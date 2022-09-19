Как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года

Кто обязан сдать декларацию за 3 квартал

На старте декларационной кампании необходимо определить: кто должен представлять декларацию за текущий квартал. В соответствии с требованиями Налогового кодекса, отчетность по НДС обязаны сдавать следующие категории экономических субъектов:

российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения или уплачивающие единый сельскохозяйственный налог; налоговые агенты по НДС, даже если они освобождены от этого налога или не являются его плательщиками; иностранные организации, при соблюдении ряда условий; компании (ИП), которые занимаются импортными операциями; концессионеры, при заключении концессионного соглашения; доверительный управляющий, который осуществляет сделки по соответствующему договору.

Важно: даже если предприниматель или организация освобождены от НДС, но в одном из налоговых периодов выставили контрагенту счет-фактуру с выделенным налогом, то НДС придется заплатить в бюджет и в обязательном порядке сдать налоговую декларацию.

Например, если предприниматель на УСН по одной из своих продаж в июле 2022 года составил счет-фактуру с суммой НДС, ему придется сдать декларацию по этому налогу за 3 квартал и в установленные сроки перечислить налог на счет Федерального казначейства.

Если в текущем квартале налогоплательщик не вел деятельность или все операции за период относятся к необлагаемым, декларацию все равно придется составить и сдать. Это будет нулевая декларация, в которой потребуется заполнить несколько разделов. Если ее не отправить в налоговую инспекцию, налогоплательщик рискует получить штраф.

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Для иностранных компаний обязательство по представлению отчетности по НДС действует только в следующих случаях:

Постоянное представительство компании состоит на налоговом учете в России и применяет ОСНО или ЕСХН. Организация оказывает электронные услуги на территории России или выступает в роли посредника при реализации подобных услуг.

Преференции по налоговой отчетности имеют некоторые категории компаний и предпринимателей:

Налогоплательщики, применяющие и/или совмещающие специальные налоговые режимы (упрощенку или патент) и, одновременно, не совершающие операций в качестве налогового агента по НДС, а также — не выставляющие счета-фактуры с указанной в них суммой НДС. Организации (предприниматели), освобожденные от уплаты налога. Например, если сумма выручки за три предыдущих месяца не превышает двух миллионов рублей и налогоплательщик оформил все документы, необходимые для применения этой льготы. В течение квартала компания не вела деятельность и этот факт подтвержден нулевыми оборотами по банковским счетам и кассе. В этом случае возможно подавать единую (упрощенную) налоговую декларацию.

Какие разделы декларации заполняются

Для заполнения налогового отчета по НДС необходимо определить состав разделов, которые являются обязательными для конкретного налогоплательщика. Состав декларации будет зависеть от операций и сделок, которые совершались в истекшем квартале.

В общем случае по типовым операциям налогоплательщики заполняют:

титульный лист;

раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;

раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет»;

раздел 8 «Сведения из книги покупок»;

раздел 9 «Сведения из книги продаж».

Другие разделы заполняются только при наличии специфических операций:

Если составлялись дополнительные листы к книге покупок и/или книге продаж, потребуется заполнение и представление приложения 1 к соответствующему разделу декларации. Если в течение периода были операции, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость, заполните раздел 7. Если подается декларация за последний квартал календарного года с данными по восстановлению НДС по недвижимости, придется заполнить приложение 1 к разделу 3. Налоговым агентам по всем видам их операций требуется заполнение раздела 2. Компаниям-экспортерам, реализующим товары, работы, услуги по нулевой ставке НДС, в зависимости от подтверждения ставки требуется заполнять разделы 4 или 5 декларации. Юридические лица и предприниматели, которые применяют упрощенку и/или патент, при выставлении счетов-фактур с выделенной суммой НДС, кроме уплаты налога надо заполнить раздел 12.

Дополнительно в декларации предусмотрены разделы для данных о выставленных и полученных счетах-фактурах по комиссионным, агентским договорам, а также по договорам транспортной экспедиции.

Данные для заполнения в декларации

Заполнение информационных и суммовых показателей в декларации осуществляется на основании правил, установленных ФНС России. Часть данных необходимо указывать в соответствии с классификаторами, разработанными для налоговой отчетности. В частности на титульном листе в качестве налогового периода в отчете за 3 квартал необходимо указать код «23».

В зависимости от местонахождения налоговой инспекции, в графе «По месту нахождения (учета) (код)» заполняется один из следующих кодов:

213 — для крупнейших российских налогоплательщиков;

214 — для «обычных» (не крупнейших) организаций и ИП;

231 — для налоговых агентов.

По суммовым показателям есть несколько особенностей заполнения данных в декларации. В разделах 1-7 сумма налога и другие стоимостные показатели заполняются в полных рублях.

Округление осуществляется по классическим математическим правилам: значения менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более — округляются до полного рубля. В остальных разделах — суммы указываются в рублях и копейках, т. к. сведения в разделы 8-12 декларации переносятся из первичных документов.

Из-за большого объема и разнородности возможных сделок для проверки заполненных данных ФНС разработала контрольные соотношения, которые представляют собой сравнение данных одного или нескольких разделов в соответствии с логическими правилами.

Например, общая сумма восстановленного НДС должна быть не больше суммы восстановленного налога по авансам, по операциям с нулевой ставкой и по объектам ОС.

Как правило, проверка контрольных соотношений автоматизирована в сервисах отправки деклараций в ИФНС и в программах, используемых для ведения бухгалтерского и налогового учета.

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Срок представления декларации

Отчетность за 3 квартал необходимо представить в налоговый орган до 25 октября 2022 года. В связи с тем, что последний день сдачи декларации выпадает на будний день, переноса и продления срока отправки не предусмотрено.

Важный аспект сдачи отчетности — определить в какую налоговую инспекцию необходимо отправить документы. По общему правилу, установленному налоговым законодательством, декларация представляется в ту ИФНС, в которой организация (ИП) состоит на налоговом учете. Это же правило действует, если у компании несколько обособленных подразделений. Декларация должна представляться централизованно по месту учета головной организации.

Для компаний, отнесенных к категории крупнейших российских налогоплательщиков, действует другое правило: отчетность по налогу на добавленную стоимость они обязаны сдавать в ИФНС, в которой компания поставлена на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Для иностранных компаний, у которых открыто несколько территориально обособленных филиалов, необходимо выбрать одно подразделение, через которое будут подавать декларацию по НДС по операциям всех российских подразделений. О выборе филиала, ответственного за сдачу налоговой отчетности, необходимо письменно уведомить налоговые инспекции по месту нахождения всех обособленных подразделений компании.

Способ подачи декларации

Отчетность по налогу на добавленную стоимость необходимо направить в инспекцию в электронном формате. Через компанию, отвечающую за электронный документооборот, необходимо представить полностью заполненную и подписанную ЭЦП налоговую декларацию.

Формат этого отчета будет единым для большинства налогоплательщиков.

﻿ Исключение составляют иностранные организации, которые оказывают электронные услуги или выступают посредниками при реализации подобных услуг. Для них действует особый формат электронного отчета. Для иностранных компаний есть возможность представить отчет как через личный кабинет на сайте ФНС России, так и через механизм электронного документооборота.

Для ряда компаний, отчитывающихся по НДС, есть возможность сдать декларацию в бумажном формате. Компания (ИП) должны выступать в качестве налогового агента и одновременно подходить под ряд критериев: