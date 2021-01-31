Проблемы по договорам с самозанятыми, с которыми сталкиваются бухгалтеры: случаи из практики

Сотрудничество юрлиц с самозанятыми контрагентами, которое раньше для бухгалтеров было в новику, сейчас уже становится обычной практикой.

Однако в процессе этой практики выявляются порой неожиданные аспекты и рождаются лайфхаки. О них — в очередном посте моего блога.

Преамбула договора

Договор с самозанятым составляется по общим правилам — на основании норм Гражданского кодекса. Тем не менее самый частый вопрос при заключении таких договоров — как «обозвать» исполнителя в преамбуле договора.

Бухгалтеры предлагают следующие варианты:

ФИО, являющийся налогоплательщиком налога на профессиональный доход, именуемый в дальнейшем Исполнитель; ФИО, имеющий статус налогоплательщиком налога на профессиональный доход, именуемый в дальнейшем Исполнитель; ФИО, зарегистрированный в качестве плательщика налога на профессиональный доход, именуемый в дальнейшем Исполнитель; ФИО, применяющий режим НПД и уплачивающий все налоги в бюджет самостоятельно, именуемый в дальнейшем Исполнитель; ФИО, именуемый в дальнейшем Исполнитель. При этом про применяемый им режим налогообложения указать не в преамбуле, а в «теле» договора, в пункте с расчетами.

Регистрация самозанятого

Одна из проблем, с которой могут столкнуться юрлица при заключении договора ГПХ с самозанятым, это его неожиданный уход с НПД.

Допустим, на момент заключения договора человек являлся плательщиком НПД. Но где гарантия, что на следующий день он не отменил свою регистрацию и не превратился в обычного «физика» со всеми вытекающими отсюда налоговыми последствиями?

На этот случай бухгалтеры предлагают лайфхак — включить в договор пункт, предостерегающий самозанятого от таких необдуманных действий.

Во-первых, рекомендуют обязать его извещать заказчика о таком «недобром» намерении. Во-вторых, на случай, если такой неприятный для заказчика сюрприз все-таки произойдет, в договор включают пункт о компенсации.

Вот такой вариант выдержки из договора, в частности, предлагают бухгалтеры:

2.5. В случае прекращения деятельности и снятия с учета самозанятый Исполнитель обязуется предупредить об этом Заказчика не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого снятия с учета. 2.6. В случае нарушения Исполнителем п.2.5. настоящего договора, а также в случае утраты им своего статуса плательщика налога на профессиональный доход, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты компенсации НДФЛ, взносов, пеней, штрафов, которые будут вменены Заказчику.

Неправильный ИНН в чеке

Можно сказать, самым важным документом при расчетах с самозанятым исполнителем является выданный им чек из приложения «Мой налог».

Заключенный с ним договор, подписанный сторонами акт, исполненное банком платежное поручение ничего не будут значить, если у компании-заказчика не будет чека, выданного исполнителем.

ФНС регулярно акцентирует внимание на том, что без чека расходы для исчисления налога на прибыль или налога по УСН принять нельзя.

При этом чек должен содержать определенные реквизиты, в том числе ИНН заказчика-юрлица.

В истории, которой в соцсети поделилась бухгалтер, самозанятый чеки выдал (что хорошо), но во всех чеках был неправильно указан ИНН фирмы (что очень нехорошо).

В итоге получается, что услуги самозанятый оказал какой-то другой компании. Принять этот чек на расходы нельзя.

Вот так из-за невнимательности практически на ровном месте возникают проблемы.

Конечно, от ошибок никто не застрахован. В данном случае самозанятому нужно аннулировать неправильные чеки и сформировать правильные.

Кстати, бухгалтеры делятся лайфхаком — прописать в договоре с самозанятым штрафные санкции за неправильный чек.