Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Онлайн-школа Татьяны Себелевой
Онлайн-школа Татьяны Себелевой
3-НДФЛ

Как избежать уплаты налога при продаже квартиры. Руководство по 3-НДФЛ

В статье рассказываю, когда не нужно платить налог от продажи квартиры, как его снизить законным путем и как на этом зарабатывать бухгалтеру.
28
Как избежать уплаты налога при продаже квартиры. Руководство по 3-НДФЛ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Введение 

Продажа квартиры может принести приличную сумму налога, если не знать возможных способов сокращения суммы налоговой базы и нюансов заполнения декларации  3-НДФЛ. Например, одному моему клиенту пришло уведомление заплатить 700 тыс. рублей налога за продажу квартиры стоимостью в 5,5 млн.

Он самостоятельно заполнял декларацию, а когда увидел уведомление, обратился за помощью ко мне.

И действительно, в его ситуации такого большого налога можно было избежать. 

Давайте разберемся, в каких случаях платить налог нужно полностью, а в каких можно его уменьшить или вовсе не платить.

Нужно ли платить налог за продажу квартиры

Если вы продали квартиру, которой владели меньше минимального срока владения, вы обязаны заплатить НДФЛ (13 %) с дохода. 

В большинстве случаев минимальный срок владения недвижимостью 5 лет, но есть ряд ситуаций, когда он составляет 3 года:

  • недвижимость получена по наследству или договору дарения от близкого родственника (родители, дети, сестры, братья, дедушки, бабушки внуки, супруги);

  • недвижимость была приватизирована;

  • или право собственности на недвижимость было получено в обмен на пожизненную ренту предыдущего владельца.

Как за 1 месяц создать свое бухгалтерское агентство с доходом от 300 тыс. руб

Личная работа с Татьяной Себелевой

Когда еще налог не нужно платить

Мы выяснили, что налог платить не нужно, когда выдержан минимальный срок владения жильем в 3 или 5 лет.

Есть ситуации, когда налог с продажи имущества вовсе платить не придется независимо от срока владения. И дает такую привилегию некоторой группе граждан, а именно семьям с двумя и более детьми (закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ).

Но для возможности применения этого закона есть ряд условий:

  • в семье должно быть 2 и более детей, не достигших 18 лет. А если дети учатся в институте на очной форме обучения, то до их 24-летнего возраста;

  • новое жилье вы купили в тот же календарный год, в котором продали старое (или не позднее 30 апреля следующего года);

  • общая площадь новой квартиры или дома должна быть больше, чем общая площадь предыдущей недвижимости;

  • кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн;

  • на момент продажи старой недвижимости ни родители, ни дети не имеют больше никакого другого жилья, общая площадь которого больше 50% площади нового жилья.

Важно! Только соблюдение всех вышеперечисленных условий позволит вам воспользоваться этим освобождением от уплаты налога.

Как выстроить очередь из клиентов на декларации 3-НДФЛ и зарабатывать на этом от 50 000 руб. в месяц

Как уменьшить налог

Если не удалось избежать уплаты налога, то есть законные способы его уменьшить. Их 2. И использовать можно только один из них.

  • Первыйприменение налогового вычета

Доход проданной квартиры можно уменьшить на сумму имущественного вычета, если вы его не получали. Причем вычет можно использовать как полностью, так и частично. 

Пример, вы купили квартиру за 1,5 млн, продали за 2 млн раньше минимального срока владения. По закону нужно заплатить налог 13 % с дохода — 260 000 руб. Но ранее имущественный вычет вы не получали. В этом случае можно написать заявление в налоговую, чтобы перекрыть налог имущественным вычетом.  

  • Второйуменьшить сумму дохода на расходы

Пример, недвижимость куплена за 2,5 млн, а продали ее за 3 млн. Налог нужно уплачивать с 500 тыс. = 3 млн — 2,5 мл.

Та же схема действует с подаренной недвижимостью при продаже раньше минимального срока владения. Только в этом случае документы на покупку нужны от первого владельца, то есть дарителя. 

Пример. Ваша мама подарила вам квартиру стоимостью 5 млн в 2021 году. А сегодня вы хотите ее продать за 12 млн. Минимальный срок не прошел, поэтому налог вам нужно будет заплатить, причем с суммы продажи. Но чтобы уменьшить налоговую базу, вам нужно будет приложить договор купли-продажи или ДДУ, по которому приобретала жилье ваша мама. И тогда вы заплатите налог с разницы 12 млн — 5 млн = 7 млн.

Проценты по ипотеке также считаются затратами на покупку. То есть если в покупке квартире участвовал ипотечный заем, то в расходы можно смело добавлять уплаченные проценты по ипотеке. 

Пример. Вы купили дом в ипотеку в сентябре 2021 года за 20 млн. Решили продать в 2023 году за 21 млн. С 2021 годы вы уплатили проценты по ипотеке суммой 900 000 рублей. Тогда налог будет считаться с базы: 21 млн — 20 млн —0,9 млн = 0,1 млн или 100 000.

Уменьшить налоговую базу также можно на сумму средств, потраченных на ремонт. При условии, что квартира была куплена в новостройке и в договоре указано — «без отделки».

Пример. Вы купили квартиру в стройке по ДДУ без отделки за 2,5 млн в 2021 году. Потратили на ремонт 1,5 млн. Продали квартиру в 2023 за 4,0 млн. Тогда считаем 4 — 2,5 (ДДУ) — 1,5 (ремонт) = 0 дохода 0% для вычета.

Важно! В каждом случае нужно прикладывать документы: договоры купли-продажи, ДДУ, чеки на строительные материалы, справки, сертификаты и пр.

Телеграм-канал про актуальные новости и секреты бухгалтеров для новичков и профессионалов

Примеры из личного опыта

Заключение

А в заключение я хотела бы завершить историю про клиента, с которой начала статью. 

Клиент продал квартиру за 5,5 млн раньше минимального срока — она была в собственности 2 года. Заполнил самостоятельно декларацию. И налоговая инспекция насчитала к уплате 700 тыс. налога.

Но у клиента были «смягчающие» обстоятельства, которые помогли снизить налог:

  • сумма расходов на покупку квартиры;

  • сумма уплаченных процентов за период владения.

Мы подали корректировочную декларацию, в которой указали затраты на покупку и уплаченные проценты по ипотеке. И налоговая пересчитала налог с 700 тыс. до 13 рублей.

В вопросе 3 НДФЛ очень много непонятных для обычных пользователей нюансов. Эта история — доказательство тому, что услуга заполнения деклараций востребована. Ведь речь идет не только об имущественных вычетах.

Есть вычеты на обучение, на лечение, социальные вычеты, о которых многие даже не знают. На декларациях 3-НДФЛ можно с легкостью зарабатывать от 30 тыс. руб. в месяц. 

Давайте посчитаем. На заполнение одной декларации для специалиста требуется всего 10 минут, а стоит такая услуга от 1000 рублей. Чтобы заработать 30 тыс., нужно заполнить 30 деклараций, потратив на них 300 минут или 5 часов рабочего времени.

По-моему, очень даже неплохо.

К тому же декларации могут стать вашим первым касанием с клиентом. Заплатить 1000 рублей не так страшно. А увидев результат — деньги на счету — клиент убедится в ваших профессиональных навыках, добросовестности и придет за другими услугами, которые вы можете предложить.

Подробнее о том, какие нюансы есть при заполнении деклараций 3-НДФЛ, и как на них заработать — рассказываю на  курсе «3-НДФЛ и заработок на декларациях».

Как бухгалтеру продвигать свои услуги в 2023 году

Реклама: ИП Себелева, ИНН 272437902902, erid:

Онлайн-школа Татьяны Себелевой

Онлайн-школа Татьяны Себелевой

Бери и делай, Меньше МРОТ не работаю

612 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип N.Dubrovina
    N.Dubrovina
    Увольнение

    Сокращают? Как получить все предусмотренные выплаты на период трудоустройства

    Вам вручили уведомление о сокращении, в котором прописана дата последнего рабочего дня. Какие выплаты предусмотрены и как получить максимально возможные пособия на период трудоустройства.

    Сокращают? Как получить все предусмотренные выплаты на период трудоустройства
    18
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Банкротство юридических лиц

    Оспаривание сделок при банкротстве: сроки давности, основания и практика

    В процессе хозяйственной деятельности многие компании неосознанно совершают сделки, которые в случае возникновения признаков неплатежеспособности у них либо у их контрагентов могут быть оспорены в суде. Расскажем об оспаривании сделок в рамках процедуры банкротства.

    22
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Бюджетирование

    Нужно ли вашему бизнесу бюджетирование

    Бюджетирование — это планирование доходов, расходов, денежного остатка и других важных для бизнеса показателей. Принято считать, что всё это нужно только крупным компаниям. Но это не так. В статье рассказали, зачем составлять бюджеты ИП и предприятиям-малышам и какие инструменты в этом помогут.

    Нужно ли вашему бизнесу бюджетирование
    31
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление персоналом

    4 способа найти финансового директора: очевидный, сложный, ленивый, технологичный

    Когда экономику штормит, бизнесу сложно держаться на плаву. Доходы падают, затраты растут, и каждый день приходится работать в условиях всё большей неопределённости. Фигура финансового директора становится особенно важной. В статье расскажем, почему найти хорошего финдира нелегко и какие есть 4 варианта решения этой проблемы.

    4 способа найти финансового директора: очевидный, сложный, ленивый, технологичный
    1
    84
    Логотип nlukina
    nlukina
    Онлайн-кассы

    Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки

    Если у вас есть ККТ, но в течение 60 календарных дней вы не отправляли в ФНС фискальные данные, в вашу компанию могут прийти с проверкой. Для выявления нарушений обязательных требований по ККТ налоговики используют индикатор риска, утвержденный Минфином. Сейчас этот индикатор расширили.

    Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки
    69
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Наследников будут информировать о долгах наследодателя. Людям будет проще решить, стоит ли вступать в наследство

    Предлагается обязать нотариусов при оформлении наследства собирать информацию о долгах наследодателя.

    Наследников будут информировать о долгах наследодателя. Людям будет проще решить, стоит ли вступать в наследство
    53
    Логотип Safronov_bankrotstvo
    Safronov_bankrotstvo
    Маркетинг

    Как специалисту зарабатывать с помощью блога в TenChat

    Рассказал про свой личный опыт ведения блога, о 5-ти эффективных методах продвижения и какие достижения получил за год работы в блоге. Чтобы узнать как привлечь новых клиентов и как заработать читайте статью.

    Как специалисту зарабатывать с помощью блога в TenChat
    6
    127
    Читать еще