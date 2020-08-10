Что делать, если должник умер

Цикл статей про наследство, долги и банкротство

В этой статье мы расскажем, как кредитору взыскать долг, если должник умер.

Из неё вы узнаете, как взыскать долг:

1) через перевод долга на наследника

или

2) банкротство умершего.

Как итог — примете решение, какой способ подходит именно вам с учетом потенциальных расходов и подводных камней.

Но начнем мы с небольшого занудства.

Как узнать, что должник умер

Итак, у нас есть многоуважаемый Вася, и его «Кредитор». И если Вася — не жена, родственник или лучший друг, то узнать о смерти своего должника Кредитор может очень не скоро. Притом, что государство эту задачу никак не облегчает.

Дело в том, что в случае смерти должна произойти государственная регистрация данного факта через ЗАГС. Это происходит на основании справки из мед. учреждения или по решению суда, если человека признают умершим.

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Но вот беда — сведения о смерти человека относятся к персональным данным. А значит, просто так зайти в ЗАГС и спросить «А жив ли там мой Василий?» не получится.

Как итог, кредитор может узнать о смерти должника от:

пристава в ходе исполнительного производства;

арбитражного управляющего в ходе процедуры банкротства умершего гражданина;

родственников, коллег, друзей — в общем, из окружения должника;

в ходе судебного разбирательства по взысканию долга. Например, в связи с запросом суда в органы ФМС или от должностного лица МВД. Но это частные случаи.

А теперь опустим гадание на ромашке с «умер-не умер», и переходим к моменту, когда кредитор достоверно знает, что Васи уже нет.

На момент написания этой статьи у кредитора есть всего 2 инструмента для взыскания долга с умершего человека:

Перевести долг на его наследников по решению суда или

Обанкротить умершего и погасить свой долг за счет его личного имущества.

Начнем с первого способа — перевод долга на наследников. Чтобы его реализовать, давайте сначала разберемся, как происходит наследование.

Порядок наследования

Умерший распределяет свое имущество по завещанию, завещательному распоряжению, наследственному договору — в общем, по документам. Если документов нет, наследование происходит по закону согласно установленной очередности.

Чтобы принять наследство, нужно либо обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела, либо начать фактически пользоваться имуществом.

Что до кредиторов, то на их счастье — наследники обязаны выплатить долг умершего. Но с оговоркой: долги переходят к ним соразмерно унаследованной доле. Это значит, что если дочь получила в наследство от Васи 1 миллион, а долгов у него было на 20, больше, чем 1 миллион, с дочери взять не получится. Даже если она богатая женщина и могла бы запросто оплатить долг целиком — вернет она только миллион.

Осталось решить 2 проблемы:

Выявить круг этих самых наследников. При этом надо понимать, что наследники могут просто продолжать пользоваться имуществом своего умершего родственника, нигде это не афишируя — это называется фактическим принятием наследства. Перевести на них долг в официальном порядке. Под официальным порядком я подразумеваю судебный процесс с последующим вынесением судебного акта о взыскании точной суммы долга с каждого из наследников, участвовавшего в делении пирога, и с выдачей соответствующего исполнительного листа.

Выявление наследников перевод долга

В общем случае, оба указанных вопроса решаются по следующему алгоритму:

Шаг 1. Кредитор обращается в суд общей юрисдикции с иском к наследственному имуществу умершего должника.

Шаг 2. Суд убеждается, что должник умер, путем получения соответствующих сведений из ЗАГС и запрашивает информацию в нотариальной палате о наследственном деле. Если таковое обнаруживается, то судебный процесс приостанавливается до момента, пока не истечет срок на определение всех наследников.

После этого суд возобновляет производство по делу и определяет сумму долга, подлежащего взысканию с каждого их наследников, пропорционально сумме полученного им имущества. При этом, долг наследник будет гасить всеми возможными способами (своим имуществом, из зарплаты и т.д.), а не только полученным по наследству. Судебное дело завершается выдачей исполнительного листа.

Шаг 3. Если наследственное дело не открывалось или наследники не выразили желания в нем участвовать, то по просьбе Кредитора суд запросит информацию из гос.органов о наличии движимого и недвижимого имущества должника, которое может быть использовано для погашения долга.

В общем случае, информация запрашивается из Росреестра и ГИБДД, но можно поискать яхты в Инспекции по маломерным судам, банковские счета и доли в бизнесах в ФНС, акции в депозитариях, интеллектуальную собственность в Роспатенте и т.д. Все что должник оставил в России — найдется более-менее легко, а вот с незадекларированными зарубежными активами будут проблемы.

Шаг 4. Если хоть какое-то имущество нашлось, суд рассматривает вопрос об удовлетворении требований кредитора за счет него. По итогу выдается исполнительный лист, с которым Кредитор обращается в ФССП для последующего взыскания.

Шаг 5. Если у должника не нашли ни того, ни другого: ни наследников, ни имущества — он гол как сокол — то возникает весьма интересный и очень пикантный момент: производство по судебному делу подлежит прекращению, т.к. сам должник не может отвечать по своим обязательствам в связи с смертью, а его долги принять некому.

На последнем шаге особенно горько становится тем кредиторам, которые 100% знают о том, что «за 4 дня до ужасного ДТП, унесшего жизнь Василия, тот подарил дочери квартиру в центре Москвы стоимость 120 млн, за счет которой сейчас могли бы быть погашены все долги». Могли бы... Но по факту у Василия сейчас нет ни наследников, ни имущества, а значит дело подлежит прекращению.

Всем спасибо, все свободны, пошли вон из зала суда!

Описанная проблема — не единственный подводный камень в схеме перевода долга на наследников, но сейчас мы осознанно ушли от погружения в мелкие детали — к ним мы вернемся чуть позже.

А если долг уже просужен?

Если долг просужен и Василий умер когда, например, в отношении него уже шло исполнительное производство, то в принципе ничего не меняется — просто все те же самые действия из вышеуказанного алгоритма делает судебный пристав, а не наш кредитор. И будут небольшие поправки:

судебный пристав должен сам определить круг наследников и стоимость наследуемого имущества. Для этого он запрашивает информацию у нотариуса, ведущего наследственное дело, и проводит оценку активов,

затем пристав идет в суд с требованием о замене ответчика: с умершего на наследников,

после замены сторон в испол. производстве, пристав взыскивает долг с соразмерно унаследованной доле. Если имущества будет больше, чем долгов — кредитор счастливчик, велика вероятность получить всю сумму долга. Если меньше — придется довольствоваться тем, что есть.

Перевод долга на наследников

Итак, с 1 способом — перевод долга на наследников — закончили. Подведем краткие итоги:

Плюсы

Дешево. Потребуется только оплатить судебные расходы и гос. пошлину. Ну и нанять юриста, который будет ходить в ближайший год-два по судам вместо вас. Альтернативный вариант: если долг уже просужен, юрист будет пинать пристава, чтобы тот хоть как-то шевелился.

Минусы

Энергозатратно. При всем уважении к служителям закона, чтобы пристав что-то делал, нужно ему об этом напоминать. А лучше — конкретно его донимать. По крайней мере, если есть желание вернуть деньги.

При всем уважении к служителям закона, чтобы пристав что-то делал, нужно ему об этом напоминать. А лучше — конкретно его донимать. По крайней мере, если есть желание вернуть деньги. Низкая эффективность. Полномочия пристава ограничены. Если за пару дней до смерти должник переписал все имущество на супругу, приставу будет практически невозможно вернуть это имущество. Такие сделки, конечно, оспариваются по общегражданским основаниям, но практика там весьма разнообразная и не факт, что вам повезет.

Полномочия пристава ограничены. Если за пару дней до смерти должник переписал все имущество на супругу, приставу будет практически невозможно вернуть это имущество. Такие сделки, конечно, оспариваются по общегражданским основаниям, но практика там весьма разнообразная и не факт, что вам повезет. Куча «подводных» камней. Начиная с того, как найти имущество должника и заканчивая тем, что наследники могут активно сопротивляться утрате полученных активов — но об этом мы еще поговорим ниже. Сейчас важно другое: механизмов быстрого и эффективного противодействия у вас практически не будет — придется защищаться либо через судебные ходатайства, либо через обязывание судебных приставов, а они не очень горят брать на себя дополнительную нагрузку.

Начиная с того, как найти имущество должника и заканчивая тем, что наследники могут активно сопротивляться утрате полученных активов — но об этом мы еще поговорим ниже. Сейчас важно другое: механизмов быстрого и эффективного противодействия у вас практически не будет — придется защищаться либо через судебные ходатайства, либо через обязывание судебных приставов, а они не очень горят брать на себя дополнительную нагрузку. Потеря стоимости. Пока объявятся наследники и пройдут все суды, пройдет от года до 3—х лет. За это время с бывшими активами должника может произойти все что угодно.

Теперь поговорим о втором способе возврата долга с умершего — через банкротство физ.лица.

Банкротство умершего гражданина

Учитывая, сколько статей мы написали про банкротство, можно как минимум сделать вывод, что эта история более трудоемкая. И сложная. И дорогая.

Зато шансы получить свое гораздо выше. Как раз за счет возможности оспаривать сделки, течения сроков исковой давности и главное — полномочий финансового управляющего.

Итак, алгоритм выхода на банкротство умершего следующий:

Шаг 1. Просудить свои требования к должнику в суде общей юрисдикции. Наличие судебного решения, вступившего в законную силу о взыскании долга на сумму более 500 000 рублей — обязательное требования для введения банкротства в отношении физ.лица. Исключение делается только для банков и по алиментам — этим кредиторам можно обойтись и без общака.

Шаг 2. Далее ситуация может развиваться по-разному — в зависимости от того, как чувствует себя Василий. Если должник уже покинул этот бренный мир, то идем по алгоритму № 1 (иск к наследственному имуществу) со всеми вытекающими проблемами. Вплоть до того, что если у Василия не окажется наследников и имущества, то дело о взыскании долга будет прекращено. На практике это значит, что кредитор может забыть как о банкротстве, так и о своих деньгах.

Если же решение суда наш кредитор успел получить до того, как Василий умер, то сразу переходим на следующий шаг.

Шаг 3. После получения решения суда, подаем заявления о банкротстве физ.лица в Арбитражный суд. В заявлении нужно указать, что должник умер — это важно. И непременно прописать кандидатуру надежного, профессионального и высокооплачиваемого финансового управляющего, который теперь будет работать вместо вас и на ваше благо. И конечно же, за ваши деньги.

Шаг 4. Суд вводит процедуру банкротства. Финансовый управляющий собирает информацию о наличии имущества у должника, сделках по выводу им своих активов за последние 10 лет и открытых наследственных делах.

Шаг 5. Если наследственное дело еще не закрыто, то ФУ дожидается формирования окончательного перечня наследников. Параллельно оспариваются сделки «дарения квартир по 120 млн на дочерей за 4 дня до смерти», рассылаются запросы по депозитариям и разыскивается иное имущество Должника.

Шаг 6. После того как все имущество собрано в одну кучу, наследники приглашаются к участию в банкротном деле в качестве третьего лица. На практике это значит, что они могут издалека посмотреть, как распродаются активы, которые должны принадлежать им, а вырученные от продажи деньги передаются в руки кредиторов. Обычно это весьма печальная картина.

Шаг 7. Если по итогам торгов все требования кредиторов удовлетворены, остатки денег будут распределены между наследниками. Но такого чуда мы пока еще не наблюдали.

Как видите, ключевой момент для банкротства — это просуживание первоначальных требований кредитора к должнику. Если с этим делом задержаться, велик шанс остаться на бобах. Если потом окажется, что должник вывел все активы при жизни, то иск будет прекращен, т.к. нет наследственного имущества. А нет наследства — значит, и долги не кому принимать.

Плюсы

Вероятность успеха. Учитывая, что в случае банкротства в конкурсную массу включается все имущество должника, вероятность удовлетворения требований кредиторов гораздо выше.

Учитывая, что в случае банкротства в конкурсную массу включается все имущество должника, вероятность удовлетворения требований кредиторов гораздо выше. Больше возможностей. В процедуре банкротства и сроки другие, и сделки можно оспаривать по специальным (банкротным) основаниям, и «дружественных» кредиторов из реестра выбивать.

В процедуре банкротства и сроки другие, и сделки можно оспаривать по специальным (банкротным) основаниям, и «дружественных» кредиторов из реестра выбивать. Контроль за процедурой. Вся процедура проходит в одном деле в Арбитражном суде. А значит, вместо того, чтобы бегать в 10 разных судов, нужно будет обращаться в один. Ещё плюшка — кто инициирует процедуру банкротства, тот сможет и арбитражного назначить.

Минусы

Дорого. Оплата процедуры, юристов, которые будут вести дело. Не забываем про фин.управляющего и сами походы в заседания — в общем, затея не самая бюджетная. Учитывая, что в среднем на подобный проект уходит плюс-минус пару лет, то имеет смысл запускаться, если долг стартует хотя бы от 5 миллионов.

Оплата процедуры, юристов, которые будут вести дело. Не забываем про фин.управляющего и сами походы в заседания — в общем, затея не самая бюджетная. Учитывая, что в среднем на подобный проект уходит плюс-минус пару лет, то имеет смысл запускаться, если долг стартует хотя бы от 5 миллионов. Неоднозначно. В законе о банкротстве есть масса двусмысленных моментов, которые каждая сторона может трактовать как хочет. А здесь банкротное законодательство пересекается с семейным, которое вообще далеко от идеала. Соответственно, конечный результат во многом зависит от квалификации юристов противоборствующих сторон и их умения доносить суду свою трактовку законодательства.

Один из примеров, как это делаем мы — описан в статье «Исковая давность по субсидиарной ответственности».

Какие засады?

Выше мы написали все ладно и складно. На самом деле, есть масса проблем с взысканием долга с умершего. Вот основные:

Должник вывел имущество

Вася знал, что ему осталось недолго и перед смертью раскидал имущество по родным и друзьям. Здесь в тему наша статья: «Как легко найти имущество должника».

Никаких проблем бы не было, если бы уже было возбуждено банкротство, или долг хотя бы был просужен. Сделки бы оспорили, имущество вернули в конкурсную массу. Но в нашей ситуации должника нет, имущества нет, а значит и наследников нет — следовательно долги передавать некому. Дело о взыскании долга прекращается.

Что делать? В этом случае нужно снова идти в суд общей юрисдикции и, ссылаясь на драгоценные ст. 10 и 168 ГК, пытаться оспорить сделки о выбытии имущества: по времени это займет год-два, потребуется масса нервов и денег на юристов, а шансы на выигрыш будут в районе 20-30%.

Второй вариант: прийти в «Игумнов Групп» и мы закроем этот вопрос за 6-9 месяцев с гарантией 90% при условии, что со смерти должника прошло не более полугода. Мы умеем решать подобные задачи потому что умеем находить дыры в законе. А они здесь есть. Так что кому актуально просудить долг умершего, у которого ничего нет — обращайтесь сюда. Услуги наши не дешевые, но когда на кону не один миллион, расходы окупятся.

Наследники

Представим, что кредитор получил удовлетворение своих требований за счет наследственной массы. А потом раз, и объявились наследники первой очереди, которые не знали о смерти наследодателя. Или наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Или наоборот, кого-то признали «недостойными наследниками». В общем, суть вы поняли — история может тянуться бесконечно.

Что делать? Решение проблемы — все ещё банкротство умершего гражданина. В отличие от суда общей юрисдикции, в случае банкротства все дела будут рассматриваться в рамках банкротного дела и по нормам закона о банкротстве. А как мы написали выше —здесь больше путей для манёвра. Кроме того, между вами и наследниками будет буфер в виде финансового управляющего — если что пойдет не так, это будет его зона ответственности.

Единственное жилье

Так бывает, что после должника остается единственное имущество — жилье. Но жилье может быть однушкой под Мурманском или особняком в Сочи. В этом случае важную роль будет играть то, чем это жилье является для наследника. Если при жизни должника это не было его единственным жильем, а для наследника оно таковым станет, претендовать на него не получится — не положено.

Что делать? Зато положено требовать с наследников уплаты долга в денежном виде в рамках унаследованной доли. Если долг 50 миллионов, а жилье стоило 20, то можно требовать выплатить 20. Другое дело — что у наследника не факт, что такие деньги будут. Но никто не мешает банкротить наследника.

Кредиторы наследника

Итак, наш Вася умер, но кредитор спокоен. У Васи имущество было, значит, он точно не в обломе. Но вот беда — единственный наследник сам находится в банкротстве и принимает наследство. Потому что иного варианта у него нет.

Подробнее этот вопрос мы разбирали в нашей ежемесячной рубрике «ответ на вопрос читателя». Подписчикам нашей рассылки мы уже высылали разбор на тему «стоит ли банкроту принимать наследство?». Чтобы не мусолить тему по 10-му кругу, оставьте свою почту ниже и мы продублируем вам письмо:

Если коротко: отказ наследника-банкрота от вступления в наследство будет считаться ущемлением прав его кредиторов. Как итог — отказ от наследства оспорят, а имущество наследодателя включат в конкурсную массу наследника. Поэтому наследнику-банкроту в любом случае придется принять имущество.

Теперь картина со стороны кредитора: представим, что у должника Васи долгов на 5 млн, а имущества на 30. Картина отличная: пока кредитор гарантированно получает свое, да еще и наследнику остается.

Но только единственный наследник подает на свое личное банкротство. А долгов у него на 70 миллионов, а имущества на 2. Когда он примет наследства, картина будет следующая:

имущества: 30 2=32 млн

долгов: 5 70=75 млн

Как итог, кредитор Васи со своими 5 млн долга включается в реестр требований наследника и делит его имущество со всеми остальными кредиторами. Будет удачей если по итогу он вернет хотя бы 50% от суммы долга.

А если представить, что кредиторы наследника ещё и «дружественные». Тогда с большей долей вероятности Васиному кредитору останется сосать лапу.

Что делать? Как мы и написали выше, лучший вариант для кредитора — банкротить умершего должника. В этом случае сначала будут погашены долги нашего кредитора, а оставшееся — будет кинуто на растерзание наследнику и его кредиторам.

Срок исковой давности

Представим ситуацию, когда кредитор затягивал момент подачи заявления в суд до последнего. Логика ясна — пару лет не напоминаешь должнику о долге и ждешь, пока у него появятся деньги.

Должник успокаивается, думает, что о нем забыли и живет своей благополучной жизнью. И тут ему приземляется испол. производство, арест счетов, и все это в компании пристава — в общем, оттянутая месть. К слову, таким методом любят пользоваться банки в адрес злостных неплательщиков.

А теперь считаем.

Наш кредитор тоже решил оттянуть. Он обратился в суд для взыскания задолженности в судебном порядке аккурат к концу 3-х летнего срока. А тут оказывается, что должник как раз недавно умер.

Оттягивая подачу иска в суд до финальных дней может статься, что вы пропустите 3-х летний срок исковой давности. Потому что смерть заемщика не приостанавливает и не прерывает течение срока. И если он умер до подачи вами заявления, то пока вы разберетесь кто наследник и с кого нужно спрашивать, 3 года запросто пройдут. Вот так и дотянули.

Что делать? Сначала бежим в общак, в попытках просудить наследственное имущество. Если со сроками пролёт — пытаемся их восстановить. К слову, у нас в команде есть мастер по жонглированию сроком исковой давности. Вам к ней.

Разбор практики

В общем, если вы еще не поняли, почему дорогое и управляемое банкротство умершего гражданина лучше затяжного и почти бесплатного перевода долга на его наследников, то даем конкретный пример:

Олег выступил поручителем по кредиту своего бизнеса. Бизнес нагрузку не вытянул и кредитор обратился в суд с иском о взыскании с Олега 17 млн рублей. В целом, от поручительства вполне можно отбиться (см.статью «Как поручителю не платить по кредиту»), но Олег по этому пути не пошел.

Исполнительный лист был направлен в ФССП, но в процессе испол.производства выяснилось, что Олег умер. А раз умер, то по долгам будут отвечать наследники. А вот здесь напомним — наследники отвечают по долгам умершего только в размере наследуемого имущества.

В итоге, пристав приостановил производство и обратился в суд с целью замены ответчика — вместо Олега указать наследников. И тут-то и всплыло, что имущества у Олега гораздо меньше, чем долгов. В итоге вместо 17 млн суд постановил взыскать долг с наследников в размере 2,7 миллиона.

Потеря, скажем-так, осязаемая. Но кредитор руки не опустил.

На сцену вышли Наталья и Максим, которые выкупили у кредитора права требования долга к Олегу. На этом основании они идут включаться в процедуру банкротства умершего Олега, которую ввели ранее по заявлению других его кредиторов. А если говорить юридическими терминами — в банкротство наследственной массы. Причем включиться пытаются на все 17 с копейками.

Суд первой инстанции посмотрел на это дело и включил только сумму, установленную судом общей юрисдикции в размере 2,7 млн. Причина? Олег умер, значит наследники должны отвечать в рамках унаследованной доли. Суд уже вынес решение на 2,7 ляма, вот их-то вы и можете пытаться получить.

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Но «новые» кредиторы Олега на этом не остановились и пошли в апелляцию. А там, о чудо, суд принимает решение отменить определение первой инстанции и включает уже всю сумму в 17 млн. Объяснение следующее: в деле о банкротстве умершего не разрешается вопрос о размере ответственности наследников. Процедура направлена на конкурсную массу умершего, а не в отношении наследников. Тем самым ограничение размера ответственности нарушило бы пропорциональность удовлетворения требований кредиторов.

Что интересно в этом деле — так это то, что оно дошло до Верхушки. И там согласились с доводами апелляции.

Итак, 17 против 2,7 млн. Бонус: возможность оспорить сделки Олега по отчуждению своих активов за последние 10 лет. Теперь вы поняли главный плюс банкротства?

Выводы:

1. Есть два способа взыскать долг с умершего — переводом требований на его наследников или через банкротство наследственной массы. Второй способ эффективнее, но дороже.

2. В некоторых случаях банкротство — безальтернативный способ взыскать долг с умершего. Особенно, если он заблаговременно вывел все имущество.

3. Одним из решающих факторов успешного взыскания долга — сроки. Чем быстрее вы подадите на банкротство умершего, тем выше шанс, что имущество не успеет разойтись по наследникам.

4. Для подачи заявления на банкротство наследственной массы, нужно иметь решение суда, подтверждающее наличие долга и вступившее в законную силу. Без него с банкротством вас попросту развернут.

5. Чтобы получить решение суда к должнику после его смерти надо будет доказать, что у умершего осталась наследственная масса за счет которой может быть погашен долг. Если имущество должника не будет обнаружено, то рассмотрение иска подлежит прекращению.

6. Не будем скрывать: для «Игумнов Групп» существуют неразрешимые задачи. Но вопрос просуживания умершего без наследственной массы — не в их числе. Выделяйте бюджет и звоните сюда.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

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Александр Миронов

юрист «Игумнов Групп», профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.