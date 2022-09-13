Протокол заседания рабочей группы. Приговор или есть шансы?

Правовые нормы

Статьи и положения НК, согласно которым действуют налоговики:

ст. 36, 54.1, 81, 88, 89, 100, 101 НК;

глава 21 НК;

приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@;

письмо ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@.

Почему вызывают на заседание?

Каким образом налогоплательщик заинтересовал налоговиков:

Его ИНН попал в федеральный список выгодоприобретателей. Это новая структурная база, которая активно дополняется тремя регионами: Москва, Московская область, Краснодарский край. Основные источники информации: АСК АИС, территориальные отделы камеральных проверок КАО регионов, завершенные выездные налоговые проверки. КАО при территориальной ИФНС отработал дерево связей и обнаружило расхождения. Поступило поручения в КАО при территориальной ИФНС от межрегиональных ИФНС или в рамках ведомственного взаимодействия. АСК НДС-2 в автоматическом режиме проанализировала дерево налогоплательщика, обнаружила расхождения и оповестила КАО ИФНС.

В случае обнаружения в цепочке хотя бы одной Т-статус компании на сумму свыше 1 млн рублей такой налогоплательщик — потенциальный кандидат на заседание рабочей группы (ЗРГ). Так как в этом случае будет просмотрены все три налоговых года в ручном режиме.

Когда ЗРГ приведет к доначислениям или открытию тематической выездной налоговой проверки?

Отказные протоколы допроса директора/ учредителя контрагента до 5 звена. На практике отказной материал всегда присутствует в середине цепочки (2-3 уровень, что фактически обрывает связь с 4-5 звеном)

Зафиксированные маркеры статуса Т (транзит) и Р (источник разрыва), ООК (операции особого контроля), наличие аннулированной или нулевой декларации у последнего или предыдущего звена (там, как правило, и формируется воздушный НДС).

Отсутствие или минимальное движение денежных средств по цепочке контрагентов до 5 звена, при отраженных счетах фактурах, период которых свыше 180 дней.

Раскраска налогоплательщика в желтый (средний уровень риска) и красный уровень риска (высокий уровень риска)

Сумма доказанного расхождения по НДС свыше 4 000 000 рублей.

Условия, при которых можно не соглашаться на доводы фискалов

Схематизированные операции свыше 5-го звена не несут налогового риска проверяемому звену, если внутри дерева связей на каждом уровне присутствует еще по 3-7 налогоплательщиков.

Иными словами, инспекция или КАО обязаны четко доказать, что сомнительный НДС имеет непосредственное отношение к проверяемому лицу, а не задействован по другим налогоплательщикам или в их интересах.

Статус желтый или желтый (Т) устанавливается налогоплательщику ежеквартально на основании поданных деклараций.

Наша платформа Контрагент.рф десятки раз выявляла разные статусы компаний от зеленого к желтому и, наоборот, из периода в период (а вычет между тем рекомендуют снять за весь период взаимодействия).

Причин, как всегда, много, но основные кроются в новых контрагентах, которые с виду имеют надежный статус, а по факту несут на себе все оптимизационные составляющие (тут вопрос: как их проверяют и дают разрешение на сотрудничество, автоматически подставляя себя и последующих участников цепочки)

Добровольная ликвидация контрагента(именно добровольная, а не по 129-ФЗ), который окрасился в риск-цвет и благополучно исключен из ЕГРЮЛ, а по нему просят уточниться и заплатить в бюджет.

Тут все прекрасно все понимают, не может одна инспекция поставить под сомнение другую. Уловка КАО заключается в том, что цвет компания поменяла уже после прекращения финансово-хозяйственной деятельности, но никак не во время работы, потому как это наглядно покажет дерево связей по периодам.

Протокол ЗРГ включает табличную часть с указанными периодами и сомнительными контрагентами, но никак не цветные (именно цветные рисунки) дерева связей, где наглядно видно и цвет маркера, и его статусы.

А значит, есть все шансы потребовать поквартально продемонстрировать динамику «болезни контрагента», так как в противном случае плохое может быть не таким ужасным, как его преподносят фискалы.

Если сумма доказанного расхождения со стороны фискального органа и подтверждаемого со стороны налогоплательщика не превышают 4 000 000 рублей за 3 налоговых периода. В таком случае никаких проверочных мероприятий, таких как ВНП или тематика, не будет (запрет от вышестоящего органа на подобные действия).

В данном случае налогоплательщику можно постепенно убирать сомнительные вычеты через корректировки деклараций в спокойном режиме. Об этом смело можно заявлять на ЗРГ. Главное, соблюдать сроки зафиксированного, иначе могут повторно вызвать на «ковер», а вот тут уже могут быть последствия.

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