Три способа зарегистрироваться самозанятым

Стать самозанятым плательщиком НПД легко. Процесс регистрации довольно прост.

Существует несколько способов приобретения статуса плательщика НПД. Все они электронные. Регистрация в качестве самозанятого в налоговом органе на бумажном носителе законодательством не предусмотрена.

Приложение «Мой налог»

Скачать мобильное приложение «Мой налог» можно для платформы Android через сервис Google play, а для платформы iPhone OS через сервис AppStore. В поле поиска приложений нужно ввести слова «Мой налог».

Версия Android должна быть от 4.4.4 и выше. На версиях системы iOS приложение будет работать, начиная с версии 9 и выше.

На более ранних версиях работоспособность приложения не гарантируется или оно может работать некорректно.

Если у вас уже есть личный кабинет налогоплательщика — физлица (ЛК ФЛ), тогда вам понадобится только ИНН и пароль от него.

После установки мобильного приложения «Мой налог» на свой телефон или планшет, достаточно войти в мобильное приложение «Мой налог» и выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», подтвердить свой номер мобильного телефона и выбрать регион осуществления деятельности.

В случае отсутствия у вас ЛК ФЛ, можно использовать логин и пароль от портала госуслуг.

Если вы не пользуетесь ЛК ФЛ, то в процессе регистрации добавится шаг, на котором мобильное приложение «Мой налог» попросит отсканировать ваш паспорт и сделать собственную фотографию (селфи). Процесс регистрации очень прост и сопровождается подробными разъяснениями и подсказками на каждом этапе.

Мобильное приложение «Мой налог» предназначено для оперативного взаимодействия с ФНС, поэтому регистрация без согласия на обработку персональных данных невозможна, разъясняет ФНС.

Не повлияет ли на вход в мобильное приложение «Мой налог» смена пароля в Личном кабинете на сайте ФНС? Такой вопрос рассмотрела ФНС.

Налоговики пояснили, что мобильное приложение «Мой налог» и Личный кабинет налогоплательщика-физического лица не связаны друг другом. В связи с этим, мобильное приложение «Мой налог» при постановке на учет требует указать новый пароль.

В случае утери гаджета, на котором установлено мобильное приложение «Мой налог», злоумышленник не сможет воспользоваться профилем без ввода правильного пин-кода, который был установлен при прохождении процедуры регистрации, уточнили в ФНС.

Имейте в виду, что нельзя установить мобильное приложение «Мой налог» на операционные системы Symbian OS, Windows Mobile, Palm OS, Linux, BlackBerry OS (RIM). Оно работает только на Android и iOS.

Если у вас нет гаджета с этими системами, можете работать через вэб-кабинет «Мой налог»

Вэб-кабинет «Мой налог»

Вэб-кабинет «Мой налог» размещен на официальном сайте ФНС по адресу https://lknpd.nalog.ru/.

Регистрации самозанятого в качестве налогоплательщика НПД через вэб-кабинет «Мой налог» осуществляется с использованием ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплательщика — физического лица (ЛК ФЛ).

ФНС разъяснила, как быть, если в ЛК ФЛ был изменен пароль. В случае, если налогоплательщик уже стоит на учете в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и изменит свой пароль в личном кабинете налогоплательщика-физического лица, то с помощью пары логин (ИНН) и пароль он сможет войти в вэб-версию мобильного приложения «Мой налог», новый пароль указывать не придется.

Банки

Список банков, которые предоставляют своим клиентам возможность регистрации в качестве самозанятых и уплаты НПД, размещен на сайте ФНС.

Сейчас в этот список входят 16 банков.

Отмечу, что все перечисленные способы регистрации являются равнозначными, поэтому необходимо выбирать один из способов постановки на учет.

Добавлю, чтобы проверить, поставлен ли ИП или физлицо на учет как плательщик НПД, необходимо воспользоваться сервисом «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход».