужный для конференции материал из-за загрузки на работе.

Тем не менее на протяжении следующих 5 месяцев мы поддерживали с экспертом контакт, и он согласился выступить на следующем мероприятии. Мы провели с ним 4 репетиции, где работали над презентацией, самим выступлением и боролись со страхом перед публикой.

Так, мы получили мощное выступление с материалом, который зрители раньше не слышали и могли получить только на нашей конференции.

Если коротко

  • При выборе эксперта обращайте внимание на компанию, должность и опыт выступления.

  • Ищите спикеров в соцсетях, на смежных мероприятиях. Спрашивайте совета у коллег и знакомых экспертов.

  • Пишите спикеру сообщение или email по строгому плану, чтобы ответить на главные вопросы о мероприятии.

  • Налаживайте и поддерживайте коммуникацию с экспертом.

  • При сомнениях или отказе спокойно узнайте причину такого решения. Постарайтесь найти компромисс, если это возможно.

  • Общайтесь с интересными экспертами, если даже прямо сейчас они не могут участвовать в мероприятии. Это может принести результат через некоторое время.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

13 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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