Налоговая оговорка: как остаться в выигрыше

Общие условия и понятия

Налоговой оговоркой является такое условие в договоре, которое устанавливает, что каждая из сторон обязуется за свой счет внести в бюджет все обязательные платежи – налоги, сборы, – в связи с выполнением данного контракта.

Подчеркнем еще раз: нет никаких оснований для того, чтобы переложить свои налоговые обязанности на другую сторону. Закон не позволяет делегировать контрагенту свою обязанность по уплате налога (сбора), если эта обязанность возложена на другую сторону.

Подчеркнем и еще один нюанс: закон не обязывает включать налоговую оговорку в контракты, а ни одна сторона не может принудить другую к таковому включению. Однако, учитывая позицию налоговиков, которые всячески приветствуют налоговые оговорки, более разумно искать компромисс, а не «прятаться» за отсутствие законодательного предписания.

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Правильные формулировки

Надо определяться с целями.

Какие задачи решает налоговая оговорка? Будет ли это защита от неправомерных действий (бездействия) контрагентов? Или на нее возлагается роль гарантии при сотрудничестве с плательщиком НДС? Или она, по сути, есть требование, направленное контрагенту своевременно исполнять налоговые обязательства?

Если вы желаете тем самым обезопасить себя от штрафов, пеней или налоговых доначислений, которые возникли по вине контрагента, то разумно включить в договор пункт, предусматривающий компенсацию потерь, возникших в связи с наступлением заранее оговоренных обстоятельств (ст. 406.1 ГК).

Также можно внести положения относительно заверения об обстоятельствах, регламентирующих порядок возмещения потерь, возникших из-за недостоверности сведений, представленных одной из сторон (ст. 431.2 ГК). Приведем примеры.

А вот пример заверение об обстоятельствах.

НДС и налоговые оговорки

Почему налоговики так «любят» налоговые оговорки – ответ прост. Таким образом налогоплательщиков стимулируют к тому, чтобы сотрудничать лишь с добросовестными плательщиками НДС.

С точки зрения собственной безопасности налогоплательщику следует включать в договоры условия о сумме НДС от стоимости договора, например, 20%. Причем, поскольку стороны свободны в том, чтобы самостоятельно определить условие налоговой оговорки, начисление этой суммы сверх цены или включить НДС в цену, например: «Цена – 120 руб., в т.ч. НДС 20%» или же «Цена составляет 100 руб. без учета НДС».

Если контрагент применяет ставку НДС 0%, то налоговая оговорка может быть следующей:

Наконец, налоговой оговоркой можно нивелировать последствия изменения (в большую или меньшую сторону) налоговой ставки по НДС – останется ли ставка неизменной или изменится.

Об обязанностях налоговых агентов

Налоговая оговорка, переносящая на другого субъекта хозяйственного оборота обязанности налогового агента, в том числе по НДС, по общему правилу незаконна – если иное не предусмотрено законом. Эти условия налогового законодательства нельзя изменить договором или иным соглашением сторон.

Ну а если нечто подобное попало в ваш договор, помните, что поскольку по общему правилу это незаконно, то не может быть основанием для принуждения исполнить чужую обязанность. И ответственность за неисполнение такого условия исключена.

Но самое главное: наличие налоговой оговорки в договоре не доказывает, что вы осмотрительно выбрали контрагента. Как и то, что вы не уклонялись от уплаты НДС. Вас все равно могут привлечь к ответственности и наложить штраф.

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