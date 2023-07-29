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Вышла версия КОРП решения 1С по качеству

В прошлом году стартовало новое решение для управления качеством — 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Это специальное расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Расскажем подробнее о возможностях новой версии и кому она подойдет.
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Вышла версия КОРП решения 1С по качеству
Иллюстрация: freepik/freepik

Версия КОРП разработана по технологии расширений и дает возможность автоматизировать ключевые бизнес-процессы производственных лабораторий, отделов технического контроля и службы управления качеством. Отлично подойдет для предприятий, использующих процессный или дискретный тип производства. 

Какие возможности дает версия КОРП решения 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия

Если компания использует программы — 1С:ERP Управление холдингом, 1С:ERP Управление предприятием или 1С:Комплексная автоматизация, она может приобрести и интегрировать в единую информационную систему новую версию продукта 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП.

Объединенная конфигурация будет содержать подсистему «Управление качеством», которая дает возможность:

  1. Вести учет нормативной базы и всех изменений ассортимента и в отношении методик проведения испытаний.

  2. Вести учет результатов проведенных исследований и фиксировать показатели, полученные в ходе проведения лабораторных анализов.

  3. Организовывать учет проб.

  4. Контролировать, планировать и списывать материалы и реактивы для проведения исследований.

  5. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

  6. Вести учет выдачи сертификатов и паспортов качества.

  7. Проводить анализ стабильности процессов, используя карты Шухарта.

  8. Следить за несоответствием по поставщикам, производственным подразделениям и группам продукций с помощью отчетов по качеству.

Оставьте заявку и специалисты 1С:Апрель Софт проконсультируют вас по функционалу решения 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА, проведут демонстрацию в удобное для вас время со специалистом и проанализируют, подходит ли программа под ваши задачи.

Заказать демонстрацию решения можно уже сейчас.

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА — новое решение для компаний, которым важен контроль качества продукции на протяжении всего производственного процесса

Преимущества версии КОРП решения 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия

Версия КОРП 1С:LIMS дает возможность снизить число рутинных операций по сбору информации, ускорить процессы передачи данных в информационную систему, так как она полностью интегрирована с оборудованием, на котором лаборант проводит свои исследования, обеспечить достоверность данных за счет сокращения числа операций, проводимых человеком вручную. 

А поддержка стандартов GLP, GAMP, GALP, ИСО/МЭК 17025 обеспечит контроль качества и прослеживаемость.

Само же решение разработано на базе 1С:Предприятие 8.3, а значит привычный интерфейс и интеграция с единой информационной системой станет еще одним аргументом в пользу установки данной версии. К тому же, при разработке версии КОРП были учтены пожелания крупнейших пользователей ERP-решений фирмы 1С. 

Если у вас остались вопросы по использованию новой версии КОРП решения 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия, то эксперты 1С:Апрель Софт проконсультируют вас по функционалу и особенностям внедрения программного продукта. 1С:Апрель Софт — 1С:Франчайзи с 28-летним опытом работы в области автоматизации учета и управления на базе 1С:Предприятие 8.3. Мы поможем сформулировать задачи автоматизации, подберем оптимальное решение и настроим программы 1С под ваши бизнес-процессы.

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА — новое решение для компаний, которым важен контроль качества продукции на протяжении всего производственного процесса

Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН: 5262226484, erid:

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1С:Апрель Софт

Больше, чем просто автоматизация!

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Андрей Илларионов
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