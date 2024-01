Как ИИ переосмысливает творчество. Как это применить в бухгалтерии?

Это действительно впечатляет и заставляет задуматься, какие еще чудеса сможет творить ИИ через год? Представить это сложно, но, без сомнения, нас ждет настоящее волшебство технологий в 2024 году. Обидно, что нам эти технологии недоступны или доступны после танцев с бубнами.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Промт, если кому нужно: phone photo of a man sitting on a bench with his family at a wedding in New York posted to reddit in 2019 --style raw

Но у меня вопрос. Как ИИ можно использовать в бухгалтерии? А может быть уже кто-то использует? Делитесь в комментариях )