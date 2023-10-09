С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами

История вопроса
1С:УПП вышла в сентябре 2004 года и для многих компаний стала отправной точкой в автоматизации процессов. Пользователи оценили возможность доработки программы под свои потребности.
Через 9 лет 1С презентовала новую систему 1С:ERP как улучшенную замену 1С:УПП. В новой программе появился «тонкий клиент», приложение для мобильных устройств и возможность работать «в облаке» — 1С:Fresh.
1C:ERP и 1С:УПП. Основные отличия
1С:ERP появилась позже, поэтому зачастую функции, которые в 1С:УПП приходилось дописывать, в ней уже встроены по умолчанию.
Функционал и формы поддерживаются в актуальном состоянии и соответствуют законодательным требованиям. Так вы сэкономите время на доработку и деньги на оплату услуг программиста. В 1С:УПП новый функционал не вводится, а поддержка формальная. Так что при работе с ней программист, вероятнее всего, потребуется.
Пример: при закупках в 1С:УПП отражается только фактическое количество приобретенного товара. Прогнозы зависят от человеческого фактора: ими занимается менеджер. В 1С:ERP можно создать правило: согласно ему потребность в пополнении запасов будет формироваться автоматически. Программа напомнит, что пора закупить товар, а также учтет время на его оформление у поставщика и доставку.
У 1С:ERP есть облачная версия и приложение для смартфона: вы можете анализировать и контролировать работу компании, управлять финансами, производством и кадровыми процессами везде, где бы ни находились.
Также можно сдавать отчетность в электронном формате, обмениваться информацией с банками и контролирующими органами. Благодаря удаленному доступу руководители своевременно получат сведения о стратегических показателях компании и оперативно отреагируют на сбои в работе.
Более 1 000 000 рабочих мест уже автоматизировано на ERP-решениях «1С». Используя «1С:ERP» на своем предприятии, вы получаете комплексную информационную систему управления, которая обеспечит своевременное принятие управленческих решений, прозрачность бизнес-процессов и оценку эффективности деятельности предприятия, отдельных подразделений и персонала. Специалисты АРБИС помогут внедрить систему в максимально короткие сроки.
Зачем переходить на 1С:ERP сегодня
Несмотря на то, что 1С:УПП перестанет поддерживаться в 2026 году, начать осваивать специфику новой программы лучше уже сейчас:
За 3 года в 1С:УПП еще не раз понадобится апгрейдить процессы вручную. В конечном итоге это может стоить еще дороже, чем внедрение новой программы.
В основных настройках 1С:ERP есть большинство методов и форм, которые нужны компаниям и при этом отсутствуют в 1С:УПП. И даже доработать новую систему проще и дешевле.
Любое значительное обновление системы требует переобучения сотрудников. С более новой 1С:ERP их знания дольше останутся актуальными.
Как перейти на 1С:ERP с минимальными издержками
Процесс будет менее болезненным, если все делать постепенно. Мы внедряем систему в несколько этапов:
Анализ текущих процессов компании.
Интервьюирование ключевых пользователей.
Создание прототипа модели в 1С:ERP.
Разработка ТЗ на доработку.
Доработка типового функционала по ТЗ.
Перенос данных, остатков НСИ.
Тестирование ПО.
Обучение пользователей.
Опытно-промышленная эксплуатация.
Полный запуск 1С:ERP.
Сопровождение и поддержка системы.
Практика показывает, что большинство возражений возникает на этапе переноса данных. Хотя можно просто перенести всю имеющуюся информацию, это не всегда рационально: за долгое время работы в 1С:УПП организация, скорее всего, накопила много ненужных данных. Например, список контрагентов, с которыми больше не работает, дубли карточек, устаревшую номенклатуру. Поэтому актуальность информации всегда проверяется заранее, а переносимые данные согласовываются с руководителем компании.
Более 50 отраслевых и специализированных решений, созданных с учетом лучших практик и передовых методик, расширяют возможности «1C:ERP». Готовые индустриальные продукты сокращают длительность и стоимость проектов, повышают качество автоматизации бизнес-процессов.
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Сколько времени займет процесс
В среднем внедрение новой программы занимает до полугода и зависит от масштаба предприятия, необходимых доработок и других факторов. Кроме того, компаниям нужно время на подготовку: выделить бюджет, согласовать этапы внедрения с руководителями и собственниками, выбрать период без аврала и массовых отпусков.
Если все сложить, окажется, что процесс не такой уж и быстрый. Поэтому рекомендуем переходить на 1С:ERP в спокойном режиме. Сейчас также можно сделать апгрейд с 1С:УПП на 1С:ERP со скидкой — это дешевле, чем покупать программу с нуля.
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Более 1 000 000 рабочих мест уже автоматизировано на ERP-решениях «1С»
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