Как я решал на Кипре для чего нам удаленка

Клерк — старый и успешный проект, который работает для бухгалтеров уже более 20 лет. Мы никогда не привлекали инвестиционные средства и разрабатываем множество собственных IT-решений.

Сейчас Клерк — это СМИ, социальная сеть, образовательная онлайн-платформа, справочно-правовая система, сервис Консультации, сервисы для публикации вакансий и резюме, рейтинг компаний, а также инструмент для генерации лидов как для собственных продуктов, так и для B2B-клиентов. Мы написали даже собственную CDP-платформу.

А еще, а еще… 🍁12 сентября мы проводим свою первую конференцию. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки. Приходите, скучно не будет.

Немного истории

В 2015 году многие СМИ разучились зарабатывать. В интернете появились новые способы монетизации: Яндекс-Директ, Гугл Адсенс и другие системы. Они сильно сократили доходы контент-проектов, а появившиеся социальные сети стали уводить аудиторию. Кроме того, кризисы 2008 (Грузия) и 2014 (Крым) практически уничтожили венчурный рынок, и рунет замер. За это время я успел запустить региональные проекты: сначала нашумевшую "Живую Кубань", которую успешно продал, а потом "Кублог", который оставил брешь в бюджете на 7 млн рублей.

В 2015 году Клерк сократился до команды из трех человек, и пришло время полностью переосмыслить проект. Я сконцентрировался над Клерком, и мы начали экспериментировать с нативной рекламой, усилить разработку и искать новые способы монетизации. И мы с Мариной Снеговской, которая тогда была главредом, начали создавать онлайн-курсы. Жизнь стала налаживаться.

Почему «нет» удаленке

В том же 2015 году я начал собирать офисного пространства для Клерка. Это заметно приковало меня к Краснодару. Ремонт завершили в марте 2023 года. Теперь это уютное место в центре города на 500 кв.метров. (вот тут фоточки и вот тут)

С появлением онлайн-школы, разработкой Клерк.Премиум и других b2c продуктов, а также приходом Карины на позицию СОО с её HR-подходом в 2020 году, Клерк начал активно расти и удваивать оборот каждый год.

Представьте: в ноябре 22 года мы наняли 60 сотрудников, большинство из которых в офис. Несмотря на современные тренды, мы верили в то, что успех компании зависит от синхронизации и коммуникации, которые возможны только при работе в офисе. Когда нужно быстро принимать решения, видя реакцию собеседника и чувствуя атмосферу офиса. Все эти годы мое внимание было сфокусировано на офисной жизни.

Однако, чтобы понять, были ли мои вложения времени и ресурсов оправданными за эти восемь лет, я решил уехать на месяц в другое место и поработать удаленно. Например, на Кипр.

Моя уверенность в стратегии найма исключительно в офис стала колебаться.

Сколько стоила поездка и почему Кипр

Билеты с багажом стоили на 70 тыс. рублей дороже. Поэтому решили ехать без багажа. Всё, что нужно на месяц, поместилось в ручную кладь. Главное — беговая форма и кроссовки. Путешествовать без багажа прикольно: не нужно ждать багаж. Наш путь: поезд до Сочи, перелет в Сочи-Ереван и Ереван-Кипр.

В Ереване успели погулять и встретили ИТ-директора Васю с семьей. Он был в отпуске.

Самый дешевый вариант апартаментов на букинге стоил 3000 евро. Не стали заморачиваться и выбрали его. Основное преимущество — расположение всего в 50 метрах от береговой линии.

Типичный пляж

Чтобы искупаться в море, не нужны долгие сборы на пляж или проведение всего дня у моря, как у типичного отдыхающего. Просто надел плавки и в перерывах между рабочими встречами проплыл 500 метров. Оказалось, район Лимассола, где я поселился, — излюбленное место русскоговорящих. Не пришлось доставать свой английский: даже киприоты здесь говорят на русском.

Район Гермасойя. Жара. Днем на улице никого.

Почему Кипр?

В Краснодаре есть консульство Кипра, получить визу очень просто. Подаешь документы, и через две недели получаешь результат.

Дядечка в краснодарском посольстве Кипра

Прекрасная локация для совмещения работы и пляжной атмосферы. Я был здесь однажды, и мне понравилось. Еще одна из целей поездки — встреча с детьми. Оба живут в Германии. Дочь Саша уже закончила университет, Олег только поступает.

Дети

На Кипре огромная ИТ-тусовка. За месяц я пообщался с тремя разными IT-предпринимателями. Некоторые команды развивают проекты в России, другие успешно осваивают международные рынки. С сентября начинается множество событий для айтишников.

Типичный пейзаж Кипра

Качественная молочная продукция, сильно отличается от нашей, фрукты ничем не отличаются, краснодарские овощи круче, если знать места.

Оказывается плоды кактуса можно есть. Нам почистили кактус прямо на рынке. Сладкий

Хорошая экология благодаря морю, хотя машин очень много: на улице, где мы жили, дышать порой нечем. Прекрасное, прозрачное Средиземное море.

Местные рассказывают, что зима приходит на 2 месяца (январь, февраль) с дождями и температурой воздуха +17 днем. Море остывает только к середине ноября. Замечательно. Нет нужды в центральном отоплении, достаточно кондиционера. Летом дождей совсем нет.

Наши аппартаменты

В августе очень жарко и влажно: жители стараются не выходить днем, создаётся впечатление пустынного города. Население острова — всего 1.3 млн человек, добавьте к этому туристов — почти как в Краснодаре.

Как организовал работу и как это повлияло на команду

Быстро стало понятно, что нужна синхронизация не только с руководителями отделов, но и со всем отделом. Стал присутствовать на митапах команд, а там, где митапов не было, их организовал. Больше всего проблем возникало у редакции и маркетинга. А еще мы строим продуктовые команды и там тоже нужно внимание.

Сейчас мне кажется, что при налаженных процессах удаленная работа для меня — наиболее эффективный формат. Сравню эти ощущения с работой в офисе. :)

Бег и спортивные достижения

Есть прекрасные трассы вдоль моря. Бегали 10 км каждый день.

Скриншоты с Adidas Running

Северный Кипр и конфликт

Выехать из Южного Кипра на Северную сторону легко на машине по кипрской визе. Есть несколько пунктов пересечения границы, где вас обязательно попросят купить страховку на авто за 20 евро. Возвращение на Южную сторону оказалось сложнее. Въехать обратно российским гражданам можно через определенные КПП. Пришлось покататься, с двух пунктов нас развернули, потому что они вели на территорию Великобритании, туда необходима виза для проезда. Да, территория Кипра разделена между тремя странами: республика Кипр, Турция, Великобритания (только военные базы).

Действующая мечеть

Конфликт с Турцией произошел в 1974, но до сих пор чувствуется присутствие войны. В Фамагусте много пустующих, разрушенных зданий, на улицах грязно. На одном пляже уютно расставлены шезлонги, люди выпивают в барах, а в пятидесяти метрах заброшенный отель с дырой от снаряда, а рядом соседствует комфортабельный отель, удивительно. Во время конфликта грекам-киприотам дали несколько часов, чтобы покинуть свои дома, вещи брать не разрешалось.

По-прежнему пустует «город-призрак» Вароша, ранее популярный туристический квартал в Фамагусте. Вход сейчас туда запрещен, фотографировать тоже нельзя.Говорят, что каждый взрослый киприот знает место, куда ему бежать, если конфликт возобновится.

Я попытался оплатить обед европейской картой и мне тут же банк заблокировал ее , непризнанная территория же.

Что сделал Клерк за это время

Офис Клерка сегодня

Выполнили план за август. По условиям конкурса, отдел продавший больше всех получил 100 тысяч рублей на отдел, Карина ящик Proseco

Сделали сервис резюме. Уже 35 бухгалтеров опубликовали свое резюме.

Наняли двух продакт-менеджеров на Клерк.Премиум и на создание нового сервиса Консультации.

Собрали людей на оффлайн конференцию, план 200 человек на конференцию в Краснодаре, 1000 человек на онлайн трансляцию. Не пропустите и обязательно приходите 12 сентября.

Провели первый платный вебинар на который пришло 171 человек

Заработали рекордную сумму за день.

Приятный был месяц.