Налоговики тестируют новые подходы к истребованию документов при камералках: что им говорит суд

Истребование налоговиками документов из года в год становится все более изощренным и вызывает глубокое недоумение со стороны бизнеса. Очень уж странными выглядят некоторые случаи толкования действующего налогового законодательства.

Иными словами, налоговики часто злоупотребляют своими полномочиями, игнорируют требования к форме запроса документов и требуют то, что требовать недопустимо в принципе. С рациональной точки зрения, причина такого поведения, пожалуй, одна: предпроверочный анализ не всегда дает полную картину взаимоотношений налогоплательщика со его контрагентами. И сбор так называемого «компромата» через требования о предоставлении документов (информации) остается одним из законных способов сбора нужной информации.

Не так давно появился новый кейс, когда налогоплательщик посчитал такое требование незаконным. Интересно, что суд встал на сторону бизнеса. Рассмотрим подробнее.

Исходная ситуация

Налоговая инспекция (МИФНС № 19) в рамках камеральной проверки декларации по НДС у налогоплательщика (ООО «Инварда-Транс») были истребованы:

контракты, соглашения;

договоры купли-продажи;

договоры поставок;

договоры аренды;

агентские договоры;

договоры цессии (уступки прав требования)

и иные имеющиеся договоры со всеми приложениями и со всеми контрагентами, по сделкам, отражённым в декларации по НДС.

Помимо вышеуказанных документов, налоговики потребовали акты сверок с отражением сведений (в том числе печатей и подписей) обеих сторон, акты о зачете взаимных требований и оборотно-сальдовые ведомости (общие и по всем счетам бухгалтерского и налогового учета в разрезе субсчетов и контрагентов), доверенности и т.п.

Как может показаться сначала, требование вполне стандартное, а подобная практика (прочно укоренившаяся в головах проверяющих) — вполне обычная, но вот налогоплательщик так не посчитал и решил оспорить.

Оспаривание

Посчитав, что требование не в полной мере соответствует законодательству и подлежит признанию частично недействительным, ООО «Инварда-Транс» обратилось в УФНС России по Санкт-Петербургу с жалобой. Управление частично удовлетворило жалобу налогоплательщика.

Далее ООО «Инварда-Транс» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным требования МИФНС № 19 по Санкт-Петербургу.

Суд первой инстанции (дело А56-38742/2020), что неудивительно, встал на сторону налоговой и признал требование о предоставлении документов соответствующим закону. Отказывая в удовлетворении требования налогоплательщика, суд первой инстанции согласился с дополнительными доводами Управления (было привлечено в качестве третьего лица) и сослался на то, что при истребовании документов при камеральной проверке НДС также подлежит применению ст. 54.1 НК РФ.

В тексте решения суда первой инстанции данное обстоятельство не раскрывалось, но суд апелляционной инстанции указал на это.

Суд первой инстанции указал следующее: «Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ часть первая Налогового кодекса Российской Федерации дополнена ст. 54.1 „Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов“, которая вступила в силу 19.08.2017 и применяется к камеральным налоговым проверкам налоговых деклараций, представленных в налоговый орган после вступления в силу положений данной нормы».

В указанном случае необходимоотдельно обратить внимание, что ссылка на ст. 54.1 НК РФ была сделана в контексте истребования налоговиками актов сверок с отражением сведений (в том числе печатей и подписей) обеих сторон и актов о зачете взаимных требований. Суд первой инстанции отметил, что истребование данных документов «не может быть рассмотрено как противоречащее положениям ст. 88, ст. 93, ст. 172 НК РФ», что, в свою очередь, определяет линию отношения суда применительно к спорной ситуации и костный подход низовых судов к вопросам правильности применения ст. 88 и ст.93 НК РФ в целом.

Это значит, что суд первой инстанции применил ст. 54.1 НК РФ на том лишь основании, что так как эти документы подтверждают факт наличия договорных отношений и реальное исполнение обязательств соответствующими контрагентами, то они (документы) необходимы для проверки действий налогоплательщика на предмет соответствия положениям нашей пресловутой ст. 54.1 НК РФ, при этом забыв напрочь, а в чем же действительный смысл и содержание камеральных налоговых проверок. Но к этому вопросу вернемся позже.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, налогоплательщик обратился в суд апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами налогоплательщика, отменил решение суда и принял новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции указал следующее: «В качестве отдельного обоснования правомерности истребования договоров, актов сверок, актов о зачете взаимных требований, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, доверенностей УФНС России по Санкт-Петербургу указывает на то, что данные документы подтверждают „наличие договорных отношений и статус исполнения взаимных обязательств“, ссылаясь при этом на положения статьи 54.1 НК РФ.

Статья 54.1 НК РФ устанавливает пределы осуществления налогоплательщиком прав по исчислению налоговой базы и суммы налога. Её положения не регулируют порядок проведения камеральных налоговых проверок и, соответственно, не могут трактоваться, как устраняющие ограничения, установленные пунктом 7 статьи 88 НК РФ, а равно, как расширяющие допустимый объем истребуемых документов, установленный пунктом 8 статьи 88 НК РФ. Следует особо подчеркнуть, что согласно пункту 7 статьи 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено данной статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено Кодексом.

Из содержания данной нормы следует, что законодатель связывает возможность истребования дополнительных документов и сведений с любым из двух условий:

если это установлено статьей 88 НК РФ (а не какой-либо иной);

если документы подлежали представлению вместе с налоговой декларацией, т.е. по умолчанию, но не были представлены».

И вот тут как раз-таки мы и видим дефектность выводов суда первой инстанции в отношении правильности применения ст. 54.1 НК РФ. По сути, суд апелляционной инстанции напомнил налоговикам о действительном смысле и содержании камеральных налоговых проверок, который, исходя из положений п.1 и п.7 ст.88 НК РФ, состоит в том, что камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа в первую очередь на основе налоговых деклараций (расчетов) и соответствующих документов, представленных налогоплательщиком вместе с налоговой декларацией (расчетом). При этом обязанность по предоставлению налогоплательщиком иных документов должна быть прямо предусмотрена НК РФ.

Иное толкование будет идти уже в разрез с правильностью применения положений НК РФ, регулирующих особенности проведение выездных налоговых проверок, так как камеральная проверка по сути является счетной проверкой представленных документов, и не может подменять собой выездную проверку.

Об этом, кстати, уже высказывался ВАС РФ в Определении от 03.05.2011 № ВАС-4873/11 по делу № А53-30597/2009. Данная правовая позиция, конечно, не новая, но сохраняет свою актуальность и по сегодняшний день.

Суд апелляционной инстанции также высказался по истребованию у налогоплательщика анализа счетов и карточек счетов 01, 02, 03, 08, 10, 19, 41, 60, 62, 66, 67, 68, 76, 90 и 91 в разрезе субсчетов и контрагентов.

Как указал суд, «истребованный налоговым органом „анализ счетов“ не является документом в нормативно-правовом понимании данного термина, а представляет собой аналитическую информацию».

Адекватно подойдя к исследованию данного спорного вопроса суд апелляционной инстанции справедливо обратился уже к ранее сформированным позициям Верховного суда РФ и указал, что «право истребовать у налогоплательщика такую информацию налоговым органам не предоставлено, на что указано Верховным Судом Российской Федерации в Постановлении от 09.07.2014 N 46-АД14-15 и ФНС России в пункте 4 письма от 13.09.2012 № АС-4-2/15309». В довесок к этому еще раз обратил внимание налогового органа, что «удобство налогового администрирования не может служить основанием для ограничения прав налогоплательщиков (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 14.03.2019 N 301-КГ18-20421 и от 28.02.2020 N 309-ЭС19-21200)».

Суд кассационной инстанции подтвердил правильность выводов суда апелляционной инстанции и отказал в удовлетворении жалобы уже МИФНС № 19.

По сути, суд кассационной инстанции еще раз подтвердил, что ст. 54.1 НК РФ не регулирует порядок проведения камеральных налоговых проверок и соответственно, ограничения по истребуемым документам, предусмотренные НК РФ, должны трактоваться исключительно в пользу налогоплательщика.

Практические выводы

История этого дела еще раз подтверждает позицию, что полномочия налоговиков не абсолютны и должны иметь соответствующие правовые основания. Для соблюдения баланса между правом налоговой выставить требование и обязанностью бизнеса его исполнить содержание требования должно однозначно свидетельствовать о том, что обязанность общества представить документы (информацию) возложена на него законно и у налогового органа действительно имелась необходимость в их получении.

Такую позицию, хотя изредка, мы можем встретить в арбитражной практике:

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.03.2017 № Ф03-712/2017 по делу № А51-14515/2016

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.06.2017 N Ф04-1488/2017 по делу № А27-12323/2016

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.02.2017 № Ф04-7101/2017 по делу № А75-6717/2016

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.04.2019 № Ф05-5289/2019 по делу № А40-211149/2018.

В практическом смысле это дает нам уверенность, что действия налоговиков, если они действительно противоречат налоговому законодательству, могут быть успешно оспорены.