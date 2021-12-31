Что нужно знать участникам оборота БАД перед маркировкой

Эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок стартовал 1 мая 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года. В России биологически активные добавки подлежат обязательной государственной регистрации согласно действующему законодательству.

Система маркировки предполагает нанесение кодов DataMatrix только на те биологические активные добавки к пище, которые зарегистрированы и задокументированы соответственным образом. Производители, импортеры и продавцы БАД могут участвовать в эксперименте на добровольной основе. В статье мы рассмотрим основные этапы подготовки для участников оборота БАД перед обязательной маркировкой.

Дорожная карта эксперимента (01.05.2021–31.08.2022)

Дорожная карта предполагает следующие этапы эксперимента по маркировке БАД:

1. 29 апреля 2021 года — подписано Постановление Правительства РФ от 29.09.2021 № 673 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище».

2. 1 мая 2021 года — начало эксперимента по маркировке БАД.

3. 24 августа 2021 года — открыт тестовый контур системы маркировки «Честный ЗНАК».

4. 7 сентября 2021 года — открыт продуктивный контур системы маркировки «Честный ЗНАК».

функции для участников эксперимента:

заведение карточки товаров,

заказ и нанесение кодов маркировки,

ввод товаров в оборот,

осуществление движения товара по товаропроводящей цепи,

выбытие маркированного товара посредством контрольно-кассовой техники.

5. 30 ноября 2021 года, 1 февраля 2022 года, 1 августа 2022 года — оценка результатов эксперимента и направление докладов в Правительство РФ.

6. 31 августа 2022 года — окончание эксперимента.

Для маркировки БАД производителям/импортерам необходимо:

Свидетельство о государственной регистрации, выданное на биологически активную добавку к пище и включенное в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации Евразийской экономической комиссии. ТНВЭД согласно положению об эксперименте (ППРФ от 29.04.2021 № 673).

Описание бизнес-процессов системы маркировки «Честный ЗНАК»

Для того чтобы описать товар в системе маркировки, следует заполнить ряд полей через личный кабинет. Для этого потребуются:

код товара (при наличии);

полное наименование товара;

10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС;

регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации;

наименование документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция;

область применения;

форма выпуска;

условия хранения.

Ввод в оборот маркируемых товаров

Для того чтобы осуществить ввод в оборот товаров в системе маркировки, необходимо указать:

способ применения продукции;

тип продукта;

страну производства (если товар импортируется, страну рекомендуется указать после прохождения таможенных процедур, но до момента реализации);

тип упаковки, материал упаковки;

состав;

заявленный объем / вес нетто.

Как работает система прослеживаемости

1. Производитель/импортер.

Производитель наносит цифровой код на товар. «Честный ЗНАК» присваивает каждому товару уникальный код DataMatrix, чтобы производитель или импортер разместил его на упаковке товара. Производитель подает документы о вводе товара в оборот и отправляет в логистическое звено.

2. Логистика.

Весь путь товара фиксируется на каждом этапе. Логистическое звено принимает товар, подает данные в систему посредством электронного документооборота (ЭДО) и формирует в системе «Честный ЗНАК» универсальный передаточный документ (УПД). УПД отражает движение товара на каждом этапе — от производителя до дистрибьютора.

3. Магазин.

В магазине/аптеке сканируют код товара и размещают его на полке. Система маркировки фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке, что исключает возможность вброса подделки.

4. Касса.

После того как товар попал в магазин/аптеку, его выводят из оборота с помощью ККТ. ПО на кассе должно быть обновлено, чтобы работать с маркированным товаром. Товар продается на кассе — в системе продукция получает статус «код выбыл из оборота».

5. Потребитель.

Потребитель может проверить всю информацию о товаре путем сканирования кода маркировки через мобильное приложение «Честный ЗНАК». Конечный потребитель также может проверить, корректно ли осуществлена продажа.

Необходимое оборудование для производителя

Производитель выбирает один из трех способов нанесения кодов маркировки на потребительскую упаковку. Предусмотрены три способа нанесения маркировки:

1. Типографский способ — печать кодов в типографии, в которой компания заказывает упаковку, то есть упаковка поступает на производство сразу промаркированной.

Типографский метод нанесения маркировки предполагает, что печать кодов будет производиться в типографии.

На сайте «Честный ЗНАК» размещен список типографий, которые имеют технические возможности для работы с маркировкой. Основное преимущество типографий в том, что перед тем, как передать упаковки с нанесенными средствами идентификации заказчику, типографии самостоятельно проверяют корректность и валидность кодов.

2. Этикетирование — печать кодов на стикерах, дополнительно наклеиваемых на продукцию (на этикетку или на укупорочное средство), — также могут быть напечатаны в типографии.

При данном способе код печатается на белых самоклеящихся листах и приклеивается на крышку бутылки. Сегодня это самый универсальный способ печати. В рамках данного метода можно печатать этикетку в типографии или у себя на производстве.

3. Прямое нанесение — нанесение кодов на производственной линии непосредственно на этикетку, упаковку или укупорочное средство методом прямой печати.

Прямое нанесение предполагает, что производитель принял решение наносить коды маркировки на упакованную воду самостоятельно. Метод прямой печати оптимален для средних и больших предприятий.

Способы прямого нанесения средств идентификации:

Лазерная маркировка — предварительно на упаковку наносится термокраска. Лазерный маркиратор наносит код DataMatrix очень четко и быстро.

Пьезоструйная и мезоструйная маркировка — связаны с применением чернил.

Необходимое оборудование для участника оборота БАД

Оптовому звену необходимо установить терминал сбора данных и мобильный сканер. Данное оборудование нужно для складского учета. Рознице необходимо обновить ККТ и настроить сканер 2D-кода. Сканер позволяет осуществить приемку и выбытие товара. Потребителю для проверки товара необходимо установить на телефон мобильное приложение «Честный ЗНАК». При помощи мобильного приложения потребители могут отсканировать штрихкод и узнать всю информацию о товаре. Все, что нужно покупателю, — скачать приложение и отсканировать код. То же самое будет делать продавец на кассе, прежде чем отпускать товар. Также покупателю будет доступна информация о продукции: данные о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и условиях хранения, подробное описание товара. Бороться с проблемой контрафакта, регулировать продажи, следить за качеством и помочь российскому рынку стать прозрачным — задачи системы «Честный ЗНАК».

В период эксперимента коды DataMatrix предоставляются бесплатно.

На данный момент в эксперименте по маркировке биологически активных добавок к пище участвует 141 уникальный участник, 56 участников являются производителями и 39 — импортерами.