Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать

Все организации должны вести воинский учет по сотрудникам призывного возраста и тем, кто находится в запасе. ИП в настоящее время освобождены от ведения воинского учета. Рассказываем, какие данные о военнообязанных нужно подавать и в какой срок.

Как ведут учет в компании

Ведение воинского учета в организациях регламентируется Положением, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719 (далее — Положение № 719), Методическими рекомендациями, утв. Минобороны 11.07.2017 (далее — Методические рекомендации), Инструкцией, утв. приказом Минобороны от 22.11.2021 г. № 700 (далее — Инструкция № 700) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Воинскому учету подлежат:

лица мужского пола от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе (призывники) — с 01.01.2024 от 18 до 30 лет;

граждане, пребывающие в запасе (военнообязанные): лица мужского пола и женщины, имеющие военно-учетную специальность до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе (п.14, п.15 Положения № 719).

Не подлежат воинскому учету лица:

освобожденные от исполнения воинской обязанности (на основании записи в военном билете, сделанной в военном комиссариате);

проходящие военную службу;

постоянно проживающие за пределами Российской Федерации;

женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки и ФСБ.

В обязанности сотрудника, ответственного за воинский учет, входит:

при трудоустройстве сотрудника — проверка наличия отметки о постановке на учет и подлинности документов воинского учета: военного билета, справки либо временного удостоверения, выданных взамен военного билета, удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу;

заполнение, внесение изменений и хранение учетных документов по воинскому учету;

разъяснение сотрудникам порядка исполнения ими обязанностей по воинскому учету;

при отсутствии у военнообязанного регистрации по месту жительства и месту пребывания — выдача ему сведений для постановки на воинский учет по месту пребывания в военкомате;

при приеме и увольнении военнообязанных сотрудников, а также об изменении сведений о них (семейного положения, образования, структурного подразделения, должности, места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания, состояния здоровья) — уведомление военных комиссариатов в течение пяти дней со дня, как приняли/уволили работника или изменились сведения о нем;

при выявлении сотрудников, которые обязаны состоять, но не состоят на воинском учете — уведомление военных комиссариатов в течение трех рабочих дней с момента, когда выявили таких сотрудников;

информирование военкомата об исправлениях и нарушениях в документах воинского учета — если обнаружили в документах воинского учета неоговоренные исправления, неточности, неполное количество листов, необходимо сообщить об этом в военкомат в течение пяти рабочих дней со дня, когда выявили нарушение;

при получении повестки — вручение повестки под расписку сотрудникам (как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке — п.7 Положения о призыве на военную службу граждан РФ от 11.11.2006 № 663) и обеспечение им возможности своевременной явки в указанные места. После вручения распишитесь в отрезной части повестки и направьте ее обратно в военкомат.

Если работник откажется получить повестку — повестка считается врученной в день такого отказа — для документального подтверждения нужно проставить в повестке отметку об отказе получения сотрудником повестки под подпись, дату отказа, должность, подпись, ФИО должностного лица, которое вручало повестку, а также подписи и ФИО лиц, которые присутствовали при вручении повестки (п. 2.2 ст. 31 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 16.2 Положения № 719).

по запросам военных комиссариатов — направление необходимых сведений в двухнедельный срок;

не реже 1 раза в год — проведение сверки имеющихся сведений о воинском учете с документами сотрудников, а также — со сведениями, содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комиссариатов.

Отчетность по воинскому учету

Карточка учета организации ф.18

Этот отчет включает сведения об организации, данные об общем числе сотрудников и численности сотрудников, пребывающих в запасе и призывниках. Сроки и порядок предоставления отчета законом не установлены — обычно его сдают до 31 декабря текущего календарного года вместе с приказом об организации воинского учета и планом работ по воинскому учету на следующий календарный год.

Лучше уточнить сроки и форму отчета в военкомате и комиссии по бронированию по месту регистрации компании.

При первичной постановке на учет форму нужно распечатать в трех экземплярах:

первый экземпляр — в комиссии по бронированию местной администрации присвоят регистрационный номер и один экземпляр оставят себе;

второй экземпляр — передать при постановке на учет в военкомат по месту регистрации компании вместе с приказом об организации воинского учета и планом работ по организации воинского учета;

третий экземпляр — хранят в организации.

План работ по воинскому учету

Ежегодно до конца текущего года вместе с приказом об организации воинского учета необходимо разработать и согласовать с военкоматом план работ по организации воинского учета на следующий календарный год (по форме из приложения 17 к Методическим рекомендациям).

В плане нужно прописать все необходимые мероприятия по воинскому учету, планируемые сроки и по мере их исполнения проставлять отметки. План работы утверждается руководителем организации и согласовывается военным комиссаром.

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Уведомление о приеме на работу и увольнении

С августа 2023 года при трудоустройстве или увольнении военнообязанного сотрудника необходимо уведомить об этом военкомат по новой форме и в новый срок — по форме из приложения 2 к Положению № 719 в течение 5 дней с момента трудоустройства или увольнения работника. В новой форме не нужно указывать код ВУС, при этом укажите СНИЛС, серию и номер паспорта, а также полную дату рождения.

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Уведомление об изменении сведений сотрудниках

Если у работника изменились сведения: семейное положение, образование, структурное подразделение, должность, место жительства или место пребывания (в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства или месту пребывания), состояние здоровья — необходимо внести эти изменения в карточку учета и личную карточку и сообщить в военкомат в течение 5 дней со дня изменений сведений.

Если выявили сотрудников, которые обязаны состоять, но не состоят на воинском учете — нужно вручить им под подпись направление в военкомат для постановки их на воинский учет и направить в военкомат уведомление в течение трех рабочих дней или в течение двух недель со дня получения запроса от военкомата.

Проведение сверки сведений с военкоматом

Работодатели должны не реже одного раза в год проводить сверку карточки учета и личных карточек сотрудников со сведениями в военкомате — дату сверки назначит военный комиссариат по месту регистрации компании. После проведения сверки сотрудник военного комиссариата внесет об этом запись в журнал проверок (приложение 29 к Инструкции № 700).

Для проведения сверки сведений о воинском учете по сотрудникам — направляются списки сотрудников для сверки учетных сведений в военкоматы по месту постановки сотрудников на учет (приложение 23 к Инструкции № 700). Список составляется в двух экземплярах — один направляют в военкомат, второй хранят в течение года.

Отчеты при ведении бронирования сотрудников

В случае если организация ведет бронирование сотрудников, дополнительно предоставляются в военкомат отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе и сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время. Конкретный перечень документов, а также формы отчета нужно уточнить в военном комиссариате по месту регистрации организации, поскольку единого порядка закон не устанавливает.

Отчеты предоставляют, как правило, до конца текущего календарного года.

Отчеты по запросу военкомата

По запросу военкомата — в двухнедельный срок до 01 ноября необходимо предоставить:

список работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. В отчете нужно перечислить всех сотрудников, которым в следующем году исполняется 17 лет (приложение 6 к Положению № 719).

анкету на сотрудника для первоначальной постановки на воинский учет - сдают вместе со списком сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет (приложение 7 к Положению № 719).

Сроки сдачи отчетности, формы отчетов, количество экземпляров и место представления в разных регионах могут различаться, поэтому информацию лучше уточнять на сайте администрации своего региона или в военкомате по месту регистрации организации.

Ответственность за нарушения при сдаче отчетности

С 1 октября 2023 года повысили штрафы за нарушение правил ведения воинского учета (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ).

При выявлении нарушений оштрафуют должностных лиц организации — руководителя и ответственного за воинский учет, а также организацию. Штраф могут выписать в течении трех лет со дня совершения нарушения (ч. 1 ст. 4.5, ст. 23.11 КоАП).

Так, если компания не передала военкомату перечень лиц, которые подлежат первичной постановке на учет, или не уведомила о поступлении на работу или увольнении военнообязанного — штраф составит 40–50 тыс. рублейна должностное лицо.

При непредоставлении в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет — штраф составит для организации 350–400 тыс. рублей, для должностного лица 40–50 тыс.рублей.

Военкоматы ежегодно проверяютпорядок ведения воинскогоучета в компанияхс численностью сотрудников 500 человек и больше. Остальные организации подлежат проверке не реже, чем 1 раз в 3 года. Поэтому организации важно следить за строгим соблюдением всех законодательных требований.

Специалисты Das Group обладают профессиональной экспертизой в области воинского учета и помогут организовать процесс по его организации и грамотному ведению.

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