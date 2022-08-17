Трудоустройство мигранта в 2022 году: обзор легальных схем

Самостоятельное трудоустройство мигранта в компанию

1. Первым делом, необходимо встать на учет в ГУВМ МВД в качестве работодателя мигрантов. Необходимо собрать пакет документов и предоставить их в территориальное отделение ГУВМ МВД.

2. Далее необходимоопределить статус иностранного гражданина. ВРФ этих статусов — три:

временно пребывающий в РФ – гражданин другой страны, приехавший по визе либо без визы и находящийся в стране на основании патента или разрешения на работу;

– гражданин другой страны, приехавший по визе либо без визы и находящийся в стране на основании патента или разрешения на работу; временно проживающий в РФ – гражданин другой страны, имеющий РВП (разрешение на временное проживание) сроком на 3 года;

– гражданин другой страны, имеющий РВП (разрешение на временное проживание) сроком на 3 года; постоянно проживающий в РФ – гражданин другой страны, имеющий вид на жительство сроком на 5 лет или проживающий на основании договора ЕАЭС.

3. Следующий шаг — определить гражданство и режим пребывания мигранта в РФ.

Безвизовый режим пребывания в РФ установлен для граждан: Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины, Узбекистана. Визовый режим пребывания в РФ - для граждан всех остальных стран.

4. Убедиться в наличии следующих документов у иностранного гражданина.

Визовый режим:

ксерокопия загранпаспорта;

миграционная карта;

разрешение на работу;

регистрация;

СНИЛС;

ИНН;

полис ДМС.

Безвизовый режим:

ксерокопия загранпаспорта;

регистрация;

патент на работу;

миграционная карта;

СНИЛС;

ИНН;

полис ДМС;

чек об оплате патента.

Граждане Киргизии, Армении и Казахстана:

ксерокопия загранпаспорта;

миграционная карта;

регистрация;

СНИЛС;

ИНН;

полис ДМС.

В случае приема на работу иностранца, у которого нет полного пакета разрешительных документов или документы просрочены, работодателю грозит штраф до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

5. Оформить сотрудника в штат. Для этого необходимо предоставить работнику на подпись документы:

правила внутреннего трудового распорядка;

коллективный договор;

иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника.

Работник должен расписаться под каждым документом до подписания трудового договора.

6. Заключить трудовой договор с иностранным гражданином, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы.

Обратите внимание, трудовой договор с иностранцем отличается от трудового договора с гражданином РФ:

Лучше использовать для заполнения данные из разрешения на работу или патента, где информация указана на русском языке.

Имя иностранца в трудовом договоре и разрешении на работу или патенте должны совпадать.

В договор обязательно должны быть внесены сведения о патенте/разрешении на работу: серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдан.

В договоре также должны быть реквизиты полиса ДМС или договора о медицинских услугах.

Договор должен быть оформлен на неопределенный срок.

Не упустите момент, когда срок действия разрешительных документов истечёт. Мигрант должен быть незамедлительно уволен. Иначе вы получите штраф за каждого нелегала до 1 миллиона рублей.

7. Издать приказ о приеме на работу под роспись работника.

8. Внести запись о приеме на работу в трудовую книжку иностранца.

Если у мигранта нет трудовой книжки установленного образца, то выдать её должен работодатель.

9. Завести личную карточку на работника (форма Т2).

10. Уведомить ГУВМ МВД о заключении трудового договора с иностранцем. Сделать это необходимо не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора иностранцем.

Неуведомление или несвоевременное уведомление ГУВМ МВД ведет к штрафу до 1 миллиона рублей или приостановке деятельности организации на срок до 90 суток.

11. Начислить и в дальнейшем выплачивать налоги и взносы с зарплаты мигранта.

Работодателю необходимо ежемесячно перечислять следующие налоги:

НДФЛ 13%;

взносы в ПФР 22%;

взносы в ФСС 0,2% + ФССНС 1,8%.

Заработная плата сотрудника должна быть не ниже среднеотраслевой ставки или установленного в регионе минимума.

12. Сдавать все отчётности по налогам вовремя и в правильной форме. Отчётности для российских и иностранных граждан отличаются.

13. Следить за своевременной оплатой патентов и ежемесячно проверять чеки мигрантов об оплате НДФЛ по патенту на работу.

При просрочке оплаты даже на 1 день, патент автоматически аннулируется, и сотрудник становится нелегалом, не имеющим право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

Выше мы рассмотрели самостоятельное трудоустройство мигранта в компанию. Далее мы предлагаем к ознакомлению упрощенные легальные схемы трудоустройства иностранных работников.

Миграционный аутсорсинг

Даже если все документы мигранта в полном порядке, оформить его на работу самостоятельно не так просто как кажется на первый взгляд. Работодатель вправе переложить все тонкости оформления, проверки документов, налоги, штрафы и риски на сторонних специалистов.

Миграционный аутсорсинг – это передача на основании договора процесса оформления документов иностранных работников сторонней компании.

Ведение документов по миграционному аутсорсингу –это комплекс услуг, представляющих из себя помощь работодателю, у которого в штате есть трудовые мигранты. Штат профессионалов грамотно ведет кадровое делопроизводство в части исполнения миграционного законодательства РФ и учитывает все нюансы в работе с мигрантами.

Перечень услуг по пакету «Миграционный аутсорсинг» от компании «МиграСтафф»

Аудит документов иностранного гражданина для трудоустройства на предмет соответствия требованиям существующего законодательства. Специалисты просматривают КАЖДЫЙ документ с целью удостоверения легитимности документов.

Контроль за сроком разрешительных документов для трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Внесение данных иностранного работника в учетную программу компании Миграстаф для контроля сроков окончания разрешительных документов, оповещение Заказчика об окончании сроков и необходимости продления/замены документа.

Подготовка установленной существующим законодательством формы уведомлений:

1) о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);

2) о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

Подготовка полного пакета документов для направления от имени мигранта документов в МВД.

Подготовка пакета документов для почтового отправления уведомлений.

Передача заказчику оригиналов документов, подтверждающих отправку уведомлений и копий трудовых договоров в соответствующие органы.

Консультирование руководства организации по вопросам миграционного аутсорсинга в режиме понедельник-пятница с 10:00 до 18:00 часов.

Аутстаффинг

Аутстаффинг – этонадежный способ избежать штрафных санкций не только при оформлении мигранта на работу, но и в последующем периоде сотрудничества. Схема заключается в переводе мигранта за штат, то есть легальном выводе сотрудника из-под ответственности работодателя.

Что такое аутстаффинг (перевод мигрантов за штат)?

При переводе работников за штат их официальным работодателем становится кадровое агентство, а соответственно, оно берет на себя все функции и всю ответственность работодателя за сотрудников.

Вывести персонал за штат = избавиться от ответственности и функций работодателя перед госорганами и при этом продолжать легально использовать рабочую силу.

Подробнее узнать о всех схемах легального и беспроблемного трудоустройства мигрантов, а также выгодного сотрудничества с иностранцами вы можете у специалистов «МиграСтафф».