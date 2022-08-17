Трудоустройство мигранта в 2022 году: обзор легальных схем

Самостоятельное трудоустройство мигранта в компанию
1. Первым делом, необходимо встать на учет в ГУВМ МВД в качестве работодателя мигрантов. Необходимо собрать пакет документов и предоставить их в территориальное отделение ГУВМ МВД.
2. Далее необходимоопределить статус иностранного гражданина. ВРФ этих статусов — три:
- временно пребывающий в РФ – гражданин другой страны, приехавший по визе либо без визы и находящийся в стране на основании патента или разрешения на работу;
- временно проживающий в РФ – гражданин другой страны, имеющий РВП (разрешение на временное проживание) сроком на 3 года;
- постоянно проживающий в РФ – гражданин другой страны, имеющий вид на жительство сроком на 5 лет или проживающий на основании договора ЕАЭС.
3. Следующий шаг — определить гражданство и режим пребывания мигранта в РФ.
Безвизовый режим пребывания в РФ установлен для граждан: Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины, Узбекистана. Визовый режим пребывания в РФ - для граждан всех остальных стран.
4. Убедиться в наличии следующих документов у иностранного гражданина.
Визовый режим:
- ксерокопия загранпаспорта;
- миграционная карта;
- разрешение на работу;
- регистрация;
- СНИЛС;
- ИНН;
- полис ДМС.
Безвизовый режим:
- ксерокопия загранпаспорта;
- регистрация;
- патент на работу;
- миграционная карта;
- СНИЛС;
- ИНН;
- полис ДМС;
- чек об оплате патента.
Граждане Киргизии, Армении и Казахстана:
- ксерокопия загранпаспорта;
- миграционная карта;
- регистрация;
- СНИЛС;
- ИНН;
- полис ДМС.
В случае приема на работу иностранца, у которого нет полного пакета разрешительных документов или документы просрочены, работодателю грозит штраф до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
5. Оформить сотрудника в штат. Для этого необходимо предоставить работнику на подпись документы:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника.
Работник должен расписаться под каждым документом до подписания трудового договора.
6. Заключить трудовой договор с иностранным гражданином, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы.
Обратите внимание, трудовой договор с иностранцем отличается от трудового договора с гражданином РФ:
- Лучше использовать для заполнения данные из разрешения на работу или патента, где информация указана на русском языке.
- Имя иностранца в трудовом договоре и разрешении на работу или патенте должны совпадать.
- В договор обязательно должны быть внесены сведения о патенте/разрешении на работу: серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдан.
- В договоре также должны быть реквизиты полиса ДМС или договора о медицинских услугах.
- Договор должен быть оформлен на неопределенный срок.
Не упустите момент, когда срок действия разрешительных документов истечёт. Мигрант должен быть незамедлительно уволен. Иначе вы получите штраф за каждого нелегала до 1 миллиона рублей.
7. Издать приказ о приеме на работу под роспись работника.
8. Внести запись о приеме на работу в трудовую книжку иностранца.
Если у мигранта нет трудовой книжки установленного образца, то выдать её должен работодатель.
9. Завести личную карточку на работника (форма Т2).
10. Уведомить ГУВМ МВД о заключении трудового договора с иностранцем. Сделать это необходимо не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора иностранцем.
Неуведомление или несвоевременное уведомление ГУВМ МВД ведет к штрафу до 1 миллиона рублей или приостановке деятельности организации на срок до 90 суток.
11. Начислить и в дальнейшем выплачивать налоги и взносы с зарплаты мигранта.
Работодателю необходимо ежемесячно перечислять следующие налоги:
- НДФЛ 13%;
- взносы в ПФР 22%;
- взносы в ФСС 0,2% + ФССНС 1,8%.
Заработная плата сотрудника должна быть не ниже среднеотраслевой ставки или установленного в регионе минимума.
12. Сдавать все отчётности по налогам вовремя и в правильной форме. Отчётности для российских и иностранных граждан отличаются.
13. Следить за своевременной оплатой патентов и ежемесячно проверять чеки мигрантов об оплате НДФЛ по патенту на работу.
При просрочке оплаты даже на 1 день, патент автоматически аннулируется, и сотрудник становится нелегалом, не имеющим право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.
Выше мы рассмотрели самостоятельное трудоустройство мигранта в компанию. Далее мы предлагаем к ознакомлению упрощенные легальные схемы трудоустройства иностранных работников.
Миграционный аутсорсинг
Даже если все документы мигранта в полном порядке, оформить его на работу самостоятельно не так просто как кажется на первый взгляд. Работодатель вправе переложить все тонкости оформления, проверки документов, налоги, штрафы и риски на сторонних специалистов.
Миграционный аутсорсинг – это передача на основании договора процесса оформления документов иностранных работников сторонней компании.
Ведение документов по миграционному аутсорсингу –это комплекс услуг, представляющих из себя помощь работодателю, у которого в штате есть трудовые мигранты. Штат профессионалов грамотно ведет кадровое делопроизводство в части исполнения миграционного законодательства РФ и учитывает все нюансы в работе с мигрантами.
Перечень услуг по пакету «Миграционный аутсорсинг» от компании «МиграСтафф»
- Аудит документов иностранного гражданина для трудоустройства на предмет соответствия требованиям существующего законодательства. Специалисты просматривают КАЖДЫЙ документ с целью удостоверения легитимности документов.
- Контроль за сроком разрешительных документов для трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации.
- Внесение данных иностранного работника в учетную программу компании Миграстаф для контроля сроков окончания разрешительных документов, оповещение Заказчика об окончании сроков и необходимости продления/замены документа.
- Подготовка установленной существующим законодательством формы уведомлений:
1) о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);
2) о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).
- Подготовка полного пакета документов для направления от имени мигранта документов в МВД.
- Подготовка пакета документов для почтового отправления уведомлений.
- Передача заказчику оригиналов документов, подтверждающих отправку уведомлений и копий трудовых договоров в соответствующие органы.
- Консультирование руководства организации по вопросам миграционного аутсорсинга в режиме понедельник-пятница с 10:00 до 18:00 часов.
Аутстаффинг
Аутстаффинг – этонадежный способ избежать штрафных санкций не только при оформлении мигранта на работу, но и в последующем периоде сотрудничества. Схема заключается в переводе мигранта за штат, то есть легальном выводе сотрудника из-под ответственности работодателя.
Что такое аутстаффинг (перевод мигрантов за штат)?
При переводе работников за штат их официальным работодателем становится кадровое агентство, а соответственно, оно берет на себя все функции и всю ответственность работодателя за сотрудников.
Вывести персонал за штат = избавиться от ответственности и функций работодателя перед госорганами и при этом продолжать легально использовать рабочую силу.
Подробнее узнать о всех схемах легального и беспроблемного трудоустройства мигрантов, а также выгодного сотрудничества с иностранцами вы можете у специалистов «МиграСтафф».