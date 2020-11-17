Патентная система станет выгодней

11 ноября Государственная Дума РФ приняла в окончательном третьем чтении федеральный закон, который вносит большие изменения в главу 265 Налогового кодекса РФ «Патентная система налогообложения». 18 ноября 2020 года этот закон будет одобрен Советом Федерации и через несколько дней после этого будет подписан президентом.

Изменения в патентную систему налогообложения вносятся в связи с тем, что с 1 января 2021 года прекращает действовать режим налогообложения ЕНВД, и для индивидуальных предпринимателей, применяющих этот режим в 2020 году, создаются привлекательные условия патентной системы налогообложения (ПСН) для работы в 2021 году. Это позволит сохранить часть предпринимателей - «вменёнщиков», и даст шанс заняться предпринимательством лицам, не бывшим ранее предпринимателями. Рассмотрим основные изменения этой системы.

Первое важное изменение — кто устанавливает перечень видов деятельности, которые могут применяться при ПСН.

По существующему порядку перечень видов деятельности для ПСН установлен пунктом 2 статьи 34643 Налогового кодекса. Он содержит 63 пункта, и по видам деятельности, указанным в них, все субъекты Федерации обязаны вводить ПСН. Региональные органы власти могут только добавить виды деятельности, относящиеся к бытовым услугам и не указанные в пункте 2 статьи 34643 НК РФ. Кроме того, они могут ввести ограничение параметров применяемой ПСН для некоторых видов деятельности: площадь сдаваемых в аренду помещений и земельных участков, количество автотранспортных средств, количество объектов торговли и общепита. Но запретить применять ПСН по какому-либо виду деятельности, указанному в НК, в 2020 году регионы не могут.

В 2021 году этот порядок изменяется радикальным образом. Патенты можно будет получать на любые виды деятельности, которые будут установлены законом субъекта Федерации.

Исключение составят только виды деятельности, прямо указанные в Налоговом кодексе:

виды деятельности, осуществляемые в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом (это есть и сейчас);

деятельность по производству подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых;

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров (сейчас ограничение 50 квадратных метров);

услуги общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров (сейчас ограничение 50 квадратных метров);

оптовая торговля, а также торговля, осуществляемая по договорам поставки;

услуги по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг (сейчас такого ограничения нет);

деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.

Как видим, индивидуальным предпринимателям, применяя ПСН, можно будет заниматься почти любыми видами деятельности с небольшими ограничениями. В 2021 году региональные органы власти не обязаны вводить у себя ПСН для всех видов деятельности, кроме прямо запрещённых. Они могут не вводить ПСН по отношению к отдельным видам деятельности.

Несмотря на то, что перечень видов разрешённой при ПСН деятельности в 2021 году не обязателен, в Налоговом кодексе он остался, был отредактирован и расширен, теперь в нём не 63, а 80 пунктов. Но, повторим, этот перечень не закрытый, по всем этим видам деятельности можно применять ПСН «в частности». То есть можно применять ПСН и при любых других видах деятельности, не указанных в этом перечне, но не входящих в перечень запрещённых.

Зачем законодатели оставили в НК этот перечень? Можно предположить, что в качестве рекомендаций для органов законодательной власти регионов.

Второе важное изменение — размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. В настоящее время эти размеры устанавливаются законами субъектов РФ по каждому виду деятельности, по которому применяется ПСН. При этом максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода не может превышать 1 миллион рублей.

В 2020 году регионам разрешается увеличивать максимальный размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода по некоторым видам деятельности не более чем в 3 раза, по другим видам деятельности не более чем в 5 раз, а по некоторым (сдача в аренду недвижимости, торговля и общественное питание) даже в 10 раз.

В 2021 году никаких ограничений не будет. Просто региональные органы власти смогут устанавливать любые размеры потенциально возможного к получению годового дохода.

Третье важное изменение — возможность уменьшения суммы налога при ПСН.

В настоящее время сумма налога не уменьшается на какие-либо вычеты.

С 2021 года её можно будет уменьшать так же, как сумму ЕНВД или сумму налога при применении упрощённой системы налогообложения, на суммы:

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных в данном налоговом периоде;

расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности за дни временной нетрудоспособности работников, которые оплачиваются за счёт средств работодателя;

платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счёт средств работодателя.

Указанные страховые взносы, платежи и пособия уменьшают сумму налога, исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается налог в связи с применением ПСН.

При этом налогоплательщики, выплачивающие вознаграждения, на которые начисляются страховые взносы, наёмным работникам или другим физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на сумму страховых взносов, платежей и пособий, но не более чем на 50 процентов.

Налогоплательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на всю сумму страховых взносов, платежей и пособий. При этом, если сумма указанных страховых взносов, платежей и пособий больше суммы налога, то налог просто обнуляется.

2021 год будет переходным периодом, в этом году будут действовать дополнительные правила.

Статья 34649 дополнена пунктом 11, согласно которому в 2021 году налоговым периодом признаётся календарный месяц. Напомним, что в 2020 году налоговым периодом при ПСН признаётся календарный год.

Правда, в этой статье оставлена оговорка, что если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Если буквально понимать требования этой статьи, то получается, что если патент выдан на календарный год, то налоговый период — календарный месяц, а если патент выдан на неполный год, то налоговый период равен сроку патента. Это выглядит нелогично. Впрочем, подождём разъяснения налоговых органов. При налоговом периоде, равном календарному месяцу, предпринимателю нужно будет каждый месяц делать расчёты по уменьшению суммы налога на сумму вычетов, что очень неудобно.

Закон принимается в конце 2020 года, и законодатели обоснованно предположили, что региональные органы власти могут своевременно не принять свои законы, вводящие новые условия ПСН на своих территориях. Чтобы поддержать предпринимателей, применяющих в 2020 году ЕНВД, в закон внесено следующее правило.

В период до дня вступления в силу закона соответствующего субъекта РФ, устанавливающего размеры потенциально возможного к получению ИП годового дохода по видам деятельности при ПСН, патенты на осуществление таких видов деятельности должны выдаваться несмотря на отсутствие такого закона.

При этом размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода по соответствующему виду деятельности определяется как произведение 12-кратной базовой доходности по такому виду предпринимательской деятельности, величины физического показателя, характеризующего такой вид предпринимательской деятельности, коэффициента-дефлятора на 2020 год, коэффициента пересчёта налоговой ставки 15/6 и уменьшающего коэффициента 0,5.

Это сделано для того, чтобы не увеличить налоговую нагрузку на ИП, применяющих ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут быть получены ИП, если они применяли в 4-м квартале 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД по соответствующему виду деятельности.

Рассмотрим пример.

В 2020 году ИП применяет ЕНВД, занимаясь торговлей в магазине с площадью торгового зала 100 кв.м. Базовая доходность в месяц согласно статье 34629 НК составляет 1 800 рублей на 1 кв.м. Коэффициент-дефлятор на 2020 год равен 2,005. Потенциально возможный годовой доход ИП при применении ПСН в 2021 году составит 1 800 * 100 * 12 * 2,005 * 15/6 * 0,5 = 5 413 500 рублей.

Налог при ПСН за год (без учёта вычетов) при таких условиях составит 5 413 500 * 6% = 324 810 руб. Налог при ЕНВД в аналогичных условиях составил бы 646 920 руб., то есть в 2 раза больше. Предпринимателям на ЕНВД государство посылает сигнал: переходите на ПСН — будете платить в 2 раза меньше!

Однако, патент на таких условиях ИП может получить только при обращении за ним до даты вступления в силу регионального закона, устанавливающего особенности применения ПСН на соответствующей территории. Патент выдаётся на срок от 1 до 3 месяцев и будет действовать до окончания указанного в нём срока, но не позднее чем до 31 марта 2021 года.

А что будет после 31 марта 2021 года? Будет, как решит законодательный орган субъекта РФ. Повторим, что он может применить любые условия вплоть до запрета заниматься каким-либо видом деятельности на ПСН на территории региона.

Этот закон вступит в действие с 1 января 2021 года. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД (и не только для них), открываются, по нашему мнению, неплохие перспективы, конечно, только в том случае, когда региональные органы власти пойдут им навстречу и установят выгодные условия применения в регионе патентной системы налогообложения.

Федеральные органы власти многое для этого сделали. Мяч на стороне субъектов Российской Федерации.

Автор - Тупицын Борис Михайлович