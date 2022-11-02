Трудовой договор с мигрантом в 2022 году

Трудовой договор с мигрантом – это трудовое соглашение с иностранным гражданином о выполнении определенной работы за финансовое вознаграждение.

Все вопросы, связанные с регулированием жизни и трудоустройства иностранцев в России, прописаны в законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ. Иностранным гражданам разрешено работать в РФ, а заключать с ними трудовые договоры могут как физические, так и юридические лица.

В зависимости от статуса иностранного гражданина в РФ заключение трудового договора с ним имеет особенности.

Иностранцы делятся на:

временно пребывающих на территорию РФ (по визе или без визы);

временно проживающих на территории РФ;

постоянно проживающих на территории РФ.

На порядок оформления трудового договора влияет страна, из которой приехал мигрант. Если родина мигранта – страна, с которой у РФ действует безвизовый режим и особые условия трудоустройства, для него предусмотрены упрощённые правила.

Если же мигрант въехал из страны, с которой действуют визы и другие ограничения, трудовой договор заключают с учетом квот и других нюансов.

Отдельный порядок заключения трудовых договоров предусмотрен для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – условия описаны в главе 50.1 ТК.

Алгоритм трудоустройства иностранного гражданина в 2022 году

В первую очередь, при трудоустройстве иностранца, работодателю следует выяснить статус работника.

Временно и постоянно проживающих на территории России иностранцев трудоустроить проще. Временно пребывающих – чуть сложнее.

Трудоустройство иностранцев с ВНЖ и РВП

Иностранцев с видом на жительство в России (ВНЖ) или разрешением на временное проживание (РВП) трудоустраивают по нормам ТК на тех же условиях, что и российских граждан. Это касается и срочного трудового договора с иностранным гражданином, и договора без ограничений по сроку действия.

Важно! Следует обязательно проверить срок действия документов, позволяющих проживать мигранту в РФ, а также своевременно уведомить миграционные органы о приеме на работу иностранного работника в течение 3 дней. На этом особенности трудового договора с иностранцами с РВП и ВНЖ заканчиваются.

С 1 ноября 2019 года вид на жительство (ВНЖ) в РФ выдается бессрочно. Исключения: высококвалифицированные специалисты – им вид на жительство оформляется на срок действия разрешения на работу, а также лица без гражданства – им ВНЖ выдается на 10 лет.

Срок действия разрешения на временное проживание (РВП) – 3 года без возможности продления.

Трудоустройство иностранцев из стран ЕАЭС

Для лиц, которые прибыли из стран, входящих в ЕАЭС, действует похожий порядок.

Страны ЕАЭС:

Россия;

Беларусь;

Казахстан;

Армения;

Киргизия.

Иностранцы из стран ЕАЭС имеют схожие права с россиянами. Им не потребуется никаких дополнительных разрешений на работу. Кроме того, они имеют право на все социальные преимущества.

На данный вид мигрантов не распространяются квоты на привлечение иностранцев, а их дипломы о высшем образовании признаются в России без дополнительных проверок. Однако, если диплом составлен на иностранном языке, понадобится его нотариально заверенный перевод на русский язык.

Трудоустройство визовых иностранцев

Иностранцам, прибывшим в Россию в визовом порядке, для трудоустройства понадобится разрешение на работу. Данный документ сроком на один год выдают органы ГУВМ МВД. Они же вправе приостановить действие документа или аннулировать его в отношении каждого конкретного иностранца.

Норма выдачи разрешения на работу утверждена в п. 8 ст. 18 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ. Как правило, оформлением разрешения на работу занимается работодатель.

В документе указывается:

наименование работодателя;

дату выдачи разрешения на работу;

срок действия документа;

указание на территорию, где работнику разрешено работать.

Разрешение выдается для работы у конкретного работодателя. При увольнении, иностранцу необходимо оформить новое разрешение, где пропишут наименование другого работодателя.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф по ст. 18.15 КоАП за привлечение иностранца при отсутствии у него разрешения на работу. Исключение – трудоустройство иностранца, уволенного из-за ликвидации прежнего работодателя либо аннулировании у компании (ИП) документов, позволяющих привлекать иностранную рабочую силу. В таком случае позволено заключить трудовой договор на основании ранее выданного разрешения на работу, но при условии, что до окончания срока его действия не менее 3 месяцев.

Трудоустройство иностранцев по патенту на работу

Чаще всего в России работают иностранцы, которые приехали в нашу страну в безвизовом порядке. Это, например, граждане Таджикистана, Узбекистана. Они работают в РФ на основании патента на работу, выдаваемого органами МВД. Патент иностранный гражданин оформляет самостоятельно.

При трудоустройстве иностранного гражданина на основании патента работодатель обязан:

Проверить срок действия патента и территорию, где мигранту позволено работать.

Организация, расположенная в одном субъекте РФ, не вправе трудоустроить иностранного гражданина, патент которого оформлен в другом субъекте РФ. Для этого следует оформить новый патент.

Проверить соответствие специальности в патенте.

В патенте указана специальность, по которой человеку разрешено трудиться. Если она не совпадает, работодатель отказывает в приеме на работу.

Стоимость патента зависит от срока его действия и региона выдачи. Иностранец ежемесячно вносит авансовые платежи.

Кроме того, для выдачи патента иностранец обязан оформить полис добровольного медицинского страхования.

Работать по патенту разрешается не более двух лет подряд, после чего гражданин выезжает за пределы РФ, а после может снова въехать в страну для продолжения работы.

Работодатель обязан в трехдневный срок с даты трудоустройства уведомить органы, уполномоченные на решение миграционных вопросов, о приеме на работу иностранца по трудовому патенту. Если этого не сделать, придется заплатить штраф.

Особенности оформления трудового договора с иностранцем

Основные процедуры трудоустройства иностранцев описаны в нормах ТК и не отличаются от механизма найма россиян. Однако, существуют особенности, о которых работодателю необходимо знать во избежание штрафов:

Работодателям запрещено нанимать иностранного гражданина, не достигшего совершеннолетия (18 лет).

В договор необходимо включать дополнительную информацию, касающуюся статуса в России и связанных с этим деталей (наличие разрешения на работу/ВНЖ/РВП/патента.

Необходимо указать данные полиса ДМС.

Помимо оплаты труда и графика работы, необходимо указать условия оплаты пути к месту работы и обратно.

Если работодатель является принимающей стороной и обеспечивает работника жильём, необходимо указать сведения о предоставляемом жилье.

Если иностранный сотрудник не говорит по-русски, договор переводят на его родной язык или на тот, которым он владеет. Документ составляют на двух языках, чтобы сотрудник знал, что подписывает.

Передача данных в МВД

Работодатель обязан уведомить контролирующие органы о приёме на работу иностранца. Как сказано выше, закон дает 3 дня с даты подписания трудового договора на то, чтобы уведомить территориальные органы МВД о его существовании.

Уведомление, которое работодатель направляет в миграционные органы, заполняется на специальном бланке, утвержденном приказом МВД от 30.07.2020 № 536.

Уведомление передают лично, по почте или по электронным каналам связи (при наличии электронной подписи).

Кроме уведомления, никаких других документов предоставлять в МВД не нужно. Однако, если уведомление не подать, работодателю грозит штраф до 800 000 рублей, адля московских и петербургских предприятий еще выше – до 1 миллиона рублей.

Чтобы обезопасить себя от штрафов и ошибок при трудоустройстве иностранного гражданина и составлении трудового договора с ним, работодатель вправе обратиться за помощью. Опытные миграционные специалисты компании «МиграСтафф» оказывают полный комплекс услуг при трудоустройстве мигранта, начиная от аудита всех его документов, заканчивая подачей уведомления о приёме на работу.