Отчетная калькуляция. Когда представляется заказчику

Часто встречаю в контрактах требование о предоставлении Отчетной калькуляции после исполнения контракта.

Данное требование прописывается, как правило, в контрактах, заключенных по ориентировочной цене с последующим переводом в фиксированную. В соответствии с приказом ФАС 995/22 от 16.12.22, требование о предоставлении Отчетной калькуляции неправомерно.

Отчетная калькуляция или Форма 3 (3д) представляется только за последний отчетный период по исполненному контракту в случае, если продукция ранее поставлялась. Отчетная калькуляция предоставляется только в составе РКМ, это не самостоятельная форма. При отсутствии поставки ранее, Отчетная калькуляция не представляется.

НО! В соответствии с п. 6.2 ст. 6 275-ФЗ единственный поставщик и лицо, занимающее доминирующее положение, обязаны предоставить заказчику информацию о затратах по исполненному контракту, форма представления информации не установлена.