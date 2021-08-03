Почему вашей компании навредит типовой устав, и как этого избежать

При регистрации ООО один из важных документов, который нужно согласовать между всеми учредителями, и утвердить на собрании — это устав. Некоторые компании относятся к нему достаточно формально, просто скачивая в интернете первый попавшийся образец, но этот подход в корне неверен.

Устав — это, по сути, основной закон создаваемого общества. По нему потом этому обществу жить и работать, и невнимательность при его составлении, вкупе с таким отношением, могут впоследствии повлиять и на само общество и на его собственников.

Чтобы облегчить предпринимателям жизнь, и заодно оградить их от сомнительных экземпляров уставов, которые гуляли в интернете, были придуманы так называемые типовые уставы.

Немного истории

24 июня 2019 г. в силу вступил приказ Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

Вступить-то вступил, но фактически бизнес смог ими воспользоваться с 25 ноября 2020 года, когда в силу вступил Приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Именно с этого момента заработали новые формы для государственной регистрации, позволяющие указать тот факт, что общество использует типовой устав и номер выбранного устава.

Всего на данный момент типовых уставов 36. Они представлены на сайте ФНС.

Чем так хорош типовой устав?

Он бесплатный. Поскольку один и тот же устав могут использовать разные компании, он не содержит таких индивидуальных признаков, как фирменное наименование, место нахождения (адрес юрлица) и размер его уставного капитала. Все эти сведения есть в ЕГРЮЛ.

Кроме того, если, к примеру, в банке (или для тендера) потребуют нотариальную копию устава, то достаточно указать, что ООО использует типовой устав номер такой-то, и вопрос в копировании и нотариальном заверении отпадает.

Точно также и при регистрации ООО, либо при переходе действующего общества на типовой устав. В заявлении по форме Р11001 (первичная регистрация), либо по форме Р13014 (внесение изменений) указывается пункт о том, что общество использует типовой устав, и его номер. Разумеется, распечатывать и предоставлять налоговикам этот устав не нужно.

Кстати, в представленных типовых уставах уже указаны способы удостоверения факта принятия решений собранием участников:

с 1 по 18 это делает нотариус;

с 19 по 36 — сами участники путем подписания протокола всеми участниками.

Кроме того, каждый из них состоит из двух страниц, минимум положений, только самое, по мнению законодателя, необходимое.

И на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются.

А теперь о минусах

Казалось бы, хорошая задумка, снизить расходы бизнеса на разработку устава. Лучше, когда его разрабатывают юристы с соответствующими навыками.

Однако большое количество форм слишком расширяет выбор. Учредителям придется обращаться к специалистам, которые им расскажут, о чем каждый из предложенных 36 уставов.

К специалистам можно обратиться не только с типовым уставом. Нетиповой устав тоже не стоит делать самим, а только вместе с опытными юристами.

Любопытен тот факт, что ФНС изначально предлагала один-единственный вариант типового устава, рассчитанный на самый частый случай регистрации ООО — единственный учредитель, он же директор. В ФНС даже в свое время приводили статистику — около 95% вновь создаваемых ООО — с одним учредителем, он же директор.

Впоследствии типовых уставов было предложено четыре, а в итоге Минюст настоял на принятии 36 вариантов.

Указанные уставы оказались не лишены недостатков. Так, на момент их вступления в силу там были проблемы:

не было возможности создать в ООО совет директоров;

не было прописано распределение компетенции между органами управления ООО;

нельзя установить свой порядок одобрения сделок с заинтересованностью;

отсутствовали положения, разрешающие передачу принадлежащей участнику доли в залог третьим лицам.

Несмотря на то, что часть проблем решили, специалисты по регистрации не рекомендуют использовать типовые уставы даже в качестве временного варианта.

Кстати, законодатель забыл убрать из типовых уставов еще несколько признаков, которые индивидуализируют ООО — это название должности единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, руководитель, президент и пр.). И срок его полномочий (да, его можно на любой срок назначить, не на 5 лет).

По умолчанию, единоличный исполнительный орган в этих уставах называется «генеральный директор». И срок его полномочий, тоже по умолчанию — 5 лет. Это для тех типовых уставов, где единоличный орган один.

Если же типовой устав с опцией «каждый участник — единоличный исполнительный орган», должность называется «директор», и срок полномочий определяется так: «до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества».

Еще один индивидуализирующий признак для ООО, который предпочли в типовых уставах не указывать — наличие или отсутствие печати. Если печать не используется, она в уставе не упоминается. Ни в одном из 36 типовых уставов о печати не сказано — значит, по умолчанию, если ООО использует типовой устав — печатью оно не пользуется.

Залог доли или части доли в уставном капитале во всех 36 типовых уставах разрешен только другому участнику. Третьим лицам — нельзя.

Еще один важный момент: В статье 21 ФЗ «Об ООО» нигде не сказано, что в обществе может быть отменено преимущественное право других участников на долю в уставном капитале, в случае ее отчуждения. Оно может быть изменено, либо пропорционально долям, либо непропорционально, либо по заранее определенной цене. Смешивать эти варианты нельзя, но и совсем не использовать — такого права в законе нет.

Иными словами, те типовые уставы, где нет преимущественного права при отчуждении доли — не соответствуют законодательству.

Все еще хотите взять типовой устав? А может, стоит разработать индивидуальный вместе с юристами?

Для примера берем Типовой устав № 22, вот выдержка:

В уставе можно не предусматривать преимущественное право покупки доли только в двух случаях:

если это преимущественное право самого общества;

если отчуждение долей уставом запрещено.

Во втором случае простоотсутствует смысл указывать порядок отчуждения долей, если их нельзя отчуждать.

Кроме того, недоумение вызывает такой момент, на примере типового устава № 28:

И его корреляция вот с этим положением:

Так где в итоге хранить документы, если директоров несколько? У кого-то одного, или у каждого по частям?

Еще один довод против — типовые уставы вводятся и изменяются подзаконным актом. А именно, приказом Минэкономразвития. Каждый такой приказ может лежать в Минюсте до полугода.

Кроме того, изменения в этом случае внесет правительство, без вашего ведома. И далеко не факт, что они будут для вас приемлемы. А значит, все равно придется отказываться от типового устава, разрабатывать обычный и регистрировать его в налоговой.

Возможно, стоит вернуться к обычному уставу?

Вернее, стоит просто от него не уходить. Ведь устав, в рамках ФЗ «Об ООО», можно настроить под любые задачи.

Для начала, смотрим, что должен содержать устав ООО согласно упомянутому закону, а именно статье 12:

Полное и сокращенное фирменное наименование — в уставе важно наличие слова «фирменное», все как в законе.

Сведения о месте нахождения ООО — не адресе, а месте нахождения. Второе более широкое понятие, подразумевает, к примеру город, в пределах которого находится ООО. Адрес тоже можно указать, но при переезде компании в пределах города — придется менять и устав. А при указании только места нахождения — устав придется менять только при смене региона.

Сведения о составе органов управления , их компетенции. О разграничении полномочий директора и общего собрания, о кворуме для принятия решений на собрании.

Сведения о размере уставного капитала ООО. Состав участников и размеры их долей не обязательны.

Сведения о порядке и последствиях выхода из ООО. В уставах, по закону, нужно писать о возможности выхода из ООО и о последствиях этого выхода. Если же участники договорились, что выходить из ООО нельзя — закон о запрете на выход писать не обязывает. Кстати говоря, право на выход может быть предусмотрено не для всех, а для отдельных участников ООО. Например, с определенным размером доли в УК, либо при наступлении (ненаступлении) определенных обстоятельств. Также можно предусмотреть наделение правом выйти из общества единогласным решением участников.

Права и обязанности участников ООО. К примеру, участник не только имеет право участвовать в управлении обществом через участие в собраниях, но и обязан на них являться.

Сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу. Например, продажу доли третьим лицам можно запретить. И запретить наследование (тогда наследники получат действительную стоимость доли).

Сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам.

Кроме того, в указанной статье есть отсылка на иные положения закона:

Наличие у общества печати — об отсутствии печати указывать обязанности нет.

Срок проведения годового собрания участников .

Срок полномочий единоличного исполнительного органа.

В итоге, если вы пользовались типовым уставом и столкнулись с необходимостью что-то поменять, то придется все равно разработать собственную форму. Зачем, если можно сразу создать свою и не менять ничего потом долгие годы.

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Отдельно нужно обратить внимание на вопросы компетенции органов управления. Что может, и что не может генеральный директор, какой процент голосов нужен для того, чтобы принимать те или иные решения собранием участников. Если есть совет директоров — разграничение полномочий директора, совета директоров и общего собрания участников. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью (к примеру, укажете небольшую сумму, придется каждую сделку, по которой бы спокойно принял решение сам директор, созывать собрание участников).

Кроме того, Закон «Об ООО» дает нам колоссальные возможности отрегулировать устав так, как это нужно. К примеру, возможность внесения вкладов в имущество, в том числе непропорционально долям участников. Или продавать доли в уставном капитале по заранее определенной цене. В типовых уставах такого нет и не будет.

Что в уставе не нужно указывать

Например, если в уставе не предусмотрен выход из ООО — не нужно расписывать последствия этого выхода.

Если в уставе нет нормы об образовании совета директоров — не нужно расписывать их полномочия «чтобы было». Незачем его перегружать.

Или, к примеру, нет права у участников отчуждать доли — нет нужды писать о преимущественном праве других участников.

Однако если в обществе один участник — полномочия общего собрания там все равно должны быть. Как и положения об этом собрании. Поскольку законом не предусмотрен такой высший орган управления в ООО, как единственный участник. Есть возможность для единственного участника принимать решения вместо собрания.

Зачастую в устав стараются впихнуть все, что возможно, «на всякий случай», что его, с одной стороны, перегружает, а с другой — может привести к логическим нестыковкам.

На что еще стоит обратить внимание

Самое важное — будущие учредителивсегда должны вычитывать устав перед его утверждением. Иначе потом будут возникать вопросы, вроде: «а почему я долю продать не могу?», «почему срок полномочий директора пять лет, хотели на год?», «а зачем решения у нотариуса нужно заверять?» И так далее.

Еще один момент. Налоговики при регистрации устав почти не читают (в отличии от работников Минюста при регистрации некоммерческой организации). А значит, если в нем была допущена ошибка — она скорее всего пройдет. Это тоже повлечет в будущем проблемы, связанные либо с исправлением ошибок, либо с новой редакцией устава.