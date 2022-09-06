Вас вызывает ОЭБиПК: при чем здесь НДС

Можно сколько угодно рассуждать об оперативных гласных и негласных мероприятиях в структуре МВД, но зачастую оперативники уже на первой встрече-знакомстве готовы разложить на столе всю карту движения денежных средств и формирования НДС.

Почему моя налоговая молчит? Кто источник информации? И почему я нахожусь в одном округе Москвы, а вызывают меня в другой или регион?

Контрагент.рф рассказывает реальные истории своих пользователей, где помощь и поддержка платформы в связке с адвокатским сопровождением уберегла нервы и финансы собственников компаний.

О клиенте

Итак, типовая московская компания по продаже строительного материла. Средний годовой оборот за три налоговых периода — 159 млн рублей. Более 50 покупателей и 14 поставщиков.

Повестка в ОЭБиПК

После сдачи отчетности за 4 квартал 2021 года в компанию настойчиво начали звонить и забрасывать повестки с целью явиться в ОЭБиПК МВД района Х.

Руководство компании немедленно проинформировало своего адвоката и оперативно запустило круглый стол по ситуации.

Отдел бухгалтерии отчитался, что последние требования со стороны ИФНС приходили более полугода назад и то из-за ошибок в нескольких счет-фактурах, которые устранили в установленные сроки.

От поставщиков и покупателей, находящихся в том же регионе, информации о подобных запросах также не поступало. Приняли решение идти на вызов.

Что хотели от компании

По итогам похода у генерального директора на руках был запрос на предоставление расширенного пакета документов за три года. А там свыше 2 000 листов и сроки уже завтра. А также перечень из нескольких десятков ИНН компаний, которые, в свою очередь, занимались незаконными операциями и в том числе продажей НДС.

О воздушном НДС мы рассказали в этой статье.

Со слов оперативников все эти компании находятся в разработке с 2020 года. Есть много отказных материалов и не за горами возбуждение уголовных дел, где компания нашего пользователя чуть ли не основной потребитель и организатор данного торжества.

Как решали проблему

Совместно с пользователем запустили две независимые процедуры:

1. Бухгалтерия проверила ИНН у себя в учете и запросила информацию у своих клиентов и поставщиков.

2. Платформа Контрагент.рф запустила проверку в своих базах и обратилась к другим пользователям, у которых прошли совпадения по связкам книг покупок.

В ходе проведенных мероприятий компании удалось выяснить, что среди предоставленных ИНН действительно были контрагенты из ее книг покупок, но далеко не все. Остальной список ИНН смогла определить только наша платформа.

Как показала аналитика, неизвестный перечень ИНН находился на расстоянии от нашего пользователя в 10-12 звеньях, что фактически противоречит здравой логике привлечения нашего пользователя к ответственности.

Ближайшие к нашему пользователю компании находились в статусе ликвидации или банкротства, что фактически привело к тому, что он остался единственным, до кого можно было дотянуться.

Отсюда сделали вывод: сомнительные компании никакого прямого отношения к деятельности нашего клиента не имеют. Доказательная база по таким признакам равна нулю, как и само привлечение к ответственности.

Адвокатами по данным аналитической проверки были составлены необходимые документы и пояснения, сотрудникам полиции в их запросе мотивированно отказали.

Итоги

Пользователь в короткий срок смог разобраться в ситуации, получить реальную оценку масштабу происшествия и его последствий. Компания сохранила 2 000 листов бумаги, силы и нервы сотрудников и руководства. А самое главное — на законном основании налогоплательщик добился признания своей невиновности и подтвердил свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.