Работники компании создают НМА: как вести учет с применением ФСБУ 14/2022

Организация создает учебную литературу усилиями сотрудников: как приобрести права на произведения и вести учет НМА по новым правилам? Консультирует эксперт.

Ситуация

Организация на общем режиме налогообложения создает литературу (учебные материалы) силами сотрудников.

Вопросы:

Каким образом организации зарегистрировать свое право на эту литературу и нужно ли это делать? Должно ли быть прописано в трудовых договорах/должностных инструкциях, что сотрудники создают литературу? Нужно ли выплачивать авторское вознаграждение сотрудникам за созданную литературу? Каким образом формируется первоначальная стоимость НМА в этом случае, что в нее включается, если организация применяет ПБУ 14/ФСБУ 14? Какими документами должно быть оформлено создание НМА в этом случае (служебное задание, докладная записка, акт о вводе в эксплуатацию, приказ о вводе в эксплуатацию, соглашение о выплате вознаграждения и т.п.)? Каким образом начисляется амортизация в случае применения ПБУ 14/ФСБУ 14 в случае, если срок использования учебных материалов определен/не определен? Как отражать операции налоговом учете, если стоимость литературы менее 100 тыс. рублей, более 100 тыс. рублей?

Ответ эксперта

Если произведение создал сотрудник организации при выполнении своих трудовых обязанностей, произведение – служебное (п. 1 ст. 1295 ГК).

1. Нет, не нужно. По общему правилу исключительное право на служебное произведение принадлежит организации (работодателю). Стороны вправе в трудовом договоре предусмотреть иное (п. 2 ст. 1295 ГК).

2. Да, должно. Создание произведения должно следовать из трудовой функции сотрудника (п. 104 постановления Пленума Верховного суда от 23.04.2019 № 10«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление № 10).

В случае спора организации придется подтверждать содержание трудовых обязанностей работника и факт создания служебного произведения в пределах этих обязанностей (абз. 5 п. 104, п. 129 Постановления № 10).

3. Если, это не входит в его должные обязанности, то нужно. Для этого заключите с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору на выплату вознаграждения при создании им на рабочем месте объекта интеллектуальной собственности.

4. В формирование первоначальной стоимости НМА могут войти расходы по его созданию, в вашем случае это выплаты сотрудникам, и расходы на регистрационные действия, если объекты интеллектуальных прав вы решите оформлять.

Перечень расходов на создание НМА приведен в п. 10 ФСБУ 26/2020:

суммы по договору с правообладателем на приобретение НМА без учета НДС ;

суммы по лицензионному договору без учета НДС;

суммы, уплаченные подрядчикам или исполнителям по договорам на создание НМА, в том числе в результате выполнения НИОКР, без учета НДС;

стоимость материальных носителей, которые использовались при создании НМА, без учета НДС;

суммы амортизации активов, например, основных средств, которые использовались при создании НМА;

зарплата работников, которые участвовали в создании НМА, и взносы с нее;

иные затраты, связанные с приобретением или созданием НМА, например, стоимость информационных и консультационных услуги, госпошлины.

5. Законодательно не установлен перечень документов для ввода в эксплуатацию НМА.

Организация должна разработать такие документы самостоятельно и закрепить в учетной политике. При этом в документах следует указать все обязательные реквизиты для первичных документов, которые предусмотрены ст. 9 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011.

При этом документальное оформление зависит от того, как вы оформите выплату вознаграждения сотрудникам. Это может быть и служебное задание, и докладная записка, и допсоглашение к трудовому договору.

6. Стоимость НМА погашается через амортизацию (п. 32 ФСБУ 14/2022).

Амортизация не начисляется по тем объектам, по которым невозможно надежно определить срок их полезного использования. Но такие НМА должны ежегодно в конце отчетного периода проверяться на предмет того, не появилась ли возможность установить для них срок службы (п. 33 ФСБУ 14/2022).

Для расчета суммы амортизации нужно установить:

срок полезного использования НМА (п. 30 ФСБУ 14/2022);

ликвидационную стоимость (п. 35–37 ФСБУ 14/2022);

способ амортизации.

Дату начала и прекращения начисления амортизации организация устанавливает сама. Ей может быть дата признания или списания НМА в учете или 1-е число месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта в составе НМА (п. 38 ФСБУ 14/2022).

Свой выбор компания прописывает в учетной политике для целей бухучета.

В налоговом учете объект НМА, созданный организацией, включает в свою первоначальную стоимость в следующие затраты:

материальные расходы;

расходы на оплату труда сотрудников, занятых в создании актива;

взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, начисленные на оплату труда сотрудников, занятых в создании актива;

другие расходы, связанные с созданием или получением актива (например, патентные пошлины, уплаченные при получении патентов, свидетельств).

Если срок полезного использования установлен, то начисляйте амортизацию, исходя из него.

Если срок полезного использования определить невозможно, то норму амортизации в налоговом учете установите в расчете на 10 лет.

Основание – п. 2 ст. 258 НК.

Из-за различий в правилах амортизации НМА в бухгалтерском и налоговом учете возможно возникновение разниц по ПБУ 18/02 (если в бухучете они не амортизируются, из-за того, что их срок не определен).

Если НМА стоимостью менее 100 000 руб., то для целей налога на прибыль они не признаются амортизируемым имуществом (п. 1 ст. 256 НК).

Затраты на их создание можно включить в состав материальных расходов (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

При этом расходы можно списать в полной сумме при вводе нематериальных активов в эксплуатацию (письма Минфина от 09.09.2011 № 03-03-10/86 и ФНС от 01.11.2011 № ЕД-4-3/18192).

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