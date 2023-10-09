С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами

Поддержка конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (1С:УПП) закончится весной 2026 года. После этого программа перестанет обновляться, а это для компании уже критично — формы документов и процессы больше не будут оперативно меняться в соответствии с законодательными требованиями. Поэтому откладывать переход на 1С:ERP не стоит. Внедрение и обучение сотрудников занимает время, так что лучше позаботиться обо всем заранее.

История вопроса

1С:УПП вышла в сентябре 2004 года и для многих компаний стала отправной точкой в автоматизации процессов. Пользователи оценили возможность доработки программы под свои потребности.

Через 9 лет 1С презентовала новую систему 1С:ERP как улучшенную замену 1С:УПП. В новой программе появился «тонкий клиент», приложение для мобильных устройств и возможность работать «в облаке» — 1С:Fresh.

1C:ERP и 1С:УПП. Основные отличия

1С:ERP появилась позже, поэтому зачастую функции, которые в 1С:УПП приходилось дописывать, в ней уже встроены по умолчанию.

Функционал и формы поддерживаются в актуальном состоянии и соответствуют законодательным требованиям. Так вы сэкономите время на доработку и деньги на оплату услуг программиста. В 1С:УПП новый функционал не вводится, а поддержка формальная. Так что при работе с ней программист, вероятнее всего, потребуется.

Пример: при закупках в 1С:УПП отражается только фактическое количество приобретенного товара. Прогнозы зависят от человеческого фактора: ими занимается менеджер. В 1С:ERP можно создать правило: согласно ему потребность в пополнении запасов будет формироваться автоматически. Программа напомнит, что пора закупить товар, а также учтет время на его оформление у поставщика и доставку.

У 1С:ERP есть облачная версия и приложение для смартфона: вы можете анализировать и контролировать работу компании, управлять финансами, производством и кадровыми процессами везде, где бы ни находились.

Также можно сдавать отчетность в электронном формате, обмениваться информацией с банками и контролирующими органами. Благодаря удаленному доступу руководители своевременно получат сведения о стратегических показателях компании и оперативно отреагируют на сбои в работе.

Более 1 000 000 рабочих мест уже автоматизировано на ERP-решениях «1С». Используя «1С:ERP» на своем предприятии, вы получаете комплексную информационную систему управления, которая обеспечит своевременное принятие управленческих решений, прозрачность бизнес-процессов и оценку эффективности деятельности предприятия, отдельных подразделений и персонала. Специалисты АРБИС помогут внедрить систему в максимально короткие сроки. Оставить заявку

Зачем переходить на 1С:ERP сегодня

Несмотря на то, что 1С:УПП перестанет поддерживаться в 2026 году, начать осваивать специфику новой программы лучше уже сейчас:

За 3 года в 1С:УПП еще не раз понадобится апгрейдить процессы вручную. В конечном итоге это может стоить еще дороже , чем внедрение новой программы .

В основных настройках 1С:ERP есть большинство методов и форм , которые нужны компаниям и при этом отсутствуют в 1С:УПП. И даже доработать новую систему проще и дешевле.

Любое значительное обновление системы требует переобучения сотрудников. С более новой 1С:ERP их знания дольше останутся актуальными.

Как перейти на 1С:ERP с минимальными издержками

Процесс будет менее болезненным, если все делать постепенно. Мы внедряем систему в несколько этапов:

Анализ текущих процессов компании.

Интервьюирование ключевых пользователей.

Создание прототипа модели в 1С:ERP.

Разработка ТЗ на доработку.

Доработка типового функционала по ТЗ.

Перенос данных, остатков НСИ.

Тестирование ПО.

Обучение пользователей.

Опытно-промышленная эксплуатация.

Полный запуск 1С:ERP.

Сопровождение и поддержка системы.

Практика показывает, что большинство возражений возникает на этапе переноса данных. Хотя можно просто перенести всю имеющуюся информацию, это не всегда рационально: за долгое время работы в 1С:УПП организация, скорее всего, накопила много ненужных данных. Например, список контрагентов, с которыми больше не работает, дубли карточек, устаревшую номенклатуру. Поэтому актуальность информации всегда проверяется заранее, а переносимые данные согласовываются с руководителем компании.

Более 50 отраслевых и специализированных решений, созданных с учетом лучших практик и передовых методик, расширяют возможности «1C:ERP». Готовые индустриальные продукты сокращают длительность и стоимость проектов, повышают качество автоматизации бизнес-процессов. Не знаете, какой продукт вам подойдет? Оставьте заявку, и мы поможем вам с выбором.

Сколько времени займет процесс

В среднем внедрение новой программы занимает до полугода и зависит от масштаба предприятия, необходимых доработок и других факторов. Кроме того, компаниям нужно время на подготовку: выделить бюджет, согласовать этапы внедрения с руководителями и собственниками, выбрать период без аврала и массовых отпусков.

Если все сложить, окажется, что процесс не такой уж и быстрый. Поэтому рекомендуем переходить на 1С:ERP в спокойном режиме. Сейчас также можно сделать апгрейд с 1С:УПП на 1С:ERP со скидкой — это дешевле, чем покупать программу с нуля.

Проконсультируем по всем вопросам, связанным с функциями, работой, сроками и стоимостью внедрения 1С:ERP по телефону:+7 (8182) 60-32-03 или электронной почте. Наш e-mail: office@arbis29.ru.

Более 1 000 000 рабочих мест уже автоматизировано на ERP-решениях «1С» Не знаете, какой продукт вам подойдет? Проконсультироваться

Реклама: АО «Арбис», ИНН 2901109550, erid: LjN8JycbD